bereitet sich momentan auf die neue Saison 2020/21 vor. Am Montag kehrte das Team von Lucien Favre aus dem Trainingslager zurück. Nach erfolgreichen Tests gegen Altach und Austria Wien stehen am heutigen Samstag gegen Duisburg und Feyenoord Rotterdam die nächsten Vorbereitungsspiele statt.

Während der BVB im Poker um Memphis Depay offenbar Konkurrenz aus Barcelona bekommt, verriet Sebastian Kehl, dass die Westfalen Alphonso Davies "auf dem Radar" hatte, bevor er sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschied.

Nur Sahin verrät derweil, dass er vor seinem Profidebüt unter anderem ein lukratives Angebot des ausgeschlagen habe. Und: Ein Großteil der möglichen BVB-Gegner in der steht fest.

BVB - Sebastian Kehl hätte gerne Alphonso Davies nach Dortmund geholt: "Er war auf unserem Radar"

Der Leiter des BVB-Lizenzbereich, Sebastian Kehl, hat verraten, dass die Dortmunder vor dessen Wechsel zum FC Bayern an Alphonso Davies dran waren. Während einer Presserunde im Rahmen der virtuellen Asientour des BVB sagte der 40-Jährige: "Er war auf unserem Radar. Er ist ein großartiger Spieler. Aber Sie müssen anerkennen, dass auch andere Vereine schnell scouten."

Statt zu den Westfalen wechselte Davies im vergangenen Jahr für zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps zum Münchner Rekordmeister, wo er sich seitdem zu einem Leistungsträger entwickelte. Kehl erklärte: "Am Ende entschied er sich für die Bayern. Aber wir arbeiten daran. Hoffentlich bekommen wir den nächsten Alphonso Davies."

BVB: Fast alle möglichen Champions-League-Gegner stehen fest

Am 1. Oktober wird in Nyon die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Dabei stehen bereits jetzt fast alle möglichen Gegner von Borussia Dortmund fest.

So werden sich die Dortmunder sicher im zweiten Lostopf befinden. Aus dem ersten Topf drohen somit erneut Top-Gegner wie , der , Juventus oder .

im dritten Lostopf stehen hingegen erst und Lazio als mögliche Gegner fest. Im vierten Topf befinden sich derweil der türkische Meister Istanbul und .

Alle Lostöpfe in der Übersicht:

Topf 1: , Real Madrid, FC Liverpool, , , Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg,

gegen Borussia Dortmund (BVB) im TV und LIVE-STREAM sehen - alles zur Übertragung des Testspiels

In der Vorbereitung auf die neue Saison testet Borussia Dortmund am Samstag gegen den MSV Duisburg. Eine Begegnung, die angesichts der Tatsache, dass die beiden Vereine am 14. September im erneut aufeinandertreffen, an Brisanz gewinnt. Anstoß ist um 15.30 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena.

Ihr möchtet das Testspiel des MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund (BVB) am Samstag live sehen? Dann findet Ihr unter diesem Link alle Infos zur Übertraung im TV und im LIVE-STREAM.

Borussia Dortmund: Auch Barca angeblich scharf auf BVB-Kandidat Memphis Depay

Der neue Trainer Ronald Koeman möchte offenbar Stürmer Memphis Depay von CL-Halbfinalist Olympique Lyon zum FC Barcelona locken. Das berichtet der Radiosender RAC 1 . Der niederländische Angreifer steht bei OL noch bis 2021 unter Vertrag.

Depay könnte eine günstigere Alternative zu den Dauerkandidaten Neymar und Lautaro Martinez darstellen und strebt nach dreieinhalb Jahren in Lyon offenbar nach einer neuen Herausforderung. Koeman kennt der 26-Jährige bereits aus der Nationalmannschaft, die der neue Coach bis zu seinem Amtsantritt bei den Katalanen trainierte.

Allerdings soll Depay auch bei Borussia Dortmund ein Transferkandidat sein. Die L'Equipe berichtete vor einigen Wochen, die BVB-Verantwortlichen hätten Depay wegen eines möglichen Wechsel zur kommenden Saison bereits kontaktiert.

BVB – Nuri Sahin lehnte Angebot von Arsenal ab: "Hätte ein wahnsinniges Gehalt bekommen"

Ex-BVB-Spieler Nuri Sahin lehnte vor seinem Profi-Debüt für Borussia Dortmund ein Angebot vom FC Arsenal ab. Das verriet der heute 31-Jährige in einem Beitrag für das Magazin Socrates . Trotz der Aussicht auf ein "wahnsinniges Gehalt" entschied er sich aber für einen Verbleib beim BVB.

"Dortmund hätte in einer Zeit, in der man vor dem Bankrott stand, dank mir acht bis neun Millionen Euro kassiert, ich hätte – ohne ein einziges Mal gespielt zu haben – ein wahnsinniges Gehalt bekommen, aber ich lehnte ab", erinnerte sich der Mittelfeldspieler, der in der kommenden Saison für Antalyaspor auflaufen wird .

Im August 2005 gab Sahin im Alter von 16 Jahren und 335 Tagen als jüngster Bundesliga-Spieler sein Debüt für den BVB. "Nachts, bevor ich ins Bett ging, träumte ich davon, wie ich mit Tomas Rosicky, Dede und allen anderen Fußball spiele. Im BVB-Trikot. Vor den Fans", schrieb der Türke.

Er führte aus: "Hätte es nicht geklappt, hätte ich mir vielleicht in den Arsch gebissen, dass ich Arsenal und die vielen anderen Klubs, die viel Geld geboten hatten, abgelehnt habe." Dabei könne er Talente verstehen, die sich anders entschieden hätten: "Ich kann es nachvollziehen, wenn einer aus ärmlicheren Verhältnissen kommt und die sichere Variante wählt."

