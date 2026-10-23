Can Uzun am Pranger: Eintracht-Trainer Adi Hütter übt heftige Kritik

Hütter hatte Uzun beim 1:0-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln über 90 Minuten auf der Bank schmoren lassen. Zuvor hatte der begnadete Offensivspieler stets in der Startelf gestanden. Auf den nonverbalen Fingerzeig am Freitag folgte nun eine Woche später eine ziemlich deutliche Kritkk Hütters, obgleich er betonte, Uzun nur helfen zu wollen.

"Ich habe mit ihm schon öfter darüber gesprochen. Ich bin nur hier, um ihn zu unterstützen, aber auch ihm die Augen zu öffnen, dass es im Fußball zwei Richtungen gibt und dass es ein Mannschaftssport ist. Je schneller Can versteht, dass Fußball ein Mannschaftssport ist, in dem er seine Fähigkeiten einbringen kann, wird er eine sehr große Karriere machen. Wenn nicht, wird er sich möglicherweise selbst im Weg stehen", sagte Hütter auf der Pressekonferenz vor dem schweren Auswärtsspiel der SGE beim BVB am Samstagabend.

Zudem bemängelt der Eintracht-Trainer offenbar auch Uzuns Einstellung im Training unter der Woche. Uzun sei "ein sehr guter Fußballer, darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Ich erwarte aber eine Konstanz, und dass er die Fähigkeiten, die er hat, auch während der Woche und in den Spielen zeigt", maßregelte der Österreicher seinen individuell vielleicht besten Spieler.

Den Bankplatz des türkischen Nationalspielers gegen Köln wollte Hütter derweil nicht zu hochhängen. "Er hat ein einziges Mal nicht gespielt. Und es wird gleich ein Thema draus gemacht. Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Das ist auch gegenüber allen anderen nicht fair."

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Nun schickte er an Uzun und auch die anderen Reservisten des Köln-Spiels noch eine klare Botschaft: "Jeder kann sich daran beteiligen, sich wieder in die Startelf zu spielen. Am Ende des Tages geht es immer ums Leistungsprinzip. Ich will auch, dass der Konkurrenzkampf angeheizt wird."

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Was hat Adi Hütter über Robin Koch gesagt?

Dass Hütter in Krisenzeiten nicht zimperlich mit vermeintlichen Führungsspielern umgeht, bekam zuletzt schon Kapitän Robin Koch zu spüren. Beim 0:6-Debakel gegen RB Leipzig wurde Koch nach Hütters Angaben in der Halbzeitpause mit der Auswechslung "erlöst": "Von einem Führungsspieler und Kapitän erwarte ich einfach etwas anderes. Wenn du 16 Tore bekommst und Leader in der Abwehr bist, dann setze ich irgendwann auch mal ein Zeichen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich erwarte mehr von Robin."

Koch bekam eine Woche später gegen Köln eine aneue Bewährungschance und machte ein gutes Spiel. Erstmals in der Saison stand bei der Eintracht letztlich hinten die Null. Das honorierte Hütter auch sofort. "Riesenkompliment an Robin Koch, nach dieser Woche so eine Leistung zu bringen", sagte er bei Sky: "Er hatte die Lufthoheit und jeden Kopfball gewonnen. Auch, wie er die Mannschaft geführt hat, da bekommt er heute von mir ein Extralob."

Eine ähnliche sportliche Reaktion dürfte sich Hütter nun auch von Can Uzun gegen den BVB versprechen.