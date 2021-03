BVB, News und Gerüchte: Youssoufa Moukoko eine Option für die U21-EM? Hans-Joachim Watzke befürwortet CL-Reform - Alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Youssoufa Moukoko könnte zur Überraschung im EM-Kader von U21-Bundestrainer Stefan Kuntz werden. Alle Informationen zu Borussia Dortmund heute,

Borussia Dortmund vor dem Bundesliga-Wochenende. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Die Entwicklungen der letzten Tage gibt es hier noch einmal zum Nachlesen.

BVB News: Moukoko ein Kandidat für die U21-EM?

Wunderkind Youssoufa Moukoko könnte wohl kurzfristig in den Kader für die Gruppenphase der U21-EM (ab 24. März) rücken. Wie der kicker berichtet, soll Bundestrainer Stefan Kuntz die Nominierung in Betracht ziehen, da Bayer Leverkusens Toptalent Florian Wirtz nach seiner Corona-Infektion weiter unter Quarantäne steht.

Der 16 Jahre alte Moukoko hat bislang erst zwei Länderspiele für die U20-Nationalmannschaft absolviert. Für die U21 dürfte er theoretisch bis ins Jahr 2027 auflaufen.

Quelle: Getty Images

Als jüngster Champions-League- und Bundesliga-Spieler hat Moukoko bereits zahlreiche Rekorde gebrochen, zuletzt musste er sich jedoch zumeist mit einem Platz auf der Ersatzbank zufriedengeben. Letztmals kam Moukoko im Derby gegen Schalke für sieben Minuten zum Einsatz. "Wir sind uns sicher, dass er eine große Hilfe sein wird in den nächsten Spielen. Wir sind sehr zufrieden mit ihm und seiner Entwicklung", sagte Terzic noch Anfang Februar.

BVB, News - Hans-Joachim Watzke über Champions-League-Reform: "Der einzige Weg, um eine Super League zu verhindern"

Ab der Saison 2024/25 soll die Champions League reformiert und dann mit 36 Vereinen in einem neuen Modus ausgetragen werden. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke befürwortet das sogenannte "Schweizer Modell" - weil damit eine Super League der Top-Klubs vermieden würde.

Statt einer Gruppenphase sieht der Reformvorschlag vor, dass man sich über ein Ligensystem für das Achtelfinale qualifizieren kann: Wer in der Tabelle unter den ersten Acht steht, kommt weiter. Die folgenden 16 Klubs spielen um die verbliebenen acht Plätze im Achtelfinale.

"Der entscheidende Punkt, warum ich für das Schweizer Modell eintrete, ist, dass es in meinen Augen der einzige Weg ist, um eine Super League der internationalen Topklubs zu verhindern", sagte Watzke den Ruhr Nachrichten.

Quelle: Getty Images

Watzke äußerte sich auch zum Protestplakat der Dortmunder, das beim CL-Heimspiel gegen den FC Sevilla am Dienstag auf der leeren Südtribüne prangte. "Stop UCL reforms" war darauf zu lesen. Der 61-Jährige sagte, er habe sich bei der UEFA dafür eingesetzt, "dass dieses Banner dort hängen darf".

Und dies, obwohl er wie beschrieben anderer Meinung ist: "Ich halte das Schweizer Modell für gut, weil es mehr Abwechslung verspricht. Unabhängig von meiner Meinung ist mir aber die Diskussionskultur in unserem Verein wichtig, solang sich alle an die Spielregeln halten und niemand beleidigt wird. Dann muss man auch andere Meinungen aushalten können", sagte Watzke.

Er sei sich zudem ziemlich sicher, "dass sich unsere aktive Fanszene mit diesem Banner eher gegen eine mögliche Super League aussprechen wollte", so Watzke weiter.

BVB News: Michael Zorc will FC Bayern aus dem Weg gehen

Nach dem am Ende turbulenten Einzug ins Champions-League-Viertelfinale richten sich die Blicke beim BVB bereits auf den möglichen Gegner. Sportdirektor Michael Zorc will ein deutsches Duell mit dem FC Bayern wenn möglich vermeiden.

"Es gibt jetzt keine einfachen Lose mehr. Ein deutsch-deutsches Duell braucht im Viertelfinale noch niemand. Wir warten einfach ab, was die Auslosung hergibt", sagte Zorc der Bild-Zeitung. Nach dem 4:1-Auswärtserfolg bei Lazio Rom stehen die Bayern vor dem Achtelfinal-Rückspiel am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr im LIVE-TICKER) bereits mit einem Bein im Viertelfinale.

BVB News: Guerreiro fehlt wohl auch gegen Hertha

Borussia Dortmund droht auch im Bundesligaspiel gegen Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) der Ausfall von Linksverteidiger Raphael Guerreiro. Der Portugiese hatte bereits in der Vorwoche in München aufgrund einer Muskelverletzung gefehlt.

Laut kicker ist es "fraglich, ob er seinen Rückstand aufgeholt haben wird". Als Ersatz steht erneut Nico Schulz bereit, der Guerreiro bereits gegen Sevilla und den FC Bayern vertrat. Gegen seinen Ex-Klub Hertha BSC könnte der 27-Jährige zum dritten Mal in Folge in der Startelf stehen, dies war zuletzt Ende 2019 der Fall.

BVB News: Marktwerte und Gehälter im Profifußball für Tigges "realitätsfern"

Stürmer Steffen Tigges, der vor kurzem seinen ersten Profivertrag bei Borussia Dortmund unterzeichnet hat, sieht die Ablösesummen und gehandelten Marktwerte im Profifußball kritisch. "Diese Summen sind für mich sehr realitätsfern. Besonders in diesen Zeiten. Die Dimensionen sind im Zuge der Kommerzialisierung entstanden und werden sich auch so schnell nicht ändern", sagte der 22-Jährige der WAZ.

Gerade mit Blick auf andere Berufszweige seien die Summen nicht gerechtfertig. Durch seine Freundin, die als Krankenpflegerin tätig ist, habe er "eine ungefähre Ahnung, wie hart die Bedingungen in den Pflegeeinrichtungen sind. Die Bezahlung spiegelt weder die Verantwortung noch die Arbeitsbedingungen mit Personalmangel und undankbaren Arbeitszeiten wider", stellte er klar.

