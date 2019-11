Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, TICKER - Alles zur Übertragung der 3. Liga

Am 16. Spieltag trifft Carl Zeiss Jena in der 3. Liga auf den Halleschen FC. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM.

Am Freitagabend eröffnen Carl Zeiss Jena und der Hallesche FC den 16. Spieltag der . Um 19 Uhr ist Anpfiff im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld.

Die Rollenverteilung ist vor dem Ost-Duell klar: Während der Hallesche FC derzeit auf dem vierten Platz mitten im Aufstiegskampf steckt, ist Carl Zeiss Jena abgeschlagenes Schlusslicht. Ganze neun Punkte trennen die Thüringer bereits vom rettenden Ufer.

Zuletzt lief es bei den Hallensern jedoch nicht mehr ideal. So folgten auf eine lange Ungeschlagen-Serie zwei 0:1-Niederlagen gegen Magdeburg und . Gegen das angeschlagene Carl Zeiss Jena möchte man nun zurück in die Spur finden.

Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell in der 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER und die Aufstellungen beider Mannschaften.

Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC: Das Duell in der 3. Liga auf einen Blick

Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC heute live im TV verfolgen

Für Fans, die Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC live im TV verfolgen wollen, gibt es zunächst gute Nachrichten: Die Partie wird live bei MagentaSport übertragen. Im Free-TV läuft die Partie jedoch nicht.

MagentaSport zeigt / überträgt Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC heute live im TV

MagentaSport ist das Live-Sport-Angebot der Telekom und hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte für alle Partien der 3. Liga gesichert. Daneben hat sich auch die ARD Rechte für einige Spiele der 3. Liga sichern können. Das Duell zwischen Jena und dem HFC läuft jedoch ausschließlich auf MagentaSport.

Das Angebot ist jedoch nicht frei empfangbar. So empfangen Kunden der Telekom MagentaSport in den ersten zwölf Monaten gratis. Anschließend kostet das Abo 4,95 im Monat.

Solltet Ihr nicht Kunde der Telekom sein, zahlt Ihr im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Im Monatsabo kostet das Angebot 16,95 Euro. Mehr Informationen bekommt Ihr auf der Website von MagentaSport.

Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC heute live im TV bei MagentaSport:

Start der Vorberichte: 18.30 Uhr

Anstoß: 19 Uhr

Moderator: Anett Sattler

Kommentator: Andreas Mann

Experte: Martin Lanig

Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC heute im LIVE-STREAM verfolgen

Auch einen LIVE-STREAM wird es zur Partie Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC geben. Dieser ist jedoch kostenpflichtig und läuft ebenfalls bei MagentaSport.

MagentaSport zeigt / überträgt Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC heute im LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de

MagentaSport ist sowohl für die Live-Übertragung der 3. Liga im TV als auch im Internet verantwortlich. Der Telekom-Sender überträgt Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC heute in voller Länge im LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de.

Der LIVE-STREAM von MagentaSport startet parallel zur Übertragung im TV um 18.30 Uhr mit den Vorberichten zur Partie. Moderiert wird die Sendung von Anett Sattler. Während der 90 Minuten kommentiert Andreas Mann das Spiel für Euch. Unterstützt wird er durch den ehemaligen -Profi Martin Lanig.

Auch die Nutzung der LIVE-STREAMS auf MagentaSport.de ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Abonnement voraus. Für nähere Informationen hierzu schaut Ihr entweder im obigen Abschnitt zur TV-Übertragung oder auf der MagentaSport-Website vorbei.

Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt kein MagentaSport-Abo und wollt Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC nicht verpassen? Dank dem LIVE-TICKER bei Goal seid Ihr nicht aufgeschmissen.

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr stets auf Ballhöhe. Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff versorgt Euch unser Tickerer mit den wichtigsten Infos zum Spiel und hält Euch über das gesamte Spielgeschehen auf dem Laufenden.

Und das Beste? Der LIVE-TICKER von Goal ist natürlich kostenlos. Ihr findet unseren TICKER unter www.goal.com oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App herunter:

Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC: Die Aufstellungen

Hier folgen zirka eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen der Partie Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC.

Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC: Die Bilanz beider Teams

Carl Zeiss Jena insgesamt bislang 73 Duelle Hallescher FC 36 Siege 14 23 Unentschieden 23 14 Niederlagen 36 116 Tore 69

Wer zeigt / überträgt Carl Zeiss Jena vs. Hallescher FC? Die Übertragung der 3. Liga im Überblick