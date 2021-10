In der Champions League spielt der FC Bayern München am Mittwoch bei Benfica Lissabon vor. Wer überträgt das Spiel live im TV und LIVE-STREAM?

Drittes Gruppenspiel für den FC Bayern München in der UEFA Champions League. Am Mittwochabend gastiert der deutsche Rekordmeister beim derzeit wahrscheinlich stärksten Gegner der Gruppe E: Benfica Lissabon. Um 21 Uhr wird an diesem 20. Oktober Königsklassen-Fußball angepfiffen.

Derzeit rangiert der FCB als Tabellenführer vor dem Gegner aus der portugiesischen Hauptstadt. Gegen Barca und Dynamo Kiew ließ die Mannschaft von Julian Nagelsmann beim 3:0 bzw. 5:0 gar nichts anbrennen, auch bei Benfica gelten Sane, Gnabry und Co. als Favorit.

Doch Benfica ist ein gefährlicher Gegner! Das stellten die Adler auch beim letzten CL-Spiel unter Beweis, als man dem FC Barcelona beim 3:0 ebenfalls keine Chance ließ. Können die Portugiesen dem FC Bayern München ein Bein stellen? Am Mittwoch werden wir es erfahren.

Benfica vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM sehen? Die Übertragung vom 3. Spieltag der UEFA Champions League gibt es am Mittwochabend auf einem einzigen Kanal zu sehen. Wir verraten, wo und liefern obendrein noch Infos zu Aufstellung und Tabellenkonstellation.

Wo und wann findet Benfica vs. FC Bayern München statt? Die Daten zur Champions League

Duell : Benfica vs. FC Bayern München

: Benfica vs. FC Bayern München Wettbewerb : UEFA Champions League, Gruppenphase (3. Spieltag)

: UEFA Champions League, Gruppenphase (3. Spieltag) Datum : 20. Oktober 2021

: 20. Oktober 2021 Uhrzeit : 21 Uhr (MEZ)

: 21 Uhr (MEZ) Ort: Estadio da Luz, Lissabon (Portugal)

Benfica vs. FC Bayern München: Der Schiedsrichter

Name Ovidiu Hategan Nation Rumänien Geburtstag 14. Juli 1980 (Alter 41 Jahre)

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. FC Bayern München live im TV? Die Übertragung der Königsklasse

Was ist mit Sky passiert? Diese Frage stellen sich sicherlich immer noch ein paar Fans des Fußballs in der Königsklasse. Denn nach Jahren der Vorherrschaft rund um die Live-Übertragung aller Spiele im TV und LIVE-STREAM, zeigt / überträgt der Sender nun gar keine Duelle mehr live.

Das liegt daran, dass sich die Rechtelage ganz und gar geändert hat. Mittlerweile hält der Ismaninger Sender DAZN die meisten Rechte an den Spielen der Königsklasse. Zudem ist seit dieser Spielzeit auch Amazon im Übertragungspool mit dabei - doch wie sieht es am Mittwoch mit Benfica vs. FC Bayern München aus?

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. FC Bayern München live im Free-TV?

DAZN oder Amazon, wer auch immer die Partie Benfica vs. FC Bayern München überträgt, zeigt das ganze Spiel am 20. Oktober NICHT im Free-TV. DAZN ist ein kostenpflichtiger Streamingsender, der nur mit einem Abonnement seinen Kunden die Inhalte zeigt. Zudem gibt es mit Amazon einen zweiten Rechteinhaber - hier gibt es einen kostenlosen Probemonat, mit dem Ihr die Champions League sehen könnt.

Jedoch aufgepasst: Pro Spieltag der Gruppenphase läuft nur ein einziges Spiel live im TV und LIVE-STREAM bei Amazon. Und zwar ist dies das Top-Spiel am Dienstagabend - dieses kommt dann nicht auf DAZN, auch nicht in der Konferenz. Die anderen 15 Spiele des Matchdays laufen dagegen allesamt in voller Länge im Einzelspiel und der Konferenz auf DAZN.

DAZN Amazon Prime Video Abonnement benötigt

15 von 16 Spielen pro Gruppenspieltag im TV und LIVE-STREAM

Konferenzschaltung möglich

Mittwoch komplett live auf DAZN Abonnement benötigt

Probemonat (30 Tage buchbar)

Dienstags-Topspiel exklusiv auf Amazon

Eure Quelle der Wahrheit zur Aufteilung der #UCL Gruppenphase in 🇩🇪. Alle Spiele bis auf ein Dienstagsspiel (auf Amazon Prime) seht ihr live auf DAZN. 🔥 pic.twitter.com/cLL4tOEFRj — DAZN DE (@DAZN_DE) September 2, 2021

DAZN 1 zeigt / überträgt Benfica vs. FC Bayern München live im TV: So funktioniert die Übertragung

Da wir in diesem Artikel ein Mittwochsspiel thematisieren, zeigt / überträgt DAZN Benfica vs. FC Bayern München live im TV. Eigentlich ist DAZN ein Streamingdienst, jedoch hat sich der Kanal mittlerweile auch zwei lineare TV-Sender eingerichtet: DAZN 1 und DAZN 2.

Auf diesem Kanal läuft das ganze Duell zwischen den Adlern und den Münchnern im Fernsehen. Die beiden Fernsehsender sind über Vodafone und Sky empfangbar und werden von den DAZN-Partnern stets im Paket mit der DAZN-App angeboten.

Hier gibt es alle Infos zu DAZN 1 und DAZN 2. Um 20.45 Uhr beginnt in jedem Fall die Übertragung auf DAZN 1 aus Lissabon.

Wenn Ihr ganz regulär bei DAZN ein Abonnement abschließen wollt, geht das ganz einfach über die Homepage des Senders. Hier könnt Ihr zwischen zwei Abo-Varianten wählen:

Monatsabonnement (14,99 Euro pro Monat)

Jahresabonnement (149,99 Euro pro Jahr)

Auf Amazon Prime Video gibt es also am Mittwochabend keine Übertragung zu Benfica vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM. Zu dem LIVE-STREAM liefern wir nun noch ein paar detaillierte Infos nach.

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM? Die Übertragung am Mittwoch

Die Übertragungsrechte für das interessante Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und dem FC Bayern hält also DAZN exklusiv. Dieses Spiel ist eines von 15 Matches, das der Streamingkanal an diesem Spieltag im Programm hat.

DAZN zeigt / überträgt Benfica vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM: So geht's

Bei DAZN braucht Ihr ein Abonnement, um die Events live im TV und LIVE-STREAM sehen zu können. Habt Ihr eines, könnt Ihr im TV und im Internet mit dabei sein. Einfach Endgerät Eurer Wahl aussuchen, die DAZN-App herunterladen und dann loslegen.

Benfica vs. FC Bayern exklusiv live auf DAZN sehen - Jetzt beim Streamingsender anmelden!

DAZN zeigt nicht nur die Champions League live, sondern hat auch die Bundesliga (freitags und sonntags), die Serie A, LaLiga und die Ligue 1 im Angebot. Zudem laufen auch die Cup-Wettbewerbe Frankreichs, Spaniens und Italiens dort live - ebenso wie andere Sportarten (Handball, Basketball, Football, Eishockey, Tennis, Darts, usw.).

Aber nun zurück zum Spiel Benfica vs. FC Bayern München: So sieht die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM aus.

Benfica vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM auf DAZN: Die Details

Übertragungsstart : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Übertragung im Einzelspiel und der Konferenz möglich

Benfica vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM auf DAZN: Ein paar nützliche Informationen

Wer zeigt Benfica vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungstabelle

Wo? Was? Free-TV - - TV DAZN 1 Einzelspiel & Konferenz LIVE-STREAM DAZN Einzelspiel & Konferenz LIVE-TICKER Goal Einzelspiel & Konferenz

Benfica vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Goal begleitet die Königsklasse kostenlos

Wenn Ihr kein DAZN-Abonnement habt und auch keines wollt, weil Ihr den Service nicht braucht, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das ganze Spiel zwischen Benfica und Bayern live im TICKER zu verfolgen.

Das wiederum macht den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal.com interessant. Hier gibt es alle Infos zum Match - von der üppigen Vorberichterstattung über die Fouls und Chancen bis hin zu den Toren.

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. FC Bayern München live? Die Aufstellungen zum Spiel

Am Mittwochabend ertönt um 21 Uhr der Anpfiff. Gegen 19.45 Uhr veröffentlichen beide Teams in aller Regel ihre Startelf. Dann findet Ihr die 22 Protagonisten genau hier.

Wer zeigt / überträgt Benfica vs. FC Bayern München live? Die Tabelle der Gruppe E nach zwei Spieltagen