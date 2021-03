BVB, News und Gerüchte: Stimmen und Noten zum Sevilla-Spiel, Michael Zorc will Edin Terzic keine Steine in den Weg legen - alles zu Borussia Dortmund

Der BVB steht im Viertelfinale der Champions League. Die spanische Presse feiert Haaland, Zorc äußert sich zu Terzic. Die BVB-News vom Mittwoch.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB, News: Die spanischen Pressestimmen zu Dortmund vs. Sevilla

Borussia Dortmund erkämpfte sich am Dienstagabend in einem hitzigen Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Sevilla ein 2:2-Unentschieden und steht damit nach dem 3:2-Erfolg im Hinspiel im Viertelfinale der Champions League. Mann des Abends war wieder einmal Doppeltorschütze Erling Haaland, den die spanische Presse am Tag danach entsprechend feiert.

Marca : "Ein heldenhaftes Sevilla knallt frontal mit Haaland zusammen. Sevilla gibt niemals auf, aber Haaland ist nicht zu bremsen. Sevilla macht das Spiel und Haaland die Tore. Wahnsinn, was mit dem VAR in Dortmund abging. Es ist ein harter Schlag, doch Sevilla kann erhobenen Hauptes gehen."

AS : "Das Haaland-Gesetz. Haaland macht alles klar mit seinen Toren im Hin- und Rückspiel. Er erlegt ein Sevilla voller Charakter und Courage. Haaland, schon wieder dieser Haaland: Eine Bestie läuft frei herum. Er ist der Gigant, der aus der Kälte kam."

SPORT : "Haaland frisst Sevilla auf. Von jetzt an wird Sevilla von einem Menschenfresser träumen. Wieder zwei Tore vom Monster. Was diesmal mit dem VAR passierte, hat man auch selten gesehen."

El Mundo Deportivo : "Erling Haaland beerdigt Sevillas Traum. Der nordische Gigant versenkte den zweiten Elfmeter, nachdem der erste wiederholt werden musste. Trotz des Weiterkommens enttäuschte Borussia Dortmund auf der ganzen Linie, sie übergaben den Ball und die Spielkontrolle an die Rot-Weißen aus Sevilla. Die Borussia steht im Viertelfinale, ist aber in so einer Form keines der acht besten Teams in Europa."

Estadio Deportivo : "Haaland und tschüss. Sevilla scheidet in allen Ehren aus. Die Schiedsrichterleistung war ein Witz. Mitten in der Drangphase fiel das 1:0 durch den norwegischen Riesen, das war schmerzvoll und ungerecht. Wenn man die gesamten 180 Minuten zusammenrechnet, war Haaland zu viel des Guten für Sevilla."

BVB, News: Zorc will Terzic bei Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat sich vor dem 2:2 von Borussia Dortmund im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla zur Zukunft von Edin Terzic auf der Trainerbank des BVB geäußert.

Wenn im Sommer Marco Rose das Traineramt bei Borussia Dortmund übernimmt, soll der aktuelle Interimscoach Edin Terzic ins zweite Glied rücken und Rose als Co-Trainer unterstützen. Anderslautende Gerüchte nannte BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor dem Sevilla-Spiel "blanken Unsinn".

"Edin Terzic wird Teil des Trainerteams sein und in seine alte Funktion als Co-Trainer zurückgehen. Dass er mit irgendwelchen Versprechungen geködert wird, ist einfach nur Unsinn", sagte Zorc im Interview mit Sky. Sollte es dennoch Interesse von anderen Vereinen an Terzic geben, ließe Zorc aber mit sich reden.

"Unser großer Wunsch ist, dass Edin weiter Bestandteil des Trainerteams von Borussia Dortmund ist. Wenn er mit anderen Wünschen auf uns zukäme, dann würden wir uns natürlich unter Männern zusammensetzen und darüber sprechen", stellte Zorc klar. "So, wie wir das immer gemacht haben."

BVB, News: Haaland stellt in der Champions League Rekord auf

Mit seinen zwei Treffern zum 1:0 (35. Minute) und 2:0 (54.) hat BVB-Stürmer Erling Haaland einen weiteren Meilenstein in seiner noch jungen Profi-Karriere erreicht. Der 20-Jährge avancierte mit nun insgesamt 20 Toren in der Champions League zum Norweger mit den meisten CL-Treffern aller Zeiten.

Haaland überholte Ole Gunnar Solskjaer (19), den ehemaligen Stürmer und heutigen Trainer von Manchester United.

BVB, News - Noten gegen Sevilla: Die BVB-Spieler in der Einzelkritik

In einem hitzigen Achtelfinal-Rückspiel konnte sich er der BVB vor allem durch Kampf durchsetzen. Dennoch bekommt ein als harter Kämpfer bekannter Spieler nur die Note 4, während es einen klaren Man of the Match gibt.

