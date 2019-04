CD Leganes vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung von LaLiga

Leganes empfängt am Montag Real Madrid in LaLiga. Wir sagen Euch, wie Ihr die Partie im TV und im LIVE-STREAM schauen könnt.

Am 32. Spieltag in ist bei gefordert. Anstoß der Partie ist am Montag, den 15. April, um 21 Uhr im Estadio Municipal de Butarque.

Mit 40 Punkten befinden sich die Hausherren im Mittelfeld der Tabelle, sollten sich aber eher nach unten als nach oben orientieren.

Zwar geht Real Madrid als klarer Favorit in die Partie, dennoch sollten die Königlichen gewarnt sein: Gegen Getafe (2:0) und Alaves (1:1) hat Leganes bewiesen, dass man auch gegen vermeintlich besser platzierte Teams durchaus in der Lage ist, Punkte einzufahren.

Real Madrid hat dagegen zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen den hinnehmen müssen, konnte gegen Eibar (2:1) am letzten Wochenende aber wieder einen Sieg einfahren.

Auch wegen dieser Inkonstanz liegt man abgeschlagen hinter dem , der in dieser Saison wohl auch den Titel gewinnen wird. Verfolger Atletico hatte vor dem Spieltag ebenfalls noch zwei Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen.

Leganes empfängt Real Madrid in LaLiga: In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr die Begegnung im TV und im LIVE-TICKER sehen könnt. Zudem informieren wir Euch über mögliche LIVE-TICKER und die Aufstellungen beider Teams.

CD Leganes vs. Real Madrid: Das Duell in der Übersicht

Duell CD Leganes vs. Real Madrid Datum Montag, 15. April 2019 Ort Estadio Municipal de Butarque, Leganes Zuschauer 11.454 Plätze

Real Madrid in Leganes heute live im TV sehen - geht das?

Das Aufeinandertreffen zwischen CD Leganes und Real Madrid wird am Montag in nicht live im Free-TV übertragen. Die einzige Möglichkeit, um LIVE-Bilder von der Begegnung zu sehen, ist der STREAM bei DAZN.

Trotzdem kann man die Partie auch auf einem TV-Gerät schauen. Dafür benötigt Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die (zum Beispiel im Apple-Store und Google-Play-Store) zum Download bereitsteht und auf fast allen Smart-TV-Geräten installiert werden kann.

Auf Handys, Tablets und Notebooks ist das Abspielen des LIVE-STREAMS ebenfalls kein Problem: Einfach die App herunterladen und DAZN starten.

Leganes gegen Real Madrid heute im LIVE-STREAM schauen

In Deutschland besitzt DAZN die exklusiven Übertragungsrechte an den Partien der spanischen Top-Liga. Daher wird auch Leganes gegen Real Madrid live und in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen.

Die Übertragung beginnt wie gewohnt bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 21 Uhr erfolgen wird.

Kommentator Jan Platte versorgt Euch zunächst mit den wichtigsten Infos zur Partie und wird anschließend die Geschehnisse in Leganes begleiten. Ihm zur Seite steht Experte Sascha Bigalke.

Leganes vs. Real Madrid im LIVE-STREAM auf DAZN

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, braucht Ihr jedoch ein Abonnement von DAZN. In einem kostenlosen Probemonat könnt Ihr das Programm des Streamingdienstes zunächst ausgiebig testen.

Ist dieser Gratismonat dann ausgelaufen, erhaltet Ihr für 9,99 Euro monatlich Zugang zu allen LIVE-STREAMS von LaLiga, aber auch den Begegnungen der Premier League, und . Seit dieser Saison gehören DAZN außerdem die und .

Ihr entscheidet Euch, nicht mehr jedes Wochenende die volle Ladung Fußball zu wollen? Entweder Ihr wechselt zu einer anderen Sportart - schließlich ist DAZN auch die Heimat der NBA, NFL und NHL sowie von Box- und Darts-Events - oder Ihr kündigt Euer Abo. Das geht jederzeit problemlos.

CD Leganes vs. Real Madrid im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keinen LIVE-STREAM von DAZN zur Hand oder wollt kein zusätzliches Abo abschließen? Mit dem LIVE-TICKER von Goal kein Problem.

Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß liefern wir Euch alles Wissenswerte zur Partie. Sobald der Ball in Leganes rollt, versorgen wir Euch mit detaillierten Beschreibungen der wichtigsten Szenen.

Und das Beste daran? Unser LIVE-TICKER ist für Euch natürlich kostenlos.

Leganes gegen Real Madrid: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.