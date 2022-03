In diesen Tagen steht in der Youth League das Viertelfinale auf dem Programm. Hierbei geht am Mittwoch um 16.30 Uhr das Kräftemessen Borussia Dortmund mit Atletico Madrid über die Bühne. Damit treffen die Spitzenreiter in der U19 Bundesliga und in der spanischen Division de Honor Juvenil aufeinander.

Für beide Mannschaften handelt es sich um den dritten Auftritt in der K.o.-Phase der Youth League. Der BVB setzte sich nach dem zweiten Platz in der Gruppe C zunächst im Play-off in Italien bei Empoli durch. Danach gewann die Elf von Mike Tullberg bei Manchester City nach dem Elfmeterschießen.

Atletico Madrid belegte in der Gruppe B den zweiten Platz. Danach traten die Colchoneros im Play-off bei Hajduk Split an und kamen gegen die Kroaten dank der besseren Chancenverwertung weiter. Es folgte im Achtelfinale ein Stadtderby gegen Real Madrid, wobei die Mannschaft von Ricardo Ortega Garcia einen Auswärtssieg feierte.

Heute kommt es im Zuge des Viertelfinales der Youth League zur Partie zwischen Atletico Madrid und Borussia Dortmund (BVB). GOAL versorgt Euch mit sämtlichen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Borussia Dortmund vs. Atletico Madrid: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Borussia Dortmund vs. Atletico Madrid Datum: Mittwoch, 16. März 2022 Uhrzeit: 16.30 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Borussia Dortmund – Atletico Madrid heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Youth League

DAZN hält die Exklusivrechte an den Partien der Youth League. Jedoch überträgt der Pay-per-View-Anbieter ausschließlich ausgewählte Spiele des internationalen Turniers für U19-Jugendmannschaften. Heute könnt Ihr das Heimspiel des BVB gegen Atletico Madrid sowie zuvor PSG vs. Salzburg mitverfolgen.

Der BVB in der Youth League gegen Atletico Madrid heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Allerdings benötigt Ihr ein Abonnement bei dem Bezahlanbieter.

Der Vertragsabschluss ist binnen weniger Minuten erledigt. Danach müsst Ihr auf Euren internetfähigen Fernseher die kostenfreie App herunterladen. Weiter könnt Ihr gewöhnliche TV-Geräte mit einem Notebook oder PC vernetzten. Dafür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des Youth League Kräftemessens Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid:

Borussia Dortmund (BVB) in der Youth League gegen Atletico Madrid heute im LIVE-STREAM sehen

Die zweitgenannte Vorgang würde sich nicht auszahlen, wenn Ihr keine LIVE-STREAMs zur Verfügung hättet. DAZN strahlt sein komplettes Angebot ebenso online aus. Somit könnt Ihr auch die Youth League Partie Borussia Dortmund vs. Atletico Madrid bei einem adäquaten Internet von überall aus mitverfolgen. Hierfür müsst Ihr nicht zwingend auf ein Notebook oder auf einen PC zurückgreifen. Denn: Mit Smartphones und Tablets ist Euch genauso geholfen.

Borussia Dortmund – Atletico Madrid im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Borussia Dortmund vs. Atletico Madrid: Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß zu den Aufstellungen.