BVB, News und Gerüchte: ManCity nimmt Kontakt zu Haaland auf, Wunschspieler Yusuf Demir zieht es zu Barca - alle Informationen zu Borussia Dortmund heute

BVB, Transfers: FC Barcelona wohl Favorit im Poker um Top-Talent Yusuf Demir von Rapid Wien

Offensivtalent Yusuf Demir vom österreichischen Rapid Wien steht bereits seit geraumer Zeit im Fokus mehrerer europäischer Spitzenvereine. Laut ESPN soll der FC Barcelona dabei die besten Aussichten auf eine Verpflichtung des 17-Jährigen haben.

Neben den Katalanen buhlten auch Borussia Dortmund, der FC Bayern München sowie die beiden Spitzenklubs aus Manchester um den Österreicher.

In der laufenden Spielzeit absolvierte Demir bislang 23 Einsätze für die Profis und traf dabei sechsmal (zwei Assists). Bei Rapid steht der Linksfuß noch bis Sommer 2022 unter Vertrag.

BVB, Transfers: Manchester City steht bereits in Kontakt zu Erling Haaland

Premier-League-Spitzenreiter Manchester City hat im Poker Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland offenbar die besten Karten. Dies schreibt die Daily Mail und führt aus, es habe bereits einen ersten Kontakt zwischen Vertretern der Citizens und dem Haaland-Lager wegen eines Transfers in diesem Sommer gegeben.

Bei City ist man auf der Suche nach einem neuen Starstürmer, da der Vertrag von Sergio Agüero ausläuft und ein Verbleib des Rekordtorjägers in den Eastlands ungewiss ist. Der Argentinier wird dieser Tage unter anderem mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.



Haaland soll der Wunschkandidat bei City für den Sturm sein, Vater Alf-Inge Haaland spielte einst ebenfalls drei Jahre lang im himmelblauen Jersey. Lokalrivale Manchester United interessiert sich auch für den 20 Jahre alten Torjäger. Allerdings wisse man auch bei den Red Devils, dass man in einem Wettbieten mit City wohl keine Chance hätte. Zu groß seien die finanziellen Ressourcen des souveränen Tabellenführers, schreibt die Daily Mail weiter.

Haaland steht bei Borussia Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag. Allerdings soll es eine Ausstiegsklausel zumindest für den Sommer 2022 geben. Neben den beiden Manchester-Klubs wurden auch Real Madrid, der FC Barcelona und Bayern München als potenzielle neue Vereine des Norwegers genannt.

BVB, News: Hans-Joachim Watzke plädiert für freien Eintritt beim DFB-Pokalfinale für geimpfte Corona-Helden

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich für eine nennenswerte Zahl von Zuschauern beim DFB-Pokalfinale ausgesprochen.

Das Endspiel am 13. Mai in Berlin könne eine Art "Pilotprojekt" sein, bei dem gegen Corona geimpfte Zuschauer, die in der medizinischen oder sozialen Betreuung gearbeitet haben, "kostenlos eingelassen werden sollten", sagte der 61 Jahre alte Fußballfunktionär beim Kongress "Zwischen den Zeilen" der Frankfurter Allgemeinen Zeitung .

"Das wäre eine coole Nummer. Es spricht nichts Nennenswertes dagegen", führte Watzke aus. Für das Spiel an Christi Himmelfahrt schweben ihm zwischen 10.000 und 15.000 Fans vor.

Eine Rückkehr der Zuschauer in die Stadien wäre für den Sauerländer aus mehreren Gründen wünschenswert: "Erstens wäre es eine schöne Geste, zweitens würde es der Atmosphäre unglaublich guttun. Und drittens würde es die Gesellschaft wieder etwas zusammenbringen. Deshalb müssen wir über solche Dinge sprechen."

Man müsse sich auch fragen, ob mit zunehmendem Verlauf der Impfkampagne in Deutschland nicht doch "Geimpften irgendwann einmal ein paar ihrer originären Rechte" zurückgegeben werden sollten.

Für die nächste Saison in der Bundesliga rechne Borussia Dortmund wieder mit Zuschauern im eigenen Stadion, sagte Watzke. Er persönlich hoffe, dass ein Großteil der Bevölkerung bis August geimpft sei.

Bei jedem Heimspiel ohne Zuschauer verliere der BVB rund vier Millionen Euro, rechnete Watzke vor, wettbewerbsübergreifend macht das in einer Saison rund 100 Millionen Euro aus. Wenn man "halbwegs" den Lieferzusagen für die Impfstoffe glauben könne, "wäre es krank, nicht mit Zuschauern für die nächste Saison" zu planen, so Watzke.

Champions-League-Träume gegen Abstiegsangst: Borussia Dortmund empfängt Hertha BSC am Wochenende zum Bundesliga-Duell.

