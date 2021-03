BVB, News und Gerüchte: Haaland-Transfer für 175 Millionen zu Manchester United? Zorc priorisiert die Bundesliga - alle Informationen zu Borussia Dortmund heute

Auch Manchester United jagt Erling Haaland. Die geforderte Ablöse soll es allerdings in sich haben. Alle Informationen zu Borussia Dortmund heute.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.



Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB, Transfers: Erling Haaland für 175 Millionen zu Manchester United?

Dass Manchester United weiter Interesse an Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland zeigt, überrascht nicht. Wie nun das britische Boulevardblatt The Sun erfahren haben will, wäre der BVB vor allem beim Nicht-Erreichen der Champions League gesprächsbereit, was einen Transfer im Sommer angeht.

Allerdings soll die Borussia eine saftige Ablösesumme für den 20-Jährigen fordern: 175 Millionen müssten das Team von Landsmann Ole Gunnar Solksjaer demnach dafür auf den Tisch legen, den noch bis 2024 an den BVB gebundenen Stürmer loszueisen.

Erling Haaland becomes the fastest player ever to score 20 Champions League goals ⚡



🥉 Del Piero: 26 matches

🥈 Kane: 24 matches

🥇 Haaland: 14 matches



He's SMASHED the record by 10 GAMES 🤯 #UCL pic.twitter.com/spE8rN8Ogc — Goal (@goal) March 9, 2021

Haaland zeigt sich weiterhin in bestechender Form. Am Wochenende knackte er die Marke von 100 Karrieretoren im erst 146. Spiel. Zudem ist er seit Dienstag der Spieler, der am wenigsten Einsätze für 20 Champions-League-Tore benötigte.

BVB, News - Michael Zorc: "Bundesliga ist wichtiger als alles andere"

Sportdirektor Michael Zorc hat verdeutlicht, dass die Qualifikation für die Champions League bei Borussia Dortmund den höchsten Stellenwert hat. "Die Bundesliga ist wichtiger als alles andere! Wir müssen alles geben, um noch unter die ersten vier Mannschaften zu kommen", sagte der 58-Jährige im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

Demnach sei den BVB-Verantwortlichen der gesicherte Platz in der Königsklasse wichtiger als der Gewinn des DFB-Pokals. Dort trifft Dortmund im Halbfinale Anfang Mai auf Holstein Kiel. Zudem steht die Borussia nach dem 2:2 gegen Sevilla am vergangenen Dienstag im CL-Viertelfinale.

Grund für die klare Zielsetzung bei den Schwarzgelben ist die finanzielle Abhängigkeit, die an die Qualifikation für die Champions League gekoppelt ist. Ein Platz unter den besten Vier würde dem BVB Mehreinnahmen von rund 30 Millionen Euro in die Kassen spülen. Geld, was angesichts der Verluste durch die Corona-Pandemie benötigt wird, um auch in der kommenden Saison wieder eine große Rolle spielen zu können.



Bild: Getty Images

BVB, Transfers: Transfers von Coulibaly könnte bei PSG für Ärger sorgen

Innenverteidiger Soumaila Coulibaly steht unmittelbar vor einem Wechsel von PSG nach Dortmund im Sommer. Der BVB soll sich trotz des Interesses mehrerer internationaler Spitzenclubs in den Transferverhandlungen mit dem 17-jährigen Abwehrtalent in der Pole Position befinden. In Folge des Transfers wird eine wütende Reaktion des Pariser Sportdirektors erwartet.

Die Transfers von französischen Talenten in die Bundesliga erzürnen Leonardo schon seit längerem: "Deutsche Vereine, speziell Bayern München, RB Leipzig und Borussia Dortmund, baggern immer mehr an jungen Spielern aus Frankreich." Die angesprochenen Klubs sollen hierbei "Eltern, Freunde, Familienangehörige oder den Spieler selbst anrufen", ohne die Vereine vorher zu informieren, sagte der Brasilianer der französischen Zeitung Le Parisien.

Michael Zorc reagierte via Bild umgehend auf die Vorwürfe des aggressiven Abwerbens französischer Talente. "Leonardo unterliegt da offensichtlich einem Irrtum. In der Regel ist es nämlich genau andersrum, als er es darstellt", sagte der Sportdirektor des BVB. "Wir werden von den Familien und Beratern aus Frankreich aktiv angesprochen, da sie bei uns oft eine bessere Durchlässigkeit und ein höheres Entwicklungspotenzial der Talente sehen."



Bild: instagram.com/scoulibaly_/Goal

BVB, Transfers: Sergio Ramos schwärmt von Erling Haaland

Real Madrids Kapitän Sergio Ramos (34) hat sich zu den Gerüchten um Borussia Dortmund Stürmer Erling Haaland (20) geäußert und in höchsten Tönen vom Torjäger geschwärmt.

"Es wäre nie schlecht, Real mit einem Neuner wie Haaland zu verstärken, der etwas hat, was wir nicht haben: Geschwindigkeit, Hunger und Größe", sagte Ramos im Gespräch mit Internet-Star Ibai Llanos auf die Frage, ob Real Madrid eher Haaland oder Kylian Mbappe im kommenden Sommer verpflichten sollte.

Ramos würde es zwar "gefallen", wenn beide Stürmer nach Madrid wechseln, ein Transfer von Haaland sei aber "momentan einfacher": "Bei Mbappe sind die finanziellen Umstände komplizierter."

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Gerüchte über ein großes Interesse von Real Madrid an einer Verpflichtung von Haaland gegeben. Auch schon vor dem Wechsel des Norwegers in die Bundesliga sollen die Königlichen ihre Fühler nach Haaland ausgestreckt haben.

Quelle: Getty/Goal

BVB: Die kommenden Spiele