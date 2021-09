Champions League live auf Amazon Prime und DAZN: So wurden die Spiele verteilt

DAZN und Amazon halten für die kommenden Jahre die Übertragungsrechte an der Champions League. So wurden die Spiele der Gruppenphase aufgeteilt.

Die Übertragung der Champions League in Deutschland startet mit der Saison 2021/22 in eine neue Epoche. Sky ist nicht mehr mit dabei, stattdessen zeigen DAZN und Amazon Prime Video die Spiele.

Der Streamingdienst DAZN überträgt dabei den ganz großen Teil der Partien live und exklusiv. Dazu bietet DAZN auch eine Konferenz an, wie sie von Sky gewohnt war.

Amazon hat sich im Gegenzug die Übertragungsrechte am Topspiel des Dienstags gesichert. Über eine Prime -Mitgliedschaft können Amazon-Kunden die Spiele der Königsklasse ohne weiteren Aufpreis sehen.

DAZN und Amazon zeigen die Spiele der Champions League, doch wie genau sieht die Aufteilung der Partien in der Gruppenphase 2021/22 aus? Goal hat die Antworten.

Champions League live: So sehen die Übertragungsrechte bei DAZN und Amazon aus

DAZN hat sich für die Spielzeiten 2021/22 bis einschließlich 2023/24 die Rechte an jeweils 121 der 137 Champions-League-Partien gesichert. Der Streamingdienst zeigt damit an jedem Spieltag fast alle Spiele live, einzeln und auch in der Konferenz.

Amazon hat die Exklusivrechte an jeweils einem Spiel am Dienstag bis einschließlich des Halbfinals erworben. Amazon kann die Partie frei wählen und kündigte bereits an, dass es sich dabei stets um ein Spiel mit deutscher Beteiligung handeln wird, solange zumindest eine deutsche Mannschaft im Wettbewerb vertreten ist und diese Partie für einen Dienstag angesetzt ist. Andernfalls zeigt Amazon eine andere Begegnung.

Wichtig: Die Exklusivpartie von Amazon ist bei DAZN am Dienstag nicht in der Konferenz zu sehen!

Champions League live: So teilten sich DAZN und Amazon die Gruppenspiele der Saison 2021/22 auf

Die Gruppenphase wurde bereits Ende August ausgelost, nach der Terminierung der Spiele durch die UEFA folgte für die ersten drei Spieltage die Aufteilung der Partien zwischen DAZN und Amazon.

Amazon pickte sich dabei für jeden der drei Gruppenspieltage eines der Spiele am Dienstag, alle anderen Begegnungen sind bei DAZN zu sehen. Die Spieltage vier bis sechs werden später aufgeteilt, abhängig von der sportlichen Ausgangslage im Verlauf des Wettbewerbs.

Champions League 2021/22: So übertragen DAZN und Amazon den 1. Spieltag

Datum Gruppe Begegnung Anstoßzeit Übertragung 14.09.2021 F Young Boys Bern vs. Manchester United 18.45 Uhr DAZN G FC Sevilla vs. RB Salzburg 18.45 Uhr DAZN E FC Barcelona vs. FC Bayern München 21 Uhr Amazon Prime Video E Dynamo Kiew vs. Benfica Lissabon 21 Uhr DAZN F FC Villarreal vs. Atalanta Bergamo 21 Uhr DAZN G OSC Lille vs. VfL Wolfsburg 21 Uhr DAZN H FC Chelsea vs. Zenit St. Petersburg 21 Uhr DAZN H Malmö FF vs. Juventus Turin 21 Uhr DAZN 15.09.2021 C Besiktas Istanbul vs. Borussia Dortmund 18.45 Uhr DAZN D Sheriff Tiraspol vs. Schachtjor Donezk 18.45 Uhr DAZN A Manchester City vs. RB Leipzig 21 Uhr DAZN A FC Brügge vs. Paris Saint-Germain 21 Uhr DAZN B Atletico Madrid vs. FC Porto 21 Uhr DAZN B FC Liverpool vs. AC Mailand 21 Uhr DAZN C Sporting Lissabon vs. Ajax Amsterdam 21 Uhr DAZN D Inter Mailand vs. Real Madrid 21 Uhr DAZN

Second debut 🔜



🔴 Cristiano Ronaldo's first training session back at Manchester United ✅ #UCL https://t.co/K1Fq6Jm6Hi pic.twitter.com/mEYCpQdlYz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 7, 2021

Champions League 2021/22: So übertragen DAZN und Amazon den 2. Spieltag

Datum Gruppe Begegnung Anstoßzeit Übertragung 28.09.2021 C Ajax Amsterdam vs. Besiktas Istanbul 18.45 Uhr DAZN D Schachtjor Donezk vs. Inter Mailand 18.45 Uhr DAZN A Paris Saint-Germian vs. Manchester City 21 Uhr DAZN A RB Leipzig vs. FC Brügge 21 Uhr DAZN B FC Porto vs. FC Liverpool 21 Uhr DAZN B AC Mailand vs. Atletico Madrid 21 Uhr DAZN C Borussia Dortmund vs. Sporting Lissabon 21 Uhr Amazon Prime Video D Real Madrid vs. Sheriff Tiraspol 21 Uhr DAZN 29.09.2021 F Atalanta Bergamo vs. Young Boys Bern 18.45 Uhr DAZN H Zenit St. Petersburg vs. Malmö FF 18.45 Uhr DAZN E FC Bayern München vs. Dynamo Kiew 21 Uhr DAZN E Benfica Lissabon vs. FC Barcelona 21 Uhr DAZN F Manchester United vs. FC Villarreal 21 Uhr DAZN G RB Salzburg vs. OSC Lille 21 Uhr DAZN G VfL Wolfsburg vs. FC Sevilla 21 Uhr DAZN H Juventus Turin vs. FC Chelsea 21 Uhr DAZN

Champions League 2021/22: So übertragen DAZN und Amazon den 3. Spieltag

Datum Gruppe Begegnung Anstoßzeit Übertragung 19.10.2021 A FC Brügge vs. Manchester City 18.45 Uhr DAZN C Besiktas Istanbul vs. Sporting Lissabon 18.45 Uhr DAZN A Paris Saint-Germain vs. RB Leipzig 21 Uhr DAZN B Atletico Madrid vs. FC Liverpool 21 Uhr DAZN B FC Porto vs. AC Mailand 21 Uhr DAZN C Ajax Amsterdam vs. Borussia Dortmund 21 Uhr Amazon Prime Video D Inter Mailand vs. Sheriff Tiraspol 21 Uhr DAZN D Schachtjor Donezk vs. Real Madrid 21 Uhr DAZN 20.10.2021 E FC Barcelona vs. Dynamo Kiew 18.45 Uhr DAZN G RB Salzburg vs. VfL Wolfsburg 18.45 Uhr DAZN E Benfica Lissabon vs. FC Bayern München 21 Uhr DAZN F Manchester United vs. Atalanta Bergamo 21 Uhr DAZN F Young Boys Bern vs. FC Villarreal 21 Uhr DAZN G OSC Lille vs. FC Sevilla 21 Uhr DAZN H FC Chelsea vs. Malmö FF 21 Uhr DAZN H Zenit St. Petersburg vs. Juventus Turin 21 Uhr DAZN

Champions League live: Das kosten DAZN und Amazon Prime Video

Wer die komplette Champions League sehen will, benötigt also weiterhin zwei Abonnements. Hier erfahrt Ihr, was Ihr für die beiden Anbieter auf den Tisch legen müsst.

Champions League live: Das kostet DAZN

Noch bis Ende September können Fans bei DAZN einen Gratismonat abschließen. Danach gibt es zwei Möglichkeiten, um das Angebot von DAZN weiterhin zu nutzen: das Monatsabo oder den Jahrespass.

Das Monatsabo erlaubt eine flexible, monatliche Kündigung und kostet 14,99 Euro. Wer sich direkt ein Jahr bindet, bekommt quasi zwei Monate geschenkt. Denn der Preis für das Jahresabo beläuft sich auf 149,99 Euro und entspricht damit dem Preis von zehn Monatsabos. Mit DAZN habt Ihr neben der Champions League auch Zugriff auf weiteren nationalen und internationalen Spitzenfußball sowie auf Sporthighlights wie die NFL, NBA, NHL, Boxen und vieles mehr.

Champions League live: Das kostet Amazon Prime Video

Wer bereits Prime-Mitglied bei Amazon ist, der muss für die Champions League nichts extra bezahlen. Alle anderen können eine 30-tägige Testphase abschließen und danach ebenfalls zwischen einem Monats- und einem Jahresabo wählen. Das Monatspaket gibt es für 7,99 Euro, das Jahrespaket kostet 69 Euro. Mit einer Prime-Mitgliedschaft profitiert Ihr bei Amazon-Bestellungen von einer schnellen Lieferung und habt zudem auch Zuganz zu Film-, Serien- und Musikhighlights.