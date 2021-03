BVB, News und Gerüchte: Morey bereut Barca-Abgang nicht, Haaland will nach England oder Spanien - alles zu Borussia Dortmund

BVB, News: Morey bereut Wechsel von Barca zum BVB "überhaupt nicht"

Mateu Morey ist mit seiner Entscheidung, den FC Barcelona verlassen zu haben und zum BVB zu wechseln nach wie vor zufrieden. Das erklärte der Verteidiger der Marca. Er bereue den Transfer "überhaupt nicht", so Morey. "Es tut mir überhaupt nicht leid, ich bin sehr glücklich in Dortmund."

"Ich denke, ich habe die beste Option gewählt, um in meiner Zukunft zu wachsen", erklärte Morey weiter. In der laufenden Saison kam der 21-Jährige in 17 Spielen zum Einsatz. Dabei bereitete er einen Treffer vor und hatte zuletzt sogar Thomas Meunier aus der Startelf verdrängt.



BVB, News: Einzelschicksale laut Reus "nicht wichtig"

Marco Reus zweifelt trotz seiner bis dato schwachen Torquote nicht an seinen Offensivqualitäten. "Ich weiß, dass ich im Spiel noch torgefährlicher sein kann", sagte der BVB-Kapitän Sky.

In der laufenden Bundesliga-Saison hat Reus bislang erst drei Saisontore geschossen - so wenig wie noch nie zuvor zum gleichen Zeitpunkt einer Saison. "Es ist nicht wichtig, ob ein einzelner Spieler bei uns drei oder 15 Tore hat", erklärte der Nationalspieler: "Das Einzelschicksal ist nicht wichtig."

Kritik an seinen Leistungen nimmt Reus daher auch tendenziell eher gelassen hin. "Ich bin schon lange dabei und weiß, dass Kritik ganz normal und auch legitim ist", so der 31-Jährige. "Von daher ist alles okay."



BVB, Gerücht: Haaland will nur nach England oder Spanien

Nach Informationen von Sky wird Haaland die Bundesliga im Falle eines Abgangs vom BVB verlassen. Demnach strebe der Norweger einen Wechsel in die Premier League oder zu einem der spanischen Spitzenklubs aus Madrid oder Barcelona an.

Laut dem Bericht seien Vereine wie Manchester City oder Real Madrid eher bereit, die finanziellen Forderungen von Haaland und seinem Berater Mino Raiola zu erfüllen.



BVB, News: ECA-Boss denkt über Transferverbot zwischen CL-Klubs nach

Andrea Agnelli, Boss der europäischen Klub-Vereinigung ECA und Chef von Juventus Turin, hat verraten, dass es in der Champions League zu grundlegenden Reformen kommen könnte. Nicht nur der Spielmodus soll angepasst werden, sondern dem Italiener schwebt auch eine einschneidende Maßnahme vor.

Er denkt über ein "Transferverbot zwischen den CL-Klubs" nach, wie er in seiner Rede bei der ECA-Generalversammlung anmerkte. "Keine Transfers für dreistellige Millionenbeträge zwischen den teilnehmenden Vereinen", lautet sein Ansatz. "Vielleicht konzentrieren sich die Vereine dann auf die guten Spieler aus den kleineren Ländern und holen die Spieler von dort. Über solche Dinge diskutieren wird aktuell", sagte Agnelli.



BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund