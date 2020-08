BVB, News und Gerüchte: Gomez wohl vor erneuter Leihe, Sahin lehnte "lukratives Angebot" von Arsenal ab - alle Infos zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund an diesem Donnerstag, alle News zum BVB: Sergio Gomez steht offenbar vor einer erneuten Leihe bei der SD Huesca.

bereitet sich momentan auf die neue Saison 2020/21 vor. Am Montag kehrte das Team von Lucien Favre aus dem Trainingslager zurück, nun ist klar, dass man bereits am Freitag, den 18. September, in die startet und das Eröffnungsspiel bestreiten wird.

Während Youngster Sergio Gomez vor einer erneuten Leihe nach steht, möchte Neuzugang Jude Bellingham nicht mit Frank Lampard oder Steven Gerrard verglichen werden.

Nur Sahin verrät derweil, dass er vor seinem Profidebüt unter anderem ein lukratives Angebot des ausgeschlagen habe. Und: Giovanni Reyna schwärmt von Andrea Pirlo.

Mehr Teams

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Freitag findet Ihr hier.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB – Nuri Sahin lehnte Angebot von Arsenal ab: "Hätte ein wahnsinniges Gehalt bekommen"

Ex-BVB-Spieler Nuri Sahin lehnte vor seinem Profi-Debüt für Borussia Dortmund ein Angebot vom FC Arsenal ab. Das verriet der heute 31-Jährige in einem Beitrag für das Magazin Socrates. Trotz der Aussicht auf ein "wahnsinniges Gehalt" entschied er sich aber für einen Verbleib beim BVB.

"Dortmund hätte in einer Zeit, in der man vor dem Bankrott stand, dank mir acht bis neun Millionen Euro kassiert, ich hätte – ohne ein einziges Mal Bundesliga gespielt zu haben – ein wahnsinniges Gehalt bekommen, aber ich lehnte ab", erinnerte sich der Mittelfeldspieler, der in der kommenden Saison für Antalyaspor auflaufen wird.

Im August 2005 gab Sahin im Alter von 16 Jahren und 335 Tagen als jüngster Bundesliga-Spieler sein Debüt für den BVB. "Nachts, bevor ich ins Bett ging, träumte ich davon, wie ich mit Tomas Rosicky, Dede und allen anderen Fußball spiele. Im BVB-Trikot. Vor den Fans", schrieb der Türke.

Er führte aus: "Hätte es nicht geklappt, hätte ich mir vielleicht in den Arsch gebissen, dass ich Arsenal und die vielen anderen Klubs, die viel Geld geboten hatten, abgelehnt habe." Dabei könne er Talente verstehen, die sich anders entschieden hätten: "Ich kann es nachvollziehen, wenn einer aus ärmlicheren Verhältnissen kommt und die sichere Variante wählt."

Bild: Imago Images

BVB: Sergio Gomez wohl vor erneuter Leihe bei der SD Huesca

Mittelefeldspieler Sergio Gomez von Borussia Dortmund steht offenbar vor einer erneuten Leihe beim -Aufsteiger SD Huesca. Wie Sport1 berichtet, wurde der Spanier bereits von den Schwarz-Gelben für Transferverhandlungen freigestellt.

Bereits in der vergangenen Saison lief Gomez leihweise für die Azulgranas auf und hatte mit vier Torbeteiligungen in 36 Einsätzen Anteil am Aufstieg in die Primera Division. Nun soll er gemäß eines Berichts der As ein zweites Jahr in Huesca verbringen. Beim BVB steht der 19-Jährige noch bis 2022 unter Vertrag.

Bild: imago images / eu-images

BVB – Jude Bellingham: "Möchte nicht mit Gerrard oder Lampard verglichen werden"

BVB-Neuzugang Jude Bellingham gilt als großes Talent und wird in bereits mit den Legenden Steven Gerrard oder Frank Lampard verglichen. Der 17-Jährige möchte davon jedoch nichts wissen. Im Trainingslager in Bad Ragaz betonte er: "Ich bin der erste Jude Bellingham und möchte nicht mit Gerrard oder Lampard verglichen werden."

"Sie waren zweifelsohne großartige Spieler. Ich habe aber andere Eigenschaften, bin ein anderer Spieler und eine andere Person“, führte Bellingham aus, der zudem keinen Druck spüre: "Der Druck, den ich auf mich selbst ausübe, ist größer als jedes Preisschild."

Trotz seines jungen Alters kommt der Mittelfeldspieler nach sieben Torbeteiligungen in 41 Ligaspielen für Birmingham City mit einer breiten Brust nach Dortmund. "Du musst selbstbewusst sein - vor allem, wenn du in einen neuen Klub kommst", erklärte er. Sein Ziel ist dabei klar: "Ich möchte hier aber stetig dazulernen und in allen Punkten auf ein neues Level kommen."

Bild: Getty Images

BVB-Talent Giovanni Reyna schwärmt von Andrea Pirlo

Giovanni Reyna von Borussia Dortmund hat von seinen früheren Mitspielern Andrea Pirlo, David Villa und Frank Lampard geschwärmt, mit denen er bei New York City FC zusammenspielte. "Ich habe von allen dreien gelernt. Jeder von ihnen war ein absoluter Weltklasse-Spieler, hat mindestens einmal die gewonnen. Pirlo und Villa waren auch Weltmeister", sagte das Offensiv-Juwel des BVB im Interview mit SPORT BILD (aktuelle Ausgabe).

Besonders angetan hat es dem 17-Jährigen Pirlo: "Seine Übersicht des Spiels war unglaublich. Manchmal sehen seine Bewegungen langsam aus, sind aber das komplette Gegenteil. Er hat das ganze Spielfeld im Blick und erkennt Räume, die kein anderer sieht. Pirlo ist so clever, ein Visionär. Einer der intelligentesten Spieler, die je gespielt haben. Die Pässe, die er gespielt hat, waren für ihn völlig normal – für alle anderen waren sie unglaublich."

Bild: Imago Images

BVB und Gladbach eröffnen Bundesliga-Saison, Bayern-Start verschoben

Die Triple-Jäger von Rekordmeister Bayern München werden nach ihrem Einzug ins Finale der Champions League doch nicht das Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga austragen. Der Auftakt des Double-Siegers aus München gegen Schalke 04 wird um drei Tage auf den 21. September (Montag) verschoben. Stattdessen werden Vizemeister Borussia Dortmund und am 18. September das Auftaktspiel der 58. Saison in der höchsten Spielklasse bestreiten.

Das hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) vor knapp zwei Wochen bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die Bundesliga und bekannt gegeben. Wegen der Corona-Pandemie war der Saisonstart vom 21. August um vier Wochen verschoben worden. Die vergangene Spielzeit war wegen einer neunwöchigen Zwangspause erst am 27. Juni beendet worden.

Der Supercup zwischen den Bayern und dem BVB wird am 30. September ausgetragen, das DFB-Pokalendspiel steigt am 13. Mai 2021 und damit schon vor dem Bundesligafinale (22. Mai).

Quelle: SID

Bild: Getty Images

Bericht: BVB mit Interesse an Michal Karbownik von Legia Warschau

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit dem 19-jährigen Linksverteidiger Michal Karbownik von Legia Warschau. Das berichtet todomercadoweb.

Neben dem BVB sollen auch Sevilla und Napoli interessiert sein. Der polnische U19-Nationalspieler hat in Warschau einen Vertrag bis 2024, sein Marktwert wird auf sechs Millionen Euro geschätzt.

Karbownik stand in der abgelaufenen Saison in 28 Spielen bei den Profis auf dem Feld und steuerte sieben Assists bei.