Champions-League-Kader des BVB veröffentlicht: Top-Spieler nicht nominiert

Borussia Dortmund hat seinen Kader für die neue Saison in der Champions League nominiert - und der Kapitän ist nicht an Bord.

Der BVB verzichtete auf der 25-köpfigen A-Liste für die in der kommenden Woche beginnende Spielzeit in der Königsklasse auf Emre Can (32). Eine durchaus überraschende Entscheidung, schließlich fällt der Defensivspieler zwar aktuell wegen eines Kreuzbandrisses aus, soll aber im Laufe der Hinserie wieder fit sein.

Can hatte sich seine schwere Knieverletzung Anfang März im Bundesligaspiel gegen den FC Bayern zugezogen und fällt seitdem aus. Einen konkreten Termin für seine Rückkehr gibt es nicht. Dortmunds Sportchef Ole Book (40) sagte vor einigen Wochen zum Stand der Dinge bei Can und dem ebenfalls verletzen Abwehrchef Nico Schlotterbeck (26): "Selbst für sehr erfahrene Mediziner und unsere Reha-Trainer ist es sehr schwierig, in die Zukunft zu schauen. Ich sehe die beiden jeden Tag voll motiviert in der Reha. Sie bringen sich als Führungsspieler auch in die Gemeinschaft ein."

Neben Can fehlen im Champions-League-Kader auch die beiden Neuzugänge Giannis Konstantelias (23) und Justin Lerma (18). Während bei Konstantelias nach dessen Kreuzbandriss vom Wochenende von einer Nichtberücksichtigung auszugehen war, steckt Lerma noch in einem Eingewöhnungsprozess, wie Cheftrainer Niko Kovac (54) zuletzt erklärte: "Er braucht noch Zeit und das ist ganz normal. Da gibt es Sprachschwierigkeiten. Wenn man ihn sich anschaut, ist er auch noch ein wenig zierlich, da müssen wir etwas an Gewicht draufwerfen beziehungsweise an der Fitness arbeiten."

Die Tür nach Europa ist für zunächst nicht berücksichtigte Spieler allerdings nicht endgültig geschlossen. Vereine, die sich für die K.o.-Runde qualifizieren, dürfen im Januar bis zu drei Spieler nachmelden.

BVB-Kader für die CL: Inacio auf der B-Liste

Auf der sogenannten B-Liste für Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 2005 geboren wurden und die nach ihrem 15. Geburtstag mindestens zwei Jahre im Klub sind, nominierten die Dortmund die Talente Jan Luca Riedl (17), Miguel Adje (18), Luca Reggiani (18), Samuele Inacio (18) und Mathis Albert (17).

Die Borussia beginnt die neue CL-Saison in der kommenden Woche mit einem Heimspiel gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal. Außerdem geht im Laufe der Ligaphase unter anderem gegen den FC Arsenal und Inter Mailand.