RB Leipzig steht bei der Rückkehr auf das internationale Parkett eine Hammeraufgabe bevor! Am Dienstag, 19. Oktober, spielt der Bundesligist in der Champions League auswärts bei Paris Saint-Germain. Die Partie des 3. Spieltags wird um 21 Uhr im Parc des Princes angepfiffen.

Die ersten zwei Champions-League-Spiele der Saison 2021/22 würde RB Leipzig am liebsten ganz schnell vergessen. Nach der 3:6-Auftaktklatsche bei Manchester City unterlagen die Bullen gegen den FC Brügge. Nach zwei Spieltagen steht Leipzig als einziges Team der Gruppe A noch ohne Punkt da.

Um die Chance auf das Erreichen des Achtelfinales noch zu wahren, müssen jetzt schnell Punkte her. Dafür gibt es aber leichtere Aufgaben als ein Auswärtsspiel bei PSG.

Das französische Starensemble um Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe liegt voll auf Kurs Achtelfinale. Auf ein Unentschieden gegen Brügge folgte ein wichtiger 2:0-Erfolg gegen Manchester City.

Bleibt RB Leipzig in der Champions League weiter ohne Sieg oder gelingt eine Überraschung bei PSG? Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig heute live? Das Spiel im Überblick

Begegnung Paris Saint-Germain - RB Leipzig Wettbewerb Champions League, 3. Spieltag, Gruppe A Datum Dienstag, 19. Oktober Anstoß 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Parc des Princes, Paris

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig heute live im TV?

Auf eine Übertragung von PSG vs. RB Leipzig auf dem klassischen Weg im Free-TV warten alle Fans vergeblich. Keiner der bekannten Anbieter ARD, ZDF, RTL, SAT.1, Pro7 oder Sky ist in dieser Saison im Besitz der Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League.

Obwohl, eine kleine Ausnahme gibt es: Das Finale am 18. Mai in St. Petersburg wird vom ZDF live im Free-TV übertragen.

Die Übertragungsrechte liegen in dieser Saison mit DAZN und Amazon Prime bei zwei Anbietern, die alle Spiele ausschließlich im LIVE-STREAM zeigen. Der Streamingdienst DAZN überträgt 121 der insgesamt 137 Spiele exklusiv, via Amazon Prime Video seht Ihr die restlichen 16 Spiele.

DAZN bietet zudem an jedem Champions-League-Spieltag eine Konferenz an.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig heute im Internet? Die Champions League im LIVE-STREAM sehen

Jetzt wird es richtig interessant, denn nun klären wir darüber auf, welcher Anbieter PSG vs. RB Leipzig exklusiv überträgt. Da auf Amazon Prime Video das Gastspiel des BVB bei Ajax Amsterdam läuft, kann es sich nur noch um DAZN handelt.

Die Übertragung mit Moderator Alex Schlüter, Kommentator Marco Hagemann und Experte Sebastian Kneißl beginnt um 20.30 Uhr. Wer den kompletten Überblick über alle Spiele in der Champions League am Dienstag haben will, sollte sich auf DAZN die parallel gezeigte Konferenz ansehen. Achtung: Ajax vs. BVB ist dort nicht zu sehen, da Amazon Prime das Spiel exklusiv überträgt.

Folgende Spiele sind in der von Tobi Wahnschaffe moderierten Konferenz zusammengefasst:

PSG - Leipzig (Kommentator: Jan Platte)

Atletico - Liverpool (Komm.: Lukas Schönmüller)

Porto - AC Mailand (Komm.: Mario Rieker)

Donezk - Real Madrid (Komm.: Holger Pfandt)

Inter Mailand - Tiraspol (Komm.: Carsten Fuß)

Der LIVE-STREAM des Einzelspiels und der Konferenz kann am PC oder dem Laptop auf dazn.com abgerufen werden. Darüber hinaus auch mit der kostenlosen DAZN-App auf dem Smartphone oder Tablet. Ihr habt einen Smart-TV bei Euch zuhause? Dann könnt Ihr den LIVE-STREAM auch mittels der DAZN-App auf dem großen Bildschirm verfolgen.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig? Die Highlights

Falls Ihr am Dienstag keine Zeit habt, um PSG vs. RB Leipzig live bei DAZN zu sehen, empfehlen wir Euch die Höhepunkte des Spiels beim Streamingdienst anzuschauen.

Kostenlose Highlights des Spieles sehr Ihr zudem am Mittwoch, 20. Oktober, ab 23 Uhr im ZDF. Im Rahmen der Sendung "sportstudio UEFA Champions League" wird vor allem auf die Begegnungen mit deutscher Beteiligung genauer eingegangen.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig? Das kostet und das bietet DAZN

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM auf dazn.com oder in der DAZN-App zu haben, benötigt Ihr ein Abo. Das jederzeit kündbare Monatsabo kostet 14,99 Euro monatlich, das Jahresabo einmalig 149,99 Euro.

DAZN ist der perfekte TV-Begleiter für alle Fußball-Fans. Neben der fast kompletten Champions League zeigt das "Netflix des Sports" auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie reihenweise Spiele der europäischen Top-Ligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A. Zu dem umfangreichen Programm-Angebot gehört nicht nur Fußball, sondern auch Top-Spiele und Top-Events aus dem US-Sport, Tennis, Boxen, Radsport, Wintersport, Darts und aus vielen weiteren Sportarten.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig? Die Aufstellungen

Mit welcher Aufstellung versucht RB Leipzig, in Paris eine Überraschung zu schaffen? Darüber informieren wir Euch an dieser Stelle etwa eine Stunde vor dem Anpfiff des Spiels.

