BVB, News und Gerüchte: Anzeichen für Rose-Wechsel verdichten sich, Neven Subotic ist vereinslos - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

BVB, News und Gerüchte: Anzeichen für Rose-Wechsel verdichten sich, Neven Subotic ist vereinslos

Die Fohlen haben offenbar Kontakt zu einem möglichen Rose-Nachfolger aufgenommen und Neven Subotic ist vereinslos. Die BVB-News.

Vizemeister am Samstag.



Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB: Viel Frust nach der Niederlage in Mönchengladbach

Nach der Woche zum Vergessen war Sportdirektor Michael Zorc von Vizemeister Borussia Dortmund restlos bedient. "Wenn du drei Tore durch Standardsituationen fängst, wo du einfach nicht da bist, dann braucht man sich über das Ergebnis am Ende keine Gedanken machen. Das ist relativ einfach erzählt", sagte Zorc nach der 2:4 (2:2)-Niederlage zum Rückrundenauftakt bei Borussia Mönchengladbach.

Gleich drei Gegentore kassierte der BVB nach Standardsituationen. "Standardsituationen sind in Spielen auf Augenhöhe oft spielentscheidend. Das müssen wir schnellstmöglich in den Griff bekommen", sagte Trainer Edin Terzic. Bei den Niederlagen gegen den und bei (beide 1:2) fielen alle vier Gegentreffer nach Eckbällen des Gegners.

Durch die siebte Saisonpleite am 18. Spieltag rutschten die Dortmunder erst einmal aus den Champions-League-Plätzen heraus, daran änderte auch die zwischenzeitliche Führung durch einen Doppelpack von Erling Haaland nichts. "Bei den Ansprüchen und der Qualität sind wir damit nicht zufrieden", sagte Terzic, dessen Team schon zuvor gegen Mainz (1:1) und in Leverkusen (1:2) gepatzt hatte.

Julian Brandt bezeichnete die Situation als "extrem enttäuschend". Man bekomme momentan "zu einfache Gegentore", klagte der Nationalspieler und stellte fest: "Das ist eine Momentaufnahme, die für jeden Borussen nicht so schön ist." Brandt hofft auf eine schnelle Besserung: "Das kann sich innerhalb von zwei, drei, vier Wochen wieder ändern. Nichtsdestotrotz müssen wir aufpassen, wir müssen punkten."

BVB, News und Gerüchte: Die Bundesliga-Tabelle mit Borussia Dortmund

Platzierung Team Spiele Torverhältnis Punkte 1. 17 49:25 39 2. 17 29:14 35 3. 17 32:17 32 4. 18 35:28 31 5. BVB (Borussia Dortmund) 18 35:26 29

Ex-BVB-Star Neven Subotic nach Vertragsauflösung bei Denizlispor vereinslos

Ex-BVB-Star Neven Subotic (32) hat seinen Vertrag beim Süper-Lig-Verein Denizlispor bereits nach wenigen Monaten aufgelöst. Der Klub teilte die Trennung vom langjährigen Innenverteidiger der Schwarz-Gelben offiziell mit.

Wie die türkische Nachrichtenagentur DHA berichtet, seien Differenzen wegen ausstehender Gehaltszahlungen der Auslöser für die vorzeitige Trennung gewesen. Denizlispor schrieb auf Twitter: "Wir wünschen Neven Subotic, der all unseren guten Willen und unsere Kompromissbemühungen unbeantwortet ließ, viel Erfolg bei seiner weiteren Karriere."

Subotic, der mit dem BVB unter anderem zwei Meisterschaften und zweimal den gewann, war erst im vergangenen Herbst ablösefrei von Union Berlin in die gewechselt. Dort absolvierte er fünf Ligaspiele (ein Tor).

BVB: Anzeichen für Wechsel von Marco Rose verdichten sich

Borussia Mönchengladbach sorgt angeblich bereits für den Fall vor, dass Trainer Marco Rose die Fohlen tatsächlich im kommenden Sommer in Richtung BVB verlässt.

Wie die Bild berichtet, soll Gladbachs Sportdirektor Max Eberl Kontakt zu -Coach Erik ten Hag aufgenommen haben. Eberl, der im Januar eigentlich eine einmonatige Auszeit nimmt, habe dabei jedoch klargestellt, dass es nur ein erstes Kennenlern-Gespräch sei und man lediglich vorbereitet sein wolle, sollte Rose sich für einen Wechsel nach Dortmund entscheiden.

Ten Hag ist seit Ende 2017 Cheftrainer von Ajax und hat die Holländer unter anderem 2019 ins Halbfinale der geführt. In Amsterdam steht der 50-Jährige, der von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft des FC Bayern coachte, noch bis Sommer 2022 unter Vertrag.

Rose selbst hält sich zu seinen Zukunftsplänen weiter bedeckt. "Ich möchte mich nicht zu Spekulationen äußern. Wir haben morgen ein wichtiges Spiel gegen Borussia Dortmund. Das wollen wir unbedingt gewinnen", sagte Rose bereits im Vorfeld des Rückrundenauftakts gegen den BVB.

Der 44-Jährige steht bei den Dortmundern nach der Trennung von Lucien Favre weit oben auf dem Wunschzettel. Roses Vertrag in Gladbach läuft noch bis Juni 2022, er enthält aber eine Ausstiegsklausel.

