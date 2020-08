BVB, News und Gerüchte: Saisonauftakt wegen Bayern am Freitag, Interesse an Polen-Talent? Alle Infos zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund an diesem Donnerstag, alle News zum BVB: Wegen Bayern bestreitet man das Eröffnungsspiel und ein weiteres Talent könnte kommen.

bereitet sich momentan auf die neue Saison 2020/21 vor. Am Montag kehrte das Team von Lucien Favre aus dem Trainingslager zurück, nun ist klar, dass man bereits am Freitag, den 18. September, in die starten und das Eröffnungsspiel bestreiten wird.

Während über ein Interesse an einem polnischen Talent berichtet wird, fordert Favre weitere Verstärkungen für den Kader.

Außerdem: Supertalent Youssoufa Moukoko will eine Top-Marke knacken.

Borussia Dortmund, die wichtigsten News und Gerüchte: Alles rund um den BVB vom heutigen Donnerstag findet Ihr hier.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB und Gladbach eröffnen Bundesliga-Saison, Bayern-Start verschoben

Die Triple-Jäger von Rekordmeister Bayern München werden nach ihrem Einzug ins Finale der doch nicht das Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga austragen. Der Auftakt des Double-Siegers aus München gegen Schalke 04 wird um drei Tage auf den 21. September (Montag) verschoben. Stattdessen werden Vizemeister Borussia Dortmund und am 18. September das Auftaktspiel der 58. Saison in der höchsten Spielklasse bestreiten.

Das hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) vor knapp zwei Wochen bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die Bundesliga und bekannt gegeben. Wegen der Corona-Pandemie war der Saisonstart vom 21. August um vier Wochen verschoben worden. Die vergangene Spielzeit war wegen einer neunwöchigen Zwangspause erst am 27. Juni beendet worden.

Der Supercup zwischen den Bayern und dem BVB wird am 30. September ausgetragen, das DFB-Pokalendspiel steigt am 13. Mai 2021 und damit schon vor dem Bundesligafinale (22. Mai).

Quelle: SID

Bild: Getty Images

Bericht: BVB mit Interesse an Michal Karbownik von Legia Warschau

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit dem 19-jährigen Linksverteidiger Michal Karbownik von Legia Warschau. Das berichtet todomercadoweb .

Neben dem BVB sollen auch Sevilla und Napoli interessiert sein. Der polnische U19-Nationalspieler hat in Warschau einen Vertrag bis 2024, sein Marktwert wird auf sechs Millionen Euro geschätzt.

Karbownik stand in der abgelaufenen Saison in 28 Spielen bei den Profis auf dem Feld und steuerte sieben Assists bei.

BVB-Trainer Lucien Favre fordert: "Brauchen zwei Mannschaften"

Trainer Lucien Favre von Borussia Dortmund sieht die Kaderplanungen für die kommenden Spielzeit noch nicht abgeschlossen.

"Wir brauchen zwei Mannschaften. Alle Mannschaften brauchen zwei – zwei richtige", wird der 62-Jährige vom kicker zitiert. "Wir haben das noch nicht."

Meinen dürfte er damit beispielsweise neben Mats Hummels, Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou einen vierten gelernten Innenverteidiger.

Auch ein Backup für Erling Haaland fehlt im Kader. Der BVB plant zwar wohl mit Youngster Youssoufa Moukoko (15), dieser darf jedoch erst ab November bei den Profis spielen.

Bild: Imago Images / Revierfoto

BVB: Supertalent Youssoufa Moukoko will Marke knacken

Youngster Youssoufa Moukoko hat vor, bis zu seinem Debüt bei den Profis von Borussia Dortmund eine historische Marke zu knacken. "Natürlich ist es ungewohnt für mich, in einem Team zu stehen und gar nicht eingesetzt werden zu dürfen. Aber die Zeit bis November werde ich in der U19 nutzen. Ich will noch die 200-Tore-Marke knacken", sagte der 15-Jährige im Gespräch mit der Bild .

Damit will der Angreifer die Marke aus dem gesamten Jugendbereich erreichen, nach aktuellem Stand der Dinge steht er bei 183 Toren in 120 Spielen.

Quelle: Getty Images

BVB-Talent Giovanni Reyna über verstorbenen Bruder: "Ohne Jack wäre ich heute nicht beim BVB"

Giovanni Reyna von Borussia Dortmund hat den großen Einfluss seines verstorbenen Bruders Jack auf seine Profikarriere offengelegt. Als Reyna neun Jahre alt war, starb sein damals 13-jähriger Bruder an einer Krebserkrankung .

"Jack war es, der mich für Fußball begeistert hat. Die Leute denken immer, dass ich Fußballer geworden bin, weil mein Dad Claudio schon Profi war. Aber es war mein verstorbener Bruder, der meine Lust zum Fußball geweckt hat", sagte Reyna der SportBild . "Ohne Jack wäre ich heute nicht beim BVB."

Im vergangenen Sommer wechselte der damals 16-jährige US-Amerikaner Reyna von der New York City FC Academy in Dortmunds Nachwuchsabteilung. "Um Profi zu werden, habe ich das Leben mit meiner Familie und meinen Freunden geopfert. Das war in den ersten Monaten sehr hart, weil ich eine sehr enge Bindung zu meinen Eltern und meinen Geschwistern habe. Anfangs haben wir täglich drei- oder viermal über Facetime telefoniert", sagte Reyna.

Quelle: Imago Images / Kirchner Media

BVB: Drei Spieler sollen verkauft werden

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund will sich vor der neuen Spielzeit noch von mindestens drei Spielern trennen. Wie die Bild berichtet , steht unter anderem der Name von Nationalspieler Nico Schulz auf der Abschussliste von Trainer Lucien Favre.

Schulz, der vor einem Jahr für 25,5 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum BVB gewechselt was, solle noch in dieser Transferperiode abgegeben werden. Ein Abnehmer sei allerdings noch nicht in Sicht. Des Weiteren dürfen auch Mahmoud Dahoud (24) und der zuletzt an verliehene Marius Wolf (25) wechseln. Dahoud aber kündigte zuletzt mehrfach an, sich unter Favre durchsetzen zu wollen.

Quelle: Getty Images