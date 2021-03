FC Barcelona: Bei Messi-Abgang - kommt Sergio Agüero von Manchester City?

Die Zukunft von Lionel Messi ist weiter offen. Nun soll sich der FC Barcelona auch mit City-Stürmer Sergio Agüero als Nachfolger beschäftigen.

Der spanische Top-Klub FC Barcelona beschäftigt sich offenbar mit einem Transfer von Angreifer Sergio Agüero (32) von Premier-League-Spitzenreiter Manchester City.

Nach Informationen von ESPN soll der Argentinier bei den Katalanen im Zuge eines möglichen Abschieds von Landsmann Lionel Messi (33) Teil des Neuaufbaus werden.

Barca-Gerüchte um Agüero: Bei Manchester City nicht mehr erste Wahl

Wie Messi wäre Agüero im Sommer ebenfalls ablösefrei zu haben, da auch sein Vertrag bei den Cityzens im Juni dieses Jahres ausläuft. Gespräche über eine mögliche Verlängerung soll es bis dato nicht gegeben haben. Als Ersatz wurde zuletzt unter anderem BVB-Torjäger Erling Haaland gehandelt.

Beim Team von Cheftrainer Pep Guardiola spielt der klubeigene Rekordtorschütze Agüero (256 Tore in 382 Spielen) in der laufenden Spielzeit nur noch eine untergeordnete Rolle und kommt bislang lediglich auf zwölf Pflichtspieleinsätze, in denen er zweimal traf.

Nachdem er zu Saisonbeginn aufgrund von Verletzungen und einer Corona-Erkrankung mehrfach pausieren musste, kam der 97-fache argentinische Nationalspieler in den vergangenen fünf Ligaduellen nur zu einem Startelfeinsatz.

Bleibt Messi bei Barca? Joan Laporta und Ronald Koeman zeigen sich optimistisch

Unterdessen ist auch die Zukunft von Messi bei Barca weiterhin offen. Zu den Interessenten soll passenderweise auch City zählen.

Während La Pulga bislang keinen Kommentar zum weiteren Verlauf seiner Laufbahn abgegeben hat, zeigten sich sowohl Neu-Präsident Joan Laporta als auch Coach Ronald Koeman jüngst mit Blick auf einen möglichen Verbleib des Superstars optimistisch.