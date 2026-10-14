Am 2. Spieltag der Champions-League-Ligaphase ist Borussia Dortmund am Mittwochabend (21 Uhr) bei Bodö/Glimt zu Gast.

Mit Nico Schlotterbeck hat einer der wichtigsten BVB-Spieler die Reise nach Norwegen allerdings nicht mit angetreten. Was dahinter steckt, erklärt GOAL Euch in den nächsten Absätzen.

BVB vs. Bodö/Glimt: Warum spielt Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund heute nicht?

Schlotterbeck hat sich von der Sprunggelenksverletzung, die er sich Ende September im Training der Nationalmannschaft zugezogen hatte, zwar wieder erholt, ist aktuell also nicht verletzt und wäre grundsätzlich einsatzbereit gewesen. Allerdings will der BVB nicht zu schnell wieder zu viel von seinem Abwehrchef verlangen, daher blieb Schlotterbeck "aus Gründen der Belastungssteuerung" in Dortmund, wie der Vizemeister am Dienstag offiziell mitteilte.

Der 26-Jährige hatte nach seiner Trainingsverletzung die beiden abschließenden Partien der zurückliegenden Länderspielphase gegen Serbien (2:0) und in Griechenland (0:0) verpasst, stand dem BVB dann aber bei der Rückkehr in den Bundesliga-Alltag gleich wieder zur Verfügung. Beim 2:2 gegen Werder Bremen am vergangenen Freitag spielte der Kapitän die vollen 90 Minuten durch, traf in der Schlussphase per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:0.

Um keine erneute Sprunggelenksverletzung zu riskieren, setzt Schlotterbeck für das heutige Champions-League-Spiel bei Bodö/Glimt allerdings aus. Dabei spielt wohl auch eine Rolle, dass die Partie in Norwegen auf Kunstrasen stattfindet und das Verletzungsrisiko damit noch einmal zusätzlich erhöht gewesen wäre.

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"Das morgige Spiel ist für ihn beziehungsweise für sein Sprunggelenk nicht so geeignet, dass er dort morgen auflaufen könnte. In Absprache mit dem Spieler und den Ärzten sind wir zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, dass es morgen für ihn kein Sinn macht", erklärte BVB-Trainer Niko Kovac den Verzicht auf einen seiner Leistungsträger auf der Pressekonferenz am Dienstag. Zum Hintergrund: Schlotterbeck hatte sich schon im Sommer bei der WM im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) am Sprunggelenk verletzt und musste daraufhin gut zweieinhalb Monate aussetzen. Den Saisonstart hatte der 26-Jährige verpasst, stand erst Mitte September beim 3:0 gegen Paderborn erstmals in dieser Spielzeit für Dortmund auf dem Rasen.

Schlotterbecks Platz in Dortmunds Dreierkette übernimmt heute erwartungsgemäß Ramy Bensebaini. Nach der Pause in der Champions League dürfte der Captain am kommenden Bundesliga-Wochenende dann aber wieder zum Einsatz kommen. Der BVB gastiert am Samstag bei Union Berlin.

BVB vs. Bodö/Glimt: Warum spielt Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund heute nicht? Übertragung im TV und Livestream

Wer sich den Auftritt von Borussia Dortmund bei Bodö/Glimt heute live anschauen will, braucht ein Abo bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt das Spiel live und exklusiv, eine Übertragung der Partie im Free-TV gibt es nicht.

DAZN geht um 20.30 Uhr mit Vorberichten zu Bodö/Glimt vs. BVB auf Sendung, Moderator Daniel Herzog und Experte Nils Petersen stimmen Euch auf die Partie ein. Kommentator des Spiels ist ab 21 Uhr dann Jan Platte.

Spiel Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 2. Spieltag Datum Mittwoch, 14. Oktober 2026 Uhrzeit 21 Uhr Übertragung im TV und Livestream DAZN Moderator Daniel Herzog Experte Nils Petersen Kommentator Jan Platte

BVB vs. Bodö/Glimt: Warum spielt Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund heute nicht? Die Aufstellung

So spielt der BVB heute bei Bodö/Glimt in der Champions League:

Kobel - Gadou, Anton, Bensebaini - Beier, Bellingham, Veerman, Svensson - Inacio, Karetsas - Silva

BVB vs. Bodö/Glimt: Warum spielt Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund heute nicht? Der Kader des BVB