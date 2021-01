BVB, News und Gerüchte: Zorc nennt Kritik "eine Frechheit", Gladbach-Trainer Rose blockt Spekulationen ab - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Die Kritik an den Spielern des BVB geht Sportdirektor Zorc deutlich zu weit, heute steht das Duell mit Gladbach an. Alle News zu Borussia Dortmund.

-Vizemeister am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.



Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB - Michael Zorc teilt gegen Kritiker aus: "Eine Frechheit"

BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach heute live: Wer zeigt die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM?

Die Bundesliga startet in die Rückrunde der Saison 2020/2021! empfängt dabei Borussia Dortmund. Angestoßen wird am Freitagabend um 20.30 Uhr im Gladbacher Borussia-Park.

Ihr wollt live dabei sein, wenn der BVB auf Gladbach trifft? In einem separaten Artikel auf Goal verraten wir Euch, welche Sender die Partie heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM übertragen .

BVB vs. Gladbach: Marco Rose hält sich bei Gerüchten um Wechsel nach Dortmund bedeckt

Trainer Marco Rose vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hält sich zu seinen Zukunftsplänen weiter bedeckt. "Ich möchte mich nicht zu Spekulationen äußern. Wir haben morgen ein wichtiges Spiel gegen Borussia Dortmund. Das wollen wir unbedingt gewinnen", sagte Rose vor dem Rückrundenauftakt am Freitag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen den BVB.

Der 44-Jährige steht bei den Dortmundern nach der Trennung von Lucien Favre weit oben auf dem Wunschzettel. Roses Vertrag in Gladbach läuft noch bis Juni 2022, er enthält aber eine Ausstiegsklausel.

Vize-Präsident Rainer Bonhof (68) hofft auf einen langfristigen Verbleib des Trainers. "Wir haben in den vergangenen Jahren viel aufgebaut und tolle Spieler geholt, darum ist hier für einen ambitionierten Trainer wie ihn noch einiges zu tun, er kann sich bei uns voll ausleben", sagte der Weltmeister von 1974 der Rheinischen Post.

Bonhof ergänzte: "Ich würde es begrüßen, wenn wir langfristig mit Marco arbeiten könnten."

BVB: Marco Rose muss sich entscheiden

Marco Rose begeistert mit seiner Arbeit bei Borussia Mönchengladbach. Das ist auch Ligarivale Borussia Dortmund nicht verborgen geblieben.

Mönchengladbach (SID) Die Aussagen von Christoph Kramer sind in der Regel wohlüberlegt. Wenn der Weltmeister von 2014 über die Entwicklung von Borussia Mönchengladbach spricht, gerät er ins Schwärmen. Viele Spieler würden den übernächsten Schritt inzwischen bei den Fohlen sehen, sagte Kramer im DAZN-Interview: "Du musst jetzt nicht mehr zwangsläufig von Gladbach nach Dortmund gehen."

Hinter Kramers Worten könnte sich auch eine Botschaft an seinen Trainer verstecken. Marco Rose begeistert mit seiner Arbeit. Doch die Erfolge der Gladbacher wecken naturgemäß Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Der Name Rose steht bei den Verantwortlichen bei Borussia Dortmund ganz weit oben auf dem Zettel.

Sein fußballerischer Ansatz und sein Auftreten könnten perfekt zum Vizemeister passen, bei dem die Sehnsucht nach einem Jürgen Klopp immer noch groß ist. Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger, Lucien Favre - sie alle scheiterten bei dem Versuch, in Klopps riesige Fußspuren zu treten. Die Entscheidungsträger bei den Schwarz-Gelben um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke haben daran ihren Anteil.

Roses hochmoderner Stil verspricht Spektakel. Blitzschnelle Umschaltmomente gepaart mit einer hohen Pass- und Spielgeschwindigkeit verzücken die Fans. Der 44-Jährige verkörpert Selbstbewusstsein, Engagement und Leidenschaft - und er besitzt in seinem bis Juni 2022 gültigen Vertrag eine Ausstiegsklausel, was auch Sportdirektor Max Eberl nicht dementiert.

"Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Klauseln gibt", sagte Watzke. Doch die Dortmunder beschäftigen sich mit dem Thema genau. Edin Terzic (38) ist bisher nur als Lösung für den Rest der Saison gedacht.

Rose hält sich bisher bedeckt. "Ich möchte mich nicht zu Spekulationen äußern", sagte der gebürtige Leipziger vor dem Spiel gegen den BVB am Freitagabend. Mit Eberl, hatte er zuletzt erklärt, sei er im stetigen Austausch: "Wir beide wissen, was wir voneinander zu halten haben. Zu meiner grundsätzlichen Situation gibt es nichts weiter zu sagen. Ich bin mit allem, was ich habe, Trainer von Borussia Mönchengladbach."

Das ist er seit 2019, als er für rund drei Millionen Euro aus Salzburg an den Niederrhein wechselte. In seiner ersten Saison führte er Gladbach in die und steht dort im Achtelfinale. Daher will Eberl die Zusammenarbeit unbedingt fortsetzen. "Es ist ein Wunsch, mit Marco weiterzuarbeiten, länger zu arbeiten, einen neuen Schritt mit Marco zu gehen. Wir wollen den Trainer länger an uns binden."

Das wäre ein starkes Signal, auch an die Spieler. Rose wird in den kommenden Wochen ein klares Bekenntnis abgeben müssen. Für die eine oder andere Borussia.

BVB: Jude Bellingham will in der Rückrunde torgefährlicher werden

Mittelfeldspieler Jude Bellingham, der letzten Sommer von Birmingham City zu Borussia Dortmund kam, ist mit seinem ersten Halbjahr in der Bundesliga zufrieden. In einer Sache würde sich der 17-Jährige in der Rückrunde aber gerne verbessern.

💪 "Ich werde mich immer zu 100 Prozent auf das Team konzentrieren!" @BellinghamJude ist vor dem Rückrundenstart in Gladbach zu Gast im #Feiertagsmagazin vor #BMGBVB .



"Mit meinen Leistungen bin ich sehr, sehr zufrieden", sagte Bellingham im Feiertagsmagazin des BVB, führte jedoch aus: "Aber jeder Fußballer weiß, dass es schön ist, Tore zu erzielen. Das ist etwas, was ich in der zweiten Saisonhälfte ein paar Mal erleben möchte."

Bisher gelang Bellingham in 13 Bundesliga-Einsätzen noch kein Treffer. Einzig in der ersten DFB-Pokalrunde bei Drittligist konnte sich der Engländer in die Torschützenliste eintragen.

Bundesliga-Highlights: vs. BVB (Borussia Dortmund) 2:1

BVB: Profivertrag für Steffen Tigges

Bundesligist Borussia Dortmund belohnt seinen Nachwuchsstürmer Steffen Tigges mit einem Profivertrag. Laut Vereinsmitteilung vom Donnerstag hat der 22-Jährige, der kurz vor der Winterpause in den A-Kader befördert worden war, beim BVB für dreieinhalb Jahre unterschrieben.

"Er hat in den vergangenen Monaten eine tolle sportliche Entwicklung genommen und verkörpert ein wirklich interessantes Stürmerprofil", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Tigges war im 2019 vom zur U23 des BVB gekommen. Seit Jahresbeginn kam er auf drei Kurzeinsätze (kein Tor) in der Bundesliga.

BVB, News heute: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

Datum Gegner Wettbewerb Freitag, 22. Januar | 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach (A) Bundesliga Samstag, 30. Januar | 15.30 Uhr (H) Bundesliga Dienstag, 2. Februar | 20.45 Uhr (H) Samstag, 6. Februar | 15.30 Uhr (A) Bundesliga

