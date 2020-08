BVB (Borussia Dortmund) vs. Austria Wien heute live im TV und LIVE-STREAM - so läuft das Testspiel

BVB-Fans aufgepasst: Das Testspiel gegen Austria Wien wird live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Goal erklärt Euch, wo Ihr einschalten müsst.

bereitet sich auf die neue Saison vor und bestreitet im Rahmen des Trainingslagers in Bad Ragaz gegen sein zweites Testspiel. Anstoß in Altach ist heute Nachmittag um 16 Uhr.

Dabei kommt es zum Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Peter Stöger - Vorgänger von BVB-Trainer Lucien Favre - trainiert inzwischen den österreichischen Erstligisten. Der 54-Jährige war von Dezember 2017 bis Juni 2018 an der Seitenlinie der Westfalen aktiv.

Außerdem erhalten die Neuzugänge Thomas Meunier und Jude Bellingham möglicherweise erneut Spielminuten und auch BVB-Juwel Youssoufa Moukoko könnte zum Einsatz kommen.

Dabei war es zunächst unklar, ob die Begegnung überhaupt stattfinden kann. Nachdem bei Wien zwei Corona-Fälle gemeldet worden sind, stand die Partie zwischenzeitlich auf der Kippe. Doch die zweite Testreihe am Freitag war durchweg negativ.

Das erste Testspiel gegen SCR Altach entschieden die Schwarz-Gelben bereits souverän für sich. Dank der Treffer von Giovanni Reyna, Erling Haaland (Doppelpack), Thorgan Hazard, Emre Can und Julian Brandt schlugen die Dortmunder die Österreicher mit 6:0. Dabei feierten Meunier und Bellingham jeweils ihr Debüt für die Borussia.

Ihr wollt die ersten Eindrücke des BVB in der neuen Saison bekommen? Dann schaut Euch das Testspiel gegen Austria Wien live im TV oder LIVE-STREAM an! Hier gibt's alle Infos dazu. Knapp eine Stunde vor Anpfiff liefern wir Euch zudem die Auftstellungen beider Teams.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Austria Wien heute live: Das Testspiel im Überblick

Duell BVB (Borussia Dortmund) - Austria Wien (Testspiel) Anpfiff Sonntag, 16. August 2020 | 16 Uhr Spielort Altach (Österreich)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Austria Wien: Hier läuft das Testspiel heute live im TV

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist immer spannend. Wie kommt die Mannschaft aus der Sommerpause? Wie schlagen sich die Neuzugänge, aber auch die altbekannten Stars? Wie verarbeitet das Team den coronabedingt engen Zeitplan? Diese Fragen stellen sich sowohl Fans als auch die Spieler selbst. Daher sind auch Testspiele immer wieder interessant zu sehen.

Nachdem das erste Testspiel des BVB bereits im Free-TV zu sehen war, gibt es auch diesmal gute Neuigkeiten für alle Fans der Westfalen: Zwar zeigt weder DAZN noch Sky das Duell der Borussen gegen Wien, doch dafür überträgt Sport1 auch die zweite Vorbereitungspartie gegen die Österreicher live.

Und das kostenlos und in voller Länge. Das Gute: Der Sender ist frei empfangbar, somit benötigt Ihr keine Abos, sondern könnt das Spiel einfach im Free-TV verfolgen.

Ab 15.55 Uhr geht's auf Sendung, eher nur fünf Minuten später schon der Ball rollt. Kommentator Dirc Seemann begleitet Euch durch die 90 Minuten.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Austria Wien heute live - die Übertragung im Überblick:

Sender: Sport1

Sport1 Beginn der Übertragung: 15.55 Uhr

15.55 Uhr Anstoß: 16 Uhr

16 Uhr Kommentator: Dirc Seemann

Quelle: Imago Images / Kirchner-Media

BVB (Borussia Dortmund) vs. Austria Wien heute: Wo läuft das Testspiel im LIVE-STREAM?

Ihr seid unterwegs oder könnt aus anderen Gründen nicht auf Euren Fernseher zurückgreifen?

Kein Grund zur Sorge, denn die Partie zwischen dem BVB und Austria Wien gibt es auch im LIVE-STREAM zu sehen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Austria Wien heute im LIVE-STREAM: Sport1

Auch hier steht Euch Sport1 zur Seite und liefert Euch einen Stream. Dieser ist ebenfalls kostenlos und übertragt das Spiel live und in voller Länge.

Los geht's ab ebenfalls ab 15.55 Uhr. Auch auf dem Youtube-Kanal von Sport1 gibt es das Duell zu sehen. Klickt einfach auf die Verlinkung und seid dabei.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Austria Wien heute im LIVE-STREAM auf YouTube sehen

Darüber hinaus bietet auch Borussia Dortmund selbst die Möglichkeit, das Testspiel zu streamen. BVB-TV zeigt die Begegnung ebenfalls kostenlos und in voller Länge auf dem Youtube-Kanal des BVB. Dieser Link führt Euch dahin.

🏔 Training with a view ... 👀 pic.twitter.com/BVeB60rOJ8 — Borussia Dortmund (@BVB) August 14, 2020

BVB (Borussia Dortmund) vs. Austria Wien heute live: Die Aufstellungen der beiden Teams

Knapp eine Stunde vor Anpfiff findet Ihr hier die Aufstellungen beider Teams. Schaut also gegen 15 Uhr noch einmal vorbei und erfahrt, welche 22 Mann es auf dem Platz richten sollen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Austria Wien heute: Der Live-Ticker von Goal

Wer weder auf die Übertragung im TV noch im Live-Stream zurückgreifen kann oder möchte, der hat die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-TICKER bei Goal zu verfolgen.

Dieser ist ebenfalls kostenlos und versorgt Euch mit allen wichtigen Informationen vor und während des Spiels. Einfach hier klicken und schon seid Ihr dabei!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Austria Wien heute live: Alle Übertragungen im Überblick

TV: Sport1

Sport1 LIVE-STREAM: Sport1, BVB-Youtube

Sport1, BVB-Youtube Ticker: Goal

Quelle: Imago Images / Kirchner-Media

BVB (Borussia Dortmund): Die weiteren Testspieltermine im Überblick

Das Spiel gegen Austria Wien ist das zweite im Trainingslager in Bad Ragaz für Borussia Dortmund. Insgesamt absolviert der BVB sechs Tests in der aktuellen Sommervorbereitung. Hier gibt's die geplanten Begegnungen sowie die bereits gespielte Partie in der Übersicht: