VfB Stuttgart vs. BVB: Das U19-Finale heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Finale in der U19-Bundesliga! Die A-Jugend des VfB Stuttgart fordert den Nachwuchs des BVB. Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Gut eine Woche nach dem -Finale der Herren zwischen dem FC Bayern und findet das Finale in der U19- statt: Um 12:45 Uhr am Sonntag (2. Juni) wird das Spiel zwischen dem Nachwuchs des und dem des BVB angepfiffen. Goal zeigt euch, wo ihr das Spiel heute live im TV, Live-Stream oder Ticker verfolgen könnt.

Beide Teams hatten im Halbfinale Schwierigkeiten, sich gegen ihre Gegner durchzusetzen: Der BVB konnte im Revierderby gegen den erst im Rückspiel mit 2:0 gewinnen (2:2 im Hinspiel), Stuttgart machte gegen die Junioren des nach einem 1:1 erst im Elfmeterschießen den Finaleinzug klar.

Zehntausend Plätze bietet die Mechatronik Arena in Großaspach, der Austragungsort des Finals. Nicht wenige dieser Plätze werden wohl von Scouts großer Top-Klubs belegt sein, da die Spieler auf dem Rasen zu den besten jungen Talenten der deutschen Klubs gehören.

Dabei ist es für den VfB schon das zweite Finalspiel in wenigen Tagen: Am vergangenen Freitag spielte die U19 im Vereinspokal der Junioren gegen RB Leipzig - und konnte diesen mit 2:1 gewinnen. Mit dementsprechend viel Schwung werden die Schwaben wohl heute auftreten. Insgesamt sind es turbulente Wochen in Stuttgart, nachdem die Profis in der Relegation gegen antreten mussten und in die abstiegen.

In diesem Artikel haben wir für euch zusammengestellt, ob und wie das Finale der U19-Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Der BVB trifft auf den VfB Stuttgart: Die Infos zum U19-Finale heute

Duell VfB Stuttgart U19 vs. Borussia Dortmund U19 Datum So., 2. Juni 2019 | 12.45 Uhr Ort Mechatronik Arena, Großaspach Zuschauer 10.001 Plätze

VfB Stuttgart gegen BVB: Kann ich das U19-Finale heute live im TV sehen?

Wie auch in der Vergangenheit überträgt der Ismaninger Fernsehsender Sport1 alle Spiele der Endrunde der U19-Meisterschaft live. Aus dem Grund taucht auch das heutige Bundesligafinale der U19 im Programm des Sportsenders auf.

Das bedeutet, dass ihr heute die Möglichkeit habt, dass U19-Finale zwischen dem VfB Stuttgart und dem BVB live im TV zu sehen. Das Spiel wird nicht auf dem Pay-TV-Sender Sport1+, sondern live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Los geht es um 12.45 Uhr.

Das ist allerdings nicht die einzige Option, wie ihr das Spiel live auf eurem Fernseher schauen könnt: Wenn ihr einen Smart-TV habt, könnt ihr ganz einfach die LIVE-STREAMS zum Spiel schauen. Wo das Spiel heute per Stream übertragen wird, steht im folgenden Abschnitt.

Stuttgart vs. BVB: Wie man das U19-Finale heute im LIVE-STREAM sehen kann

Um das Finale der deutschen U19-Meisterschaft heute im LIVE-STREAM schauen zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr wieder Sport 1 zur Hilfe nehmen. Wenn ihr das Spiel nicht im TV schauen könnt oder wollt, könnt ihr auf das Streaming-Angebot im Internet zugreifen. Hier findet ihr den LIVE-STREAM im Internet, auch über die Sport1-App könnt ihr das Angebot wahrnehmen.

Neben dem Sport1-Stream ist außerdem die Übertragung auf dem Youtube-Kanal von Borussia Dortmund möglich. Wie auch in der Vergangenheit sendet der BVB das Spiel seiner U19 über das Videoportal, den Link zum Kanal des BVB findet ihr hier.

Die Übertragungen beginnen bei beiden LIVE-STREAMS kurz vor Anpfiff des Finalspiels. Hier bietet Goal eine Übersicht von allen Spielen, die heute im TV oder LIVE-STREAM kommen.

VfB Stuttgart U19 gegen BVB U19: Die Aufstellungen im Finale

Aufstellung VfB Stuttgart U19:

VfB-Trainer Daniel Teufel setzt heute auf die gleiche Startelf wie beim Sieg im Finale des DFB-Juniorenvereinspokals gegen Leipzig vor gut einer Woche.

Ein paar Players to Watch: Innenverteidiger Antonis Aidonis, Top-Torjäger Leon Dajaku und Lilian Egloff, der Jüngste im Team, der im Pokalendspiel gegen Leipzig mit zwei Toren zum Matchwinner avancierte.

Hornung - Mack, Aidonis, Kopf - Reutter, Lockl, Bätzner, Egloff, Günes - Dajaku, Hottmann

Aufstellung BVB U19:

Dortmunds Coach Benjamin Hoffmann nimmt im Vergleich zum Halbfinal-Rückspiel gegen Schalke zwei Änderungen an seiner Startelf vor.

Anstelle von Besong und Ibrahim dürfen in der Offensive des BVB heute Pherai und Aydinel von Beginn an ran.

Hawryluk - Terzl, Knoop, Ferjani, Mißner - Osterhage, Raschl - Pherai, Pena Zauner, Kehr - Aydinel

Stuttgart vs. BVB: Das U19-Finale heute im LIVE-TICKER verfolgen

Falls ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel heute im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen, könnt ihr das Angebot von Goal benutzen: Für alle Fans, die nicht die Zeit oder das Datenvolumen haben, sich das Spiel anzuschauen, bieten wir den Ergebnisticker an.

Dieser hält euch stets auf dem Laufenden, ihr verpasst kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung. Dabei könnt ihr über die Goal App das Spiel auch ganz einfach mobil verfolgen. Diese gibt es im Google Play Store und im App Store.

Der Ergebnisticker ist selbstverständlich kostenlos.

BVB und der VfB Stuttgart: So schafften es die Teams ins U19-Bundesligafinale

Beide Mannschaften hatten im Halbfinale mit turbulenten Begegnungen zu tun. Der BVB musste ausgerechnet gegen den Erzrivalen aus Gelsenkirchen spielen, das Hinspiel lief für die Dortmunder nicht optimal: Trotz zweifacher Führung musste man in der 94. Minute den erneuten Ausgleich zum 2:2 durch Rene Biskup hinnehmen, das Rückspiel konnte der schwarz-gelbe Nachwuchs aber souverän mit 2:0 gewinnen.

Spannender gestalteten es da die Junioren des VfB Stuttgart: Nach dem 0:0 im Hinspiel stand es im Rückspiel gegen Wolfsburg nach regulärer Spielzeit 1:1, weshalb die Entscheidung im Elfmeterschießen herbeigeführt werden musste. Dank der gehaltenen Strafstöße durch Elferkiller Sebastian Hornung konnte die ehemalige Mannschaft von Nico Willig den Finaleinzug feiern, der aktuelle Trainer der Profis war bis vor wenigen Wochen Übungsleiter der U19.

Der BVB wird vor dem Finale mehr Zeit zur Vorbereitung haben, denn Stuttgart hatte zuvor noch ein wichtiges Spiel: Im DFB-Pokal-Finale der Junioren spielte der VfB am Freitagabend vor einer guten Woche gegen den Nachwuchs von RB Leipzig. Dank des 2:1-Sieges gegen den Nachwuchs der Sachsen steht der VfB mit mindestens einer Trophäe zum Ende der Saison da. Der BVB war im Halbfinale des DFB-Pokals in einem atemberaubenden Elfmeterschießen gegen ebendiese Leipziger ausgeschieden (1:1, 8:9 nach Elfmeterschießen).