Borussia Mönchengladbach, News und Gerüchte: Top-Trainer als möglicher Rose-Nachfolger im Gespräch - Alle Infos zu Gladbach heute

Marco Rose könnte Gladbach in Richtung BVB verlassen, die Fohlen haben deshalb wohl schon Erik ten Hag kontaktiert. Alle News zur Borussia heute.

Champions-League-Teilnehmer am Freitag: Hier findet Ihr alle News und Gerüchte zu Gladbach vom heutigen Tag.

Im Artikel könnt Ihr Euch darüber informieren, was heute und in den letzten Tagen rund um die Borussia passiert ist.

Rose-Nachfolger? Borussia Mönchengladbach nimmt wohl Kontakt zu Erik ten Hag auf

Borussia Mönchengladbach sorgt angeblich bereits für den Fall vor, dass Trainer Marco Rose die Fohlen tatsächlich im kommenden Sommer in Richtung BVB verlässt.

Mehr Teams

Wie die Bild berichtet, soll Gladbachs Sportdirektor Max Eberl Kontakt zu -Coach Erik ten Hag aufgenommen haben. Eberl, der im Januar eigentlich eine einmonatige Auszeit nimmt, habe dabei jedoch klargestellt, dass es nur ein erstes Kennenlern-Gespräch sei und man lediglich vorbereitet sein wolle, sollte Rose sich für einen Wechsel nach Dortmund entscheiden.

Bild: PROSHOTS

Ten Hag ist seit Ende 2017 Cheftrainer von Ajax und hat die Holländer unter anderem 2019 ins Halbfinale der geführt. In Amsterdam steht der 50-Jährige, der von 2013 bis 2015 die zweite Mannschaft des FC Bayern coachte, noch bis Sommer 2022 unter Vertrag.

Gladbach vs. BVB ( ) heute live im TV und LIVE-STREAM: Wer überträgt das Spiel?

Die startet in die Rückrunde der Saison 2020/2021! Borussia Mönchengladbach empfängt dabei Borussia Dortmund. Angestoßen wird am Freitagabend um 20.30 Uhr im Gladbacher Borussia-Park.

In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Informationen dazu, auf welchen Sendern das Spiel zwischen Gladbach und dem BVB heute live im TV und im LIVE-STREAM läuft.

Bei Borussia Mönchengladbach gegen BVB: Joachim Löw gibt Comeback im Stadion

Bundestrainer Joachim Löw will sich in der EM-Saison wieder verstärkt Spiele selbst im Stadion anschauen. "In wenigen Wochen finden mit dem Auftakt in die WM-Qualifikation auch mit Blick auf die weiteren EM-Planungen wichtige Länderspiele statt", sagte Löw in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Freitag: "Zusätzlich zu unseren bislang ohnehin schon sehr umfangreich durchgeführten und detaillierten Analysen der TV-Bilder wollen wir nun auch wieder die persönlichen Eindrücke in unsere Studien einfließen lassen."

Beim Bundesliga-Topspiel am Freitagabend zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) wird er vor Ort sein. Dies, darauf verwies der Bundestrainer, "selbstverständlich" unter strenger Einhaltung der Maßnahmen gegen Corona. "Ich versichere, dass wir uns (...) verantwortungsvoll, akribisch und mit größter Sorgfalt an sämtliche Hygienevorgaben und behördlichen Regeln halten werden", sagte Löw.

Bild: imago images / Sven Simon

DFB-Direktor Oliver Bierhoff betonte, sechs Monate vor der Europameisterschaft werde "es Zeit, dass er und seine Trainer sich live Eindrücke aus dem Stadion holen. Gleiches gilt für Stefan Kuntz, der in diesem Jahr mit der und dem Olympischen Fußballturnier mit seiner Mannschaft gleich zwei sportliche Highlights vorzubereiten hat."

Abgesprochen sei eine individuelle Anreise, die Spielbeobachtungen werden jeweils allein durchgeführt. Löw werde sich zudem im Vorfeld testen lassen.

Gladbach vs. BVB: Welchen Dortmund-Star Marcus Thuram früher bei FIFA feierte

Die EA Sports Reihe FIFA kennt heutzutage fast jeder Fußballfan und wohl erst recht jeder Profi. Zahlreiche Stars der heutigen Weltelite sind mit diesem Klassiker aufgewachsen, man hat darin den Traum vom Profifußball auf der Konsole vorgelebt und auch den einen oder anderen Lieblingsspieler für sich entdeckt.

So auch Marcus Thuram, der seit Sommer 2019 für den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach auf Torejagd geht. Der Franzose und Sohn von Legende Lilian Thuram war ebenfalls einer, der sich in seiner Kindheit dem Gaming-Klassiker widmete und dabei ein Faible für einen ganz bestimmten Spieler entwickelte.

Bild: Getty Images / Goal

Dabei tat es dem heute 23 Jahre alten Mittelstürmer der Fohlen ausgerechnet einer an, der bei den Gladbachern einst zum Unterschiedsspieler reifte - nämlich Marco Reus. "Es war 2009. Als ich auf der PlayStation FIFA gespielt habe, wählte ich die Borussia aus. Ich liebte Marco Reus", verriet Thuram im Sommer 2019 im Gespräch mit der Sport Bild.

HIER lest Ihr die komplette Story!

Borussia Mönchengladbach: Wechsel zum BVB? Marco Rose hält sich bedeckt

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hält sich zu seinen Zukunftsplänen weiter bedeckt . "Ich möchte mich nicht zu Spekulationen äußern. Wir haben morgen ein wichtiges Spiel gegen Borussia Dortmund. Das wollen wir unbedingt gewinnen", sagte Rose vor dem Rückrundenauftakt am Freitag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen den BVB.

Bild: Getty Images

Der 44-Jährige steht bei den Dortmundern nach der Trennung von Lucien Favre weit oben auf dem Wunschzettel. Roses Vertrag in Gladbach läuft noch bis Juni 2022, er enthält aber eine Ausstiegsklausel.

Gladbach: Umfeld von Embolo wollte Corona-Eklat wohl mit Spende aus der Welt schaffen

Das Umfeld von Breel Embolo hat offenbar versucht, den Corona-Eklat um den Stürmer von Borussia Mönchengladbach mit einer Spende aus der Welt zu schaffen .

Bild: Getty Images

Aus "dem befreundeten Umfeld von Breel Embolo" sei eine "Kontaktaufnahme" zum Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) erfolgt, bestätigte Pressesprecherin Silke Lenz dem SID . Inwiefern dies Absicht oder Wunsch von Embolo gewesen sei, könne sie aber nicht sagen.

Zunächst hatte die Bild-Zeitung über den Vorgang berichtet. Demnach wollte der Bekannte Embolos einen Termin bei Kufen erhalten, um eine Summe für einen karitativen Zweck zu spenden. "Das ist angesprochen worden", sagte Lenz dem SID . Es habe aber "kein Treffen stattgefunden" und es stehe auch "kein Treffen an".

Borussia Mönchengladbach verpflichtet Toulouse-Talent Kone

Bundesligist Borussia Mönchengladbach verstärkt sein defensives Mittelfeld perspektivisch . Die Borussia gab am Donnerstag die Verpflichtung von Kouadio Kone vom französischen Zweitligisten bekannt.

Bild: Getty Images

Der 19-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2025 mit Option auf Verlängerung um eine weitere Saison. Nach Informationen von Goal und SPOX beträgt die Sockelablöse neun Millionen Euro. Dazu können sich noch Bonuszahlungen gesellen.

Der Franzose wird bis zum 30. Juni 2021 an Toulouse rückverliehen und soll dann zur Vorbereitung auf die kommende Saison zur Mannschaft stoßen.

Borussia Mönchengladbach: Die nächsten Spiele