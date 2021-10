In der Champions League treffen Besiktas und Sporting Lissabon aufeinander. Goal liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

In der Champions League kommt es am heutigen Dienstag, 19. Oktober, zum Duell zwischen Besiktas Istanbul und Sporting Lissabon. Angepfiffen wird das Spiel in der Gruppe C bereits um 18.45 Uhr im Vodafone Park in Istanbul.

Besiktas gegen Sporting ist das Duell der beiden Nachzügler in der Gruppe C. Nach den beiden ersten Spieltagen stehen Besiktas und Sporting jeweils bei null Punkten. Gegen die beiden weiteren Gruppengegner Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam war für Besiktas und Sporting nichts zu holen.

Deshalb ist das heutige Aufeinandertreffen von enormer Bedeutung. Um wenigstens noch eine Chance auf Platz drei nach der Gruppenphase, und damit auf ein Weiterspielen in der Europa League, zu haben, sollten Besiktas und Sporting das heutige Spiel gewinnen. Vielleicht ist dann noch mehr möglich!

Besiktas vs. Sporting heute live: Mit Goal erfahrt Ihr alles rund um die Aufstellungen und die Übertragung der Partie live im TV, STREAM und TICKER.

Besiktas vs. Sporting heute live: Das Spiel in der Champions League im Überblick

Begegnung Besiktas Istanbul - Sporting Lissabon Wettbewerb Champions League, 3. Spieltag, Gruppe C Datum Dienstag, 19. Oktober Anpfiff 18.45 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Vodafone Park, Istanbul

Besiktas vs. Sporting heute live: Wer überträgt die Champions League?

Geht es Euch so, dass man sich bei der Vielzahl an Wettbewerben und unterschiedlichen Anbietern des Öfteren die Frage stellt, wo die Spiele überhaupt im TV und im LIVE-STREAM übertragen werden? In puncto Champions League, und speziell die Übertragung von Besiktas vs. Sporting, wollen wir in den kommenden Abschnitten für Aufklärung sorgen.

Im Free-TV gibt es in dieser Saison mit Ausnahme des Finales kein Spiel der Champios League live zu sehen, ebenso wie im Pay-TV. Sky, der Pay-TV-Sender teilte sich in der vergangenen Saison noch die Übertragungsrechte mit DAZN, konnte sich für die kommenden Jahre keine neuen Rechte sichern.

Um alle Spiele der Saison 2021/22 live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abo von DAZN und eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime Video. Dort liegen nämlich die Übertragungsrechte.

Der Streamingdienst DAZN zeigt den Großteil der Spiele live, über die ganze Saison 121 der insgesamt 137 Spiele. Über Amazon Prime Video seht Ihr an jedem CL-Dienstag dagegen ein Spiel exklusiv - heute Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund. Daraus lässt sich schnell folgern, dass für die Übertragung von Besiktas vs. Sporting heute DAZN verantwortlich ist.

Besiktas vs. Sporting heute live: Die Übertragung von DAZN

Wer sich Besiktas vs. Sporting heute live bei DAZN ansehen will, muss etwas früher als sonst bei Spielen der Champions League üblich den LIVE-STREAM abrufen. Die Übertragung beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff um 18.45 Uhr. Dann hört Ihr in den kommenden gut zwei Stunden den Kommentar von Guido Hüsgen.

Besiktas vs. Sporting ist auch Teil der separaten DAZN-Konferenz. Diese wird von Tobi Wahnschaffe moderiert und beginnt um 18.30 Uhr. Zweites Spiel der frühen Dienstagskonferenz ist FC Brügge gegen Manchester City. Da nur zwei Spiele heute um 18.45 Uhr beginnen, werdet Ihr in der Konferenz mit vielen Einblendungen vom Spiel Besiktas vs. Sporting versorgt.

Wie bereits geschrieben, benötigt Ihr für DAZN ein Abo. Es stehen zwei Varianten zur Auswahl: Ein jederzeit kündbares Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und ein Jahresabo (einmalig 149,99 Euro).

Habt Ihr ein Abo abgeschlossen, könnt Ihr DAZN auch von unterwegs auf verschieden Endgeräten sehen. Hier findet Ihr eine Übersicht, mit welchen Devices ihr den LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen könnt.

Und auch auf Eurem Smart-TV kann der LIVE-STREAM von DAZN verfolgt werden. Als Aboinhaber müsst Ihr lediglich die App auf dem Smart-TV installieren und könnt anschließend sofort den STREAM zum Spiel abrufen!

Ihr könnt Besiktas vs. Sporting heute nicht bei DAZN im LIVE-STREAM verfolgen? Dann schaut Euch später auf der Plattform des Streamingdienstes oder dessen YouTube-Kanal die Highlights an.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting CP ile oynayacağımız maçın hakemi Slavko Vincic oldu.#UCL | #BJKSCP pic.twitter.com/kmGEfNGYoJ — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 17, 2021

Besiktas vs. Sporting heute im LIVE-TICKER von Goal

Alle Fans, die das Spiel heute nicht live verfolgen können, müssen nicht traurig sein. Goal tröstet Euch mit einem ausführlichen LIVE-TICKER mit Hintergrundinfos zum Spiel, interessanten Statistiken und allen Schlüsselszenen darüber hinweg.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Besiktas vs. Sporting!

Besiktas vs. Sporting heute live: Die Aufstellungen

Hier zeigen wir Euch die Aufstellungen von Besiktas Istanbul und Sporting Lissabon, sobald uns diese vorliegen.

Besiktas vs. Sporting heute live: Die Übertragungen im Überblick