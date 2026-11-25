So seht Ihr Celta Vigo gegen AFC Bournemouth mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen Anbieter und ladet die App auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 12:45 Abanca Balaidos

Celta Vigo empfängt AFC Bournemouth im Abanca Balaidos in Vigo zu einem Spiel der Ligaphase der Europa League.

Die beiden Mannschaften gehen mit sehr unterschiedlicher Form in die Partie. Celta steht auf Platz 27 der Tabelle, Bournemouth auf Rang zwei.

Das Team von Claudio Giraldez verlor am Samstag in LaLiga mit 1:2 gegen Real Madrid. Damit hat es drei seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren.

Einen klaren Höhepunkt gab es in dieser Phase: Am 13. November gewann Celta in der Copa del Rey auswärts bei Salamanca mit 5:0.

Bournemouth von Marco Rose zeigte sich deutlich konstanter. Am Samstag gewann die Mannschaft in der Premier League mit 2:0 gegen Nottingham Forest und feierte damit ihren fünften Pflichtspielsieg in Folge.

Zu dieser Serie gehören ein 3:1-Auswärtssieg bei Sparta Prag in diesem Wettbewerb und ein 3:0-Erfolg gegen Aston Villa im Carabao Cup. Bournemouth kassierte in diesen fünf Spielen nur zwei Gegentore.

Hier findet Ihr alles Wissenswerte zum Spiel, von der Anstoßzeit bis zu den Mannschaftsnews und der Form beider Teams.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Celta Vigo gegen Bournemouth liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

Mannschaftsnews und Kader