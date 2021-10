Am Dienstag spielt Borussia Dortmund in der Champions League bei Ajax Amsterdam. Hier erfahrt Ihr, wo und wie Ihr das Duell live sehen könnt.

Die Champions League nimmt in dieser Woche nach einer gut dreiwöchigen Pause wieder Fahrt auf! Am Dienstag, 19. Oktober, steht für Borussia Dortmund das schwere Auswärtsspiel bei Ajax Amsterdam an. Spielbeginn der Partie des 3. Spieltags in der Johan-Cruyff-Arena ist um 21 Uhr.

In niederländisch-deutschen Duellen in internationalen Wettbewerben steckt immer viel Brisanz. Vor allem die Fans der Teams aus unserem kleinen Nachbarland brennen auf die Spiele gegen die Bundesligisten. Das dürfte bei der Partie zwischen Ajax Amsterdam und dem BVB nicht anders sein.

Beim Blick auf die Tabelle der Gruppe C wird klar, dass uns ein echtes Spitzenspiel bevorsteht. Nach zwei Spieltagen stehen zwei Mannschaften mit dem Punktemaximum von sechs Zählern auf den Plätzen eins und zwei: Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund.

Der niederländische Rekordmeister hatte bei den Siegen gegen die beiden anderen Teams in der Gruppe C, Besiktas Istanbul und Sporting Lissabon, weit weniger Mühe als der BVB. Gegen Lissabon gewann Ajax mit 5:1, gegen Besiktas mit 2:0. Zum Vergleich: Der BVB bezwang Lissabon mit 1:0 und Besiktas mit 2:1.

Der Sieger der Partie Ajax vs. BVB macht schon sehr früh einen großen Schritt Richtung Achtelfinale. In dieses ziehen nur die beiden Gruppenersten ein.

Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM: Goal erklärt in diesem Artikel, wie Ihr das Top-Duell des 3. Spieltags der Champions League sehen könnt. Außerdem: die Aufstellungenb der Teams.

Wer zeigt / überträgt Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund) live? Das Spiel im Überblick

Begegnung Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund Wettbewerb Champions League, 3. Spieltag, Gruppe C Datum Dienstag, 19. Oktober Anstoß 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam

Wer zeigt / überträgt Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund): So wird die Champions League übertragen

Nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League hat sich zur neuen Saison einiges in Bezug auf die Übertragungsrechte getan. Vorab eine schlechte Nachricht: Mit Ausnahme des Endspiels wird kein Spiel live im Free-TV übertragen. Damit steht bereits fest, dass Ajax vs. BVB heute nicht im frei-empfangbaren Fernsehen zu sehen ist.

Alle Spiele der Grupenphase und der nachfolgenden K.-o.-Phase werden nur im LIVE-STREAM angeboten. Um diese sehen zu können, müsst Ihr bei beiden Rechteinhabern bezahlen.

Die Übertragungsrechte an den meisten Spielen der Champions League sicherte sich DAZN. Der Streamingdienst zeigt 121 der insgesamt 137 Spiele exklusiv.

Für die übrigen 16 Spiele liegen die Übertragungsrechte bei einem bisher für Fußball-Übertragungen weniger bekannten Anbieter: Amazon Prime. Via Amazon Prime Video ist jeden Champions-League-Dienstag ein Spiel live zu sehen. Für dieses Spiel hat der Amazon-Dienst das Erstwahlrecht, zeigt die ausgewählte Partie exklusiv. Diese ist dann auch nicht in der Konferenz bei DAZN zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund)?

Das Spiel des BVB bei Ajax Amsterdam wurde von Amazon Prime als das Top-Spiel des Tages auserkoren und ist dementsprechend auch nur dort live zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr.

Um auf das Angebot von Amazon Prime Video zugreifen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Zu den Preisen kommen wir in einem der nächsten Abschnitte.

Der LIVE-STREAM zum Spiel Ajax vs. BVB kann über die Prime Video App auf verschiedenen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Spielkonsolen, ...) abgerufen werden und auch am PC oder Notebook über www.amazon.de/primevideo. Mit einem Smart-TV, einem internetfähigen TV-Gerät, kann man Prime Video problemlos am heimischen Fernseher sehen. Diesen Effekt hat man auch, wenn man sein Laptop mit einem HDMI-Kabel mit dem eigenen TV-Gerät verbindet.

Wer zeigt / überträgt Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund)? Das kostet Amazon Prime Video

Für den Empfang der Champions-League-Spiele benötigt Ihr ein Amazon-Konto und eine Prime-Mitgliedschaft.

Das Amazon-Konto gibt es kostenlos, die Prime-Mitgliedschaft kostet im Monatsabo 7,99 Euro und im Jahresabo 69 Euro. Bei Amazon Prime Video gibt es einen kostenlosen Gratismonat, mit dem er Ihr das komplette Programm erst einmal testen könnt.

Auf Prime Video sind zahlreiche Filme und Serien für Konsumenten jeden Alters zu sehen. Hier könnt Ihr Euch den Gratismonat sichern!!

Wer zeigt / überträgt Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Aufstellungen

Kann BVB-Torjäger Erling Haaland bei Ajax spielen? Das erfahren wir unter anderem, wenn die Aufstellungen der beiden Teams gut eine Stunde vor Spielbeginn vorliegen. Ist dies passiert, zeigen wir Euch hier die Aufstellungen der beiden Kontrahenten.

Wer zeigt / überträgt Ajax vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragungen im Überblick