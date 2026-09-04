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HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport
Falko Blöding

Champions-League-Kader des BVB veröffentlicht: Top-Spieler nicht nominiert

Champions League
Borussia Dortmund
E. Can
G. Konstantelias
J. Lerma

Die Borussen verzichten in der Königsklasse zunächst auf ihren Kapitän, auch wenn der eigentlich bald wieder fit sein soll.

Borussia Dortmund hat seinen Kader für die neue Saison in der Champions League nominiert - und der Kapitän ist nicht an Bord.

Der BVB verzichtete auf der 25-köpfigen A-Liste für die in der kommenden Woche beginnende Spielzeit in der Königsklasse auf Emre Can (32). Eine durchaus überraschende Entscheidung, schließlich fällt der Defensivspieler zwar aktuell wegen eines Kreuzbandrisses aus, soll aber im Laufe der Hinserie wieder fit sein.

Can hatte sich seine schwere Knieverletzung Anfang März im Bundesligaspiel gegen den FC Bayern zugezogen und fällt seitdem aus. Einen konkreten Termin für seine Rückkehr gibt es nicht. Dortmunds Sportchef Ole Book (40) sagte vor einigen Wochen zum Stand der Dinge bei Can und dem ebenfalls verletzen Abwehrchef Nico Schlotterbeck (26): "Selbst für sehr erfahrene Mediziner und unsere Reha-Trainer ist es sehr schwierig, in die Zukunft zu schauen. Ich sehe die beiden jeden Tag voll motiviert in der Reha. Sie bringen sich als Führungsspieler auch in die Gemeinschaft ein."

Neben Can fehlen im Champions-League-Kader auch die beiden Neuzugänge Giannis Konstantelias (23) und Justin Lerma (18). Während bei Konstantelias nach dessen Kreuzbandriss vom Wochenende von einer Nichtberücksichtigung auszugehen war, steckt Lerma noch in einem Eingewöhnungsprozess, wie Cheftrainer Niko Kovac (54) zuletzt erklärte: "Er braucht noch Zeit und das ist ganz normal. Da gibt es Sprachschwierigkeiten. Wenn man ihn sich anschaut, ist er auch noch ein wenig zierlich, da müssen wir etwas an Gewicht draufwerfen beziehungsweise an der Fitness arbeiten."

Die Tür nach Europa ist für zunächst nicht berücksichtigte Spieler allerdings nicht endgültig geschlossen. Vereine, die sich für die K.o.-Runde qualifizieren, dürfen im Januar bis zu drei Spieler nachmelden.

BVB-Kader für die CL: Inacio auf der B-Liste

Auf der sogenannten B-Liste für Spieler, die am oder nach dem 1. Januar 2005 geboren wurden und die nach ihrem 15. Geburtstag mindestens zwei Jahre im Klub sind, nominierten die Dortmund die Talente Jan Luca Riedl (17), Miguel Adje (18), Luca Reggiani (18), Samuele Inacio (18) und Mathis Albert (17).

Die Borussia beginnt die neue CL-Saison in der kommenden Woche mit einem Heimspiel gegen den spanischen Vertreter FC Villarreal. Außerdem geht im Laufe der Ligaphase unter anderem gegen den FC Arsenal und Inter Mailand.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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