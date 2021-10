Champions League live: Wo läuft Ajax Amsterdam vs. BVB (Borussia Dortmund) heute?

Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund treffen heute am 3. Spieltag der Champions League aufeinander. Doch wo wird das Spiel übertragen?

Zwischen diesen beiden Mannschaften entscheidet sich wohl die Frage nach dem Gruppensieg. Sowohl Ajax als auch der BVB haben ihre ersten beiden Gruppenspiele jeweils gewonnen, nun treffen der niederländische Rekordmeister und der deutsche Top-Klub im direkten Duell aufeinander.

In der heimischen Eredivisie ist Ajax weiterhin das Maß der Dinge, wenngleich es vor der Länderspielpause gegen den FC Utrecht die erste Saisonniederlage setzte. Doch am vergangenen Wochenende rehabilitierte sich das Team von Trainer Erik ten Hag und gewann beim SC Heerenveen. Die Dortmunder sind nach einem starken Zwischenspurt zuletzt in der Bundesliga wieder auf Rang zwei angekommen und können gegen Ajax auf Stürmerstar Erling Haaland setzen.

Ajax Amsterdam trifft auf den BVB: Goal verrät, wo das Spiel heute gezeigt wird.

Ajax Amsterdam vs. Borussia Dortmund heute: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Ajax Amsterdam vs. Borussia Dortmund WETTBEWERB UEFA Champions League | Gruppe C | 3. Spieltag ORT Johan-Cruijff-Arena | Amsterdam ANSTOSS 21 Uhr (im LIVE-TICKER) SCHIEDSRICHTER Jesus Gil Manzano (Spanien)

Wo wird Ajax Amsterdam vs. BVB heute gezeigt? Die Infos zur Übertragung der Champions League im TV und LIVE-STREAM

Die Übertragung der Champions League wurde für diese Saison einer Reform unterzogen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sämtliche Übertragungsrechte verloren und zeigt bis 2024 kein einziges Spiel der Königsklasse in Deutschland live. In Österreich ist die Champions League hingegen weiterhin bei Sky zu sehen.

In Deutschland liegen die Übertragungsrechte beim Streamingdienst DAZN sowie beim Megakonzern Amazon. DAZN zeigt in der Gruppenphase 15 der 16 Spiele pro Spielwoche live und exklusiv, einzeln und in der Konferenz.

Das 16. Spiel hingegen wird von Amazon über den hauseigenen Streamingservice Amazon Prime Video ausgestrahlt. Wichtig: Bei diesem exklusiven Amazon-Spiel handelt es sich stets um eine Partie am Dienstag. Die Spiele am Mittwoch sind allesamt bei DAZN zu sehen. Amazon kann frei wählen, welches Spiel am Dienstag sie zeigen wollen, diese Partie darf DAZN dann auch nicht in der Konferenz zeigen.

Doch was heißt das nun für die heutige Partie zwischen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund? Die Antwort: Amazon hat sich exakt dieses Spiel ausgesucht! Das heißt: Ajax gegen den BVB ist heute live und exklusiv via Amazon Prime Video zu sehen.

🏠 Das, was im Sprachgebrauch als "erster Spatenstich" bezeichnet wird, war ein Baggerhub. Dieser jährt sich heute zum 50. Mal: Am 18. Oktober 1971 begann der Bau des Westfalenstadions. #OnThisDay pic.twitter.com/TLjjT5JZbf — Borussia Dortmund (@BVB) October 18, 2021

Ajax Amsterdam vs. Borussia Dortmund heute live: So überträgt Amazon das Spiel

Amazon beginnt bereits um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Zum Team gehört unter anderem Moderator Sebastian Hellmann, der bestens bekannt ist durch die Übertragung der Bundesliga-Top-Spiele bei Sky. Als Experten konnte Amazon unter anderem Mario Gomez und Benedikt Höwedes verpflichten, Kommentator ist Jonas Friedrich.

Ajax Amsterdam vs. BVB: So funktioniert Amazon Prime Video

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist eine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon Voraussetzung. Diese gibt es entweder im Monatsabo für 7,99 Euro oder aber im deutlich günstigeren Jahrespaket für 69 Euro, das entspricht monatlichen Kosten in Höhe von 5,75 Euro. Neukunden können sich jedoch für eine 30-tägige Testphase registrieren.

Mit Amazon Prime habt Ihr Zugriff auf Prime Video und damit neben der Champions League auf zahlreiche Film- und Serienhighlights. Aber auch Prime Music mit unzähligen Musiktiteln, Podcasts und mehr steht bereit.

Amazon Prime Video ist auf vielen verschiedenen Geräten nutzbar: ganz klassisch als LIVE-STREAM auf dem Computer, Tablet oder Smartphone, aber auch auf dem TV über die App für Prime Video. Diese gibt es für zahlreiche Smart-TV-Geräte, für den Amazon Fire TV Stick oder auch für Konsolen.

Ajax Amsterdam vs. BVB live: So wird die Champions League übertragen