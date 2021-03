Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Borussia Dortmund empfängt Hertha BSC am Wochenende zum Bundesliga-Duell. Die Infos zur TV-Übertragung gibt es hier.

Am 25. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund den Abstiegskandidaten Hertha BSC . Anstoß im Signal Iduna Park ist am Samstag um 18.30 Uhr .

Mit dem Gefühl des Viertelfinal-Einzugs in der Champions League geht es für den BVB in den Bundesliga-Alltag zurück. Im Ligabetrieb laufen die Dortmunder auf dem sechsten Tabellenplatz weiter den eigenen Ansprüchen hinterher. Auf den vierten Platz, der zur Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Saison berechtigt, fehlen derzeit vier Punkte.

In Champions-League-Gefilden hatte sich auch die Hertha gesehen, stattdessen heißt die Realität Abstiegskampf. Unter Neu-Trainer Pal Dardai gelang am vergangenen Wochenende zumindest der ersehnte erste Sieg, bei gerade einmal drei Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz befinden sich die Berliner dennoch weiter in höchster Gefahr.

Champions-League-Träume treffen auf Abstiegskampf: Goal liefert Euch alle Infos zur Partie am Samstag.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live? Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Borussia Dortmund vs. Hertha BSC WETTBEWERB Bundesliga, 25. Spieltag ORT Signal Iduna Park | Dortmund ANSTOSS 18.30 Uhr HINSPIEL 21. November 2020: Hertha BSC vs. Borussia Dortmund 2:5 (1:0)

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live? So wird die Bundesliga übertragen

Besonders in Corona-Zeiten, in denen keine Zuschauer in den Stadien sein dürfen, verfolgen viele Menschen die Bundesliga. Die Frage nach der TV-Übertragung ist dabei besonders wichtig. Wer zeigt welches Spiel?

Die Rechte an den Live-Übertragungen der höchsten deutschen Spielklasse liegen beim Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN . Sky zeigt dabei die Samstagsspiele und in dieser Saison auch noch die Partien zu den Standard-Zeiten am Sonntag um 15.30 Uhr und 18 Uhr. Auf DAZN hingegen laufen alle Freitagspartien sowie die jeweils fünf Spiele sonntags um 13.30 Uhr und montagabends.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Hertha BSC live? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Nachfolgend verraten wir Euch, wie Ihr das Spiel zwischen dem BVB und der Alten Dame aus Berlin sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live im TV? Die Pay-TV-Übertragung bei Sky

Das Top-Spiel am Samstagabend ist fester Bestandteil der Übertragungen von Sky und exklusiv nur dort zu sehen. Bereits eine Stunde vor Anpfiff beginnt um 17.30 Uhr die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 sowie in Ultra-HD auf Sky Sport Bundesliga UHD . Als Kommentator wird Kai Dittmann das Spiel begleiten.

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. Hertha live im TV? So empfange ich Sky

Um die Partie im klassischen Fernsehen sehen zu können, müsst Ihr ein Abonnement bei Sky abgeschlossen haben. Der Sender bietet viele verschiedene Pakete an, auch solche, die mit Sport nichts zu tun haben.

Für die Bundesliga ist natürlich ein sportliches Paket nötig, wobei Ihr hier aufpassen müsst. Zwar bietet Sky ein Sport-Paket an, jedoch beinhaltet dies nicht die Bundesliga. Diese gehört in der Struktur von Sky zu einem Extra-Paket. Nun liegt es an Euch, ob Ihr nur die Bundesliga sehen wollt oder den kompletten Sport.

Falls Ihr nur die Bundesliga und 2. Bundesliga sehen wollt, kostet euch das entsprechende Paket derzeit 25 Euro im Monat. Wenn Ihr noch fünf Euro übrig habt und auch abseits der Bundesliga an Sport interessiert seid, dann ist das Kombi-Paket vielleicht Eure Wahl. Für insgesamt 30 Euro monatlich bekommt Ihr Zugriff auf den DFB-Pokal, die Premier League, Formel 1, Tennis, Handball und noch mehr.

Alle Infos zu den Sky-Paketen findet Ihr hier .

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Neben dem linearen Fernsehen habt Ihr auch die Möglichkeit, die Partie ganz legal über das Internet zu streamen. Wir erklären Euch, welche beiden Möglichkeiten Ihr dafür habt.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Hertha live? Der LIVE-STREAM von Sky Go

Da Sky die Partie exklusiv zeigt, läuft auch das Streaming nur über Sky. Die erste Möglichkeit hierfür ist Sky Go .

Der Service dürfte jedem schon einmal begegnet sein, der bereits Sky-Kunde ist. Denn Sky Go ist in jedem Abo-Vertrag inklusive und ermöglicht es Euch, das Spiel auch von unterwegs aus oder parallel zum laufenden TV-Programm über Second Screen zu sehen. Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein Smartphone bzw. Tablet oder ein Computer.

Quelle: Getty Images

Egal, welches Gerät Ihr habt, die Nutzung ist sehr ähnlich. Einfach die App herunterladen, einloggen und schon kann es losgehen. Eine detaillierte Beschreibung für Euer Gerät findet Ihr hier . Bei Sky Go müsst Ihr aber beachten, dass Ihr nur Zugriff auf die Inhalte habt, die auch Teil Eures Abonnements sind. Wer nur ein Film-Paket gebucht hat, kann auch über Sky Go nicht auf die Bundesliga zugreifen.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Hertha live? Der LIVE-STREAM von Sky Ticket

Wer selbst kein Sky-Kunde ist, der muss nicht zwingend auf das Spiel verzichten. Denn für alle, die kein Abo haben bzw. wollen, gibt es Sky Ticket .

Dort könnt Ihr über verschiedene Tickets selbst entscheiden, welche Inhalte von Sky Ihr sehen wollt: Sport oder doch Entertainment. Um die Einzelspiele der Bundesliga live sehen zu können, benötigt Ihr eines der drei Supersport-Tickets . Was verbirgt sich dahinter?

Mit den Supersport-Tickets habt Ihr vollständigen Zugriff auf alle Sportinhalte von Sky. Es gibt drei verschiedene Versionen, je nach Laufzeit und Kosten:

Ticketart Laufzeit Kosten Supersport-Tagesticket 1 Tag 14,99 Euro Supersport-Monatsticket 1 Monat 29,99 Euro Supersport-Jahresticket 1 Jahr 19,99 Euro monatlich (Jahresbetrag sofort fällig)

Im Gegensatz zu Sky Go, das nur auf wenigen Geräten nutzbar ist, läuft Sky Ticket auf einer Vielzahl von Plattformen. Neben Smartphone, Tablet und Computer gibt es Sky Ticket auch als App für Smart-TV-Geräte, Spielekonsolen und TV-Sticks. Seit neuestem gehört auch der Amazon Fire TV Stick dazu.

Alle weiteren Infos zu Sky Ticket findet Ihr hier .

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Hertha BSC live? Die Höhepunkte bei DAZN

DAZN zeigt die Freitagsspiele der Bundesliga und vereinzelte Partien am Sonntag und Montag live. Für alle anderen Spiele stehen bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Höhepunkte auf der Plattform zur Verfügung.

DAZN bietet neben der Bundesliga zahlreichen weiteren Live-Sport an. Dazu gehören internationaler Spitzenfußball, US-Sport (NBA und NHL), Darts, Tennis und vieles mehr. Und das Beste: Einen Monat lang könnt Ihr DAZN völlig kostenlos testen. Anschließend kostet DAZN monatlich 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Hier geht's zum kostenlosen Probemonat

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC live? Die Übertragung in der Übersicht