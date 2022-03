Champions League: Wann ist die Auslosung zum Viertelfinale und Halbfinale?

Nach dem Achtelfinale ist vor dem Viertelfinale: Nur noch acht Teams sind in der Champions League vertreten. Doch wann ist die Auslosung für die nächste Runde?

Barcelona, Manchester United, PSG (Paris Saint-Germain), BVB (Borussia Dortmund), Inter Mailand, Juventus Turin: Einige namhafte Vereine mussten sich in dieser Saison schon aus der Champions League verabschieden.

Besonders denkwürdig war hierbei die Achtelfinal-Begegnung zwischen Real Madrid und PSG, bei welcher Karim Benzema im Rückspiel einen Hattrick binnen weniger Minuten erzielte und somit Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar aus dem beliebten Wettbewerb schoss.

Mit dem FC Bayern München ist auch noch ein deutscher Verein in der Königsklasse vertreten. GOAL erklärt in diesem Artikel, wann die Auslosung des Viertelfinales in der Champions League stattfindet.

Champions League live: Die Königsklasse 2021/22 im Überblick

Wettbewerb UEFA Champions League Rekordsieger 13 Titel: Real Madrid Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo (140 Tore) Finalort 2022 Stade de France | Paris | Frankreich Titelverteidiger FC Chelsea

GettyImages

Champions League: Wer zeigt / überträgt die Auslosung des Viertelfinales?

Einen klaren Favoriten? Den gibt es in diesem Jahr nicht: Während Vorjahressieger FC Chelsea momentan ganz andere Probleme hat, reihen sich dahinter die größten Klubs Europas in Lauerstellung auf, um (wieder) die Trophäe am Ende in die Höhe zu stemmen.

Auch mit dabei im Viertelfinale: Villarreal und Benfica aus Lissabon, mit beiden hätten viele Anhänger:innen wohl nicht gerechnet. Dabei stehen die Teams verdient da, wo sie sind: Während Villarreal die Abschlussschwäche von Juventus ausnutzte, konnte Benfica den CL-Top-Torschützen Sebastien Haller und Ajax Amsterdam ausstechen.

Champions League 2022: Das Viertelfinale steht an!

Auch wenn diese beiden Mannschaften durchaus ihre Stärken haben, viele Gegner hoffen im Viertelfinale auf eines der beiden Teams, um eine möglichst einfache Aufgabe zu haben. Ab dem Viertelfinale ist übrigens egal, wer aus welcher Liga kommt - Einschränkungen gibt es bei der Auslosung nicht mehr.

Theoretisch können also Atletico Madrid, Real Madrid und Villarreal aufeinandertreffen, genau wie in England der FC Liverpool, Manchester City und der FC Chelsea. Interessant ist auch zu sehen, dass kein Team aus der Serie A oder der Ligue 1 mit dabei ist - dafür eines aus der portugiesischen Liga.

Wann ist die Auslosung des Viertelfinales und Halbfinales der Champions League?

Wann ist denn jetzt die Auslosung? Die UEFA will früh Planungssicherheit haben und veranstaltet die Zeremonie deshalb nicht einmal zwei Tage nach dem letzten Achtelfinalspiel: Am Freitag, dem 18. März um 12 Uhr wird die nächste Runde ausgelost.

Veranstaltungsort ist, wie immer für die Veranstaltungen der UEFA, Nyon in der Schweiz. Der Grund: An dem Ort ist der Hauptsitz der UEFA. Die Viertelfinal-Spiele finden übrigens am 5., 6., 12. und 13. April statt, bis dahin ist also noch etwas Zeit.

Auslosung: Diese Teams stehen im Viertelfinale der Champions League

FC Bayern München

Manchester City

FC Liverpool

Real Madrid

FC Chelsea

Villarreal

Benfica Lissabon

Atletico Madrid

GettyImages

Viertelfinale und Halbfinale der Champions League: Wer zeigt / überträgt heute die Auslosung?

Am 18. März wird also das Viertelfinale der Champions League 2021/22 ausgelost - doch nicht nur das: Auch wer welches Heimrecht in den Spielen hat, wird im Anschluss ausgelost - genau wie das Halbfinale!

Richtig gelesen: Auch die Halbfinal-Partien werden am Freitag bereits gezogen! Wie genau das abläuft? Es wird ausgelost, welche Gewinner einer Viertelfinale-Begegnung gegeneinander spielen müssen. So spart sich die UEFA eine weitere Zeremonie nach dem Viertelfinale. Die Hinspiele des Halbfinales finden am 27. und 28. April statt, die Rückspiele am 3. und 4. Mai.

Auslosung in der Champions League: So wird die Veranstaltung im TV und LIVE-STREAM übertragen

Das ist ja alles schön und gut, viele Fans wollen aber auch wissen, wie die Auslosung live im TV oder LIVE-STREAM übertragen wird - man will schließlich immer live dabei sein!

Durch zahlreiche Fernsehsender und Streamingdienste ist es sehr unübersichtlich geworden, wenn es darum geht, wer wann welches Sport-Event überträgt - das ist am Freitag aber zum Glück anders: Es gibt zwei Anbieter, die die Zeremonie live übertragen - und das sogar kostenlos!

UEFA überträgt CL-Auslosung kostenlos! Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Wie bei jeder anderen Auslosung durch die UEFA ist auch dieses Mal wieder Sky mit von der Partie. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bietet die Auslosung dabei im Fernsehen (Sky Sport News) und im LIVE-STREAM an.

Sky Sport News ist seit einiger Zeit kostenpflichtig und nicht mehr wie früher kostenlos, und auch der LIVE-STREAM ist nicht ohne Abonnement zu erreichen. An dieser Stelle kommt aber die von uns erwähnte kostenlose Übertragung ins Spiel, die UEFA zeigt das Ganze nämlich auf der eigenen Website umsonst im Stream!

Wer zeigt / überträgt die Auslosung des Viertelfinales und des Halbfinales LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League 2022 im Überblick

TV Sky Sport News (HD) LIVE-STREAM Sky Go UEFA.com LIVE-TICKER GOAL