Gladbach triumphiert! Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) im TICKER zum Nachlesen

Der Rückrundenauftakt der Bundesliga stand an: Borussia Mönchengladbach empfing den BVB. Hier gibt' s die komplette Partie im TICKER zum Nachlesen.

hat nach einer Woche zum Vergessen beim Lieblingsgegner den wohl schon entscheidenden Nackenschlag im Titelkampf kassiert. Der Vizemeister unterlag beim furiosen Rückrundenauftakt bei in einer mitreißenden Begegnung mit 2:4 (2:2) und rutschte nach der bereits siebten Saisonpleite aus den Champions-League-Plätzen.

Die Gladbacher eroberten mit dem ersten Sieg gegen den BVB seit April 2015 nach dem Corona-Wirbel um Breel Embolo zumindest für eine Nacht Rang vier.

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 4:2 (2:2) Tore: 1:0 Elvedi (11.), 1:1 Haaland (22.), 1:2 Haaland (28.), 2:2 Elvedi (32.), 3:2 Bensebaini (49.), 4:2 Thuram (78.) Aufstellung BMG Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Zakaria (84., Herrmann), Hofmann (65., Thuram) - Stindl (70., Wolf), Plea (70., Embolo) Aufstellung BVB Bürki - Morey (87., Tigges), Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham (79., Moukoko) - Sancho, Reus (71. Reyna), Brandt - Haaland

Gelbe Karten: Kramer (89.)

Wie gehts weiter? Die Fohlen starten am kommenden Samstag in den 19. Spieltag mit einem Gastspiel bei Union - der nächste dicke Brocken. Der BVB hat dann den FCA zu Gast.

Durch den Dreier sitzt Gladbach an Dortmund vorbei und verbessert sich auf Rang 4. Dortmund fällt also auch den CL-Rängen. Und könnte in den kommenden Tagen, wenn Wolfsburg, Union und Frankfurt aktiv werden, sogar ganz aus den europäischen Startplätzen fallen.

Im Borussen-Duell behält Gladbach das bessere Ende für sich. Nach zwölf Niederlagen am Stück gegen den BVB kann die Fohlenelf erstmals wieder einen Dreier einfahren. Nach einer furiosen ersten Hälfte, bei der sich beide Teams auf Augenhöhe begegneten, waren die Gastgeber nach dem Seitenwechsel das cleverere Team. Die Gefahr, die Dortmund in der ersten Hälfte noch in der Box ausstrahlte, ging nach der Pause verloren. Und Gladbach verdankt diesen verdienten Sieg vor allem seiner Standardstärke. Zwei Treffer nach Freistößen, einer nach Eckstoß - so ist der BVB zu schlagen.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90' + 5' Die Partie ist beendet!

90' + 4' Große Erwartungen sollte man an die nicht mehr haben.

90' + 2' Vier Minuten werden nachgespielt.

89' GELBE KARTE Es sagt viel über das Spiel aus, wenn es in der 89. Minute die erste Verwarnung gibt, gegen Kramer, und dann auch noch "nur" wegen Spielverzögerung.

87' WECHSEL: Letztes Aufgebot, Morey geht, ein Verteidiger, mit Tigges kommt ein weiterer Angreifer.

85' Wenn das hier noch eine grandiose Aufholjagd werden soll, wird es langsam Zeit.

85' Die Ecke bringt diesmal übrigens nichts ein.

84' WECHSEL Bevor die anschließende Ecke ausgeführt werden kann, kommt noch schnell Herrmann rein. Zakaria geht dafür.

83' Großchance für Embolo, der einen Ball aus dem Zentrum von Zakaria gut verarbeitet, noch ein paar Meter geht, aber an einer Fußparade von Bürki scheitert.

82' Sancho schießt einen Freistoß aus 25 Metern direkt über das Tor.

79' WECHSEL: Reaktion von der Dortmunder Bank: Bellingham raus, Moukoko rein. Der Wechsel kommt aber so schnell, dass der ohnehin schon geplant sein musste.

79' Tja, der dritte Treffer der Fohlen unmittelbar in Folge eines Standards.

TOOOR! BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Borussia Dortmund 4:2 | Torschütze: Thuram

78' Neuhaus schlägt die Ecke und Thuram steigt am höchsten. Und gedeckt war der Angreifer auch nicht direkt.

78' Bensebaini holt gegen Can eine Ecke von der linken Seite heraus. Gefahr. Standard.

77' Die Partie ist jetzt wieder deutlich offener, wie gesagt, mit den Einwechslungen hat Rose das Drohpotential erhöht. Und die Gäste kommen auch nicht mehr ganz so leicht durchs Mittelfeld. Da spielt jetzt auch Müdigkeit schon eine Rolle.

75' Riesenchance für den BVB, als Reyna aus der Bedrängnis den Ball nach links in den Strafraum stecken kann. Aus halblinker Position kann Guerreiro draufhalten. Und Sommer wehrt mit einer guten Parade ab.

72' STARKE Grätsche von Hummels, als Embolo mit einem Steilpass von Thuram geschickt wird. Das war Rettung in höchster Not. Sicherlich kein schlechter Gedanke von Rose, in dieser Phase das Tempo im Sturm zu erhöhen. Darauf ist ja das ganze Spiel jetzt angelegt.

70' WECHSEL: Jetzt wird gewechselt ... Plea macht Platz für Embolo. Reus wird durch Reyna ersetzt. Und für Stindl kommt Wolf.

70' Bis zum Strafraum sieht das beim BVB auch gar nicht so schlecht aus, in der Box wirkten die Gäste in der ersten Hälfte allerdings gefährlicher.

67' Die letzten Minuten geben eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie die kommenden aussehen könnten. Gladbach lauert auf Dortmunder Fehler und setzt auf schnelles Umschaltspiel. Die Dortmunder dagegen wollen Gladbach mit ständigem Anlaufen zermürben.

65' Jetzt der erste Wechsel der Partie. Thuram kommt für Hofmann in die Partie.

63' Guerreiro-Freistoß aus dem linken Halbfeld, Bensebaini klärt per Kopf zur Seite. Can holt den Ball zurück und passt mit dem Außenrist ins Zentrum, Haaland verpasst knapp.

62' Dann wieder eine Ballbesitzphase der Gladbacher, ohne jeglichen Raumgewinn, aber das scheint auch nicht der Zweck der Übung zu sein. Vor allem geht es darum, ein wenig den Druck von Sommers Tor zu nehmen.

61' Das Dortmunter Spiel ist in dieser Phase ziemlich linkslastig, was vor allem an Sancho liegt. Von der rechten Seite, wo Morey oft alleine ist, Brandt wenig Impulse setzen kann, kommt wenig.

59' Sancho zur Grundlinie, er legt den Ball zurück in den Strafraum, zuerst verpasst Haaland, hinter dem der Ball Guerreiro auf den Fuß fällt, der ist so überrascht,, dass er den Ball nicht unter Kontrolle bringt. Der BVB zieht eine Art Powerplay auf. Wenig Entlastung in dieser Phase für Gladbach.

58' Über viel Ballbesitz kommt der BVB langsam wieder besser ins Spiel. Die Fohlenelf kann es sich jetzt aber auch gut leisten, auf Konter zu lauern.

55' Ecke Sancho, Reus erläuft den Ball auf der anderen Seite des Strafraums und spielt scharf ins Zentrum, wo Hummels aus der Drehung schießt, im Torraum jedoch geblockt wird.

53' Wie fällt jetzt die Antwort des BVB aus? Der ist ja schließlich auf starke zweite Hälften spezialisiert. Nun: Akanji verliert im offensiven Mittelfeld an Hofmann, der marschiert über die Hälfte des Platzes, steckt im Stafraum auf Plea, der aus spitzem Winkel den Ball an Bürki vorbeischiebt. Und hauchzart am langen Pfosten.

52' Und das war natürlich ein Treffer aus dem Spiel heraus.

TOOOR! BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Borussia Dortmund 3:2 | Torschütze: Bensebaini

49' Gut, dass ich eben noch "scheint" geschrieben habe. Neuhaus spielt aus dem Zentrum raus auf links zu Bensebaini, der lässt Brandt am Strafraum aussteigen, der viel zu schnell in den Zweikampf geht. Und dann zwirbelt der Verteidiger den Ball aus spitzem Winkel ins lange Eck. Wieder ein perfekter Start für die Fohlen.

48' Die Anfangsphase der Partie gehörte ja ganz den Gastgebern. Die beginnen zwar auch jetzt wieder sehr aktiv, aber treffen auf einen Gegner, der nun besser darauf eingestellt scheint.

47' Gewechselt wird hier zunächst auf beiden Seiten noch nicht. Dabei hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass Rose vielleicht reagiert. Standardgefährlichkeit alleine reicht vielleicht nicht.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Die zweite Hälfte läuft!

HALBZEIT-FAZIT:

Nach einem katastrophalen Start des BVB hat sich hier mittlerweile eine ausgesprochen offene Partie entwickelt. Bei der Fohlenelf wird man vielleicht damit hadern, aus der Anfangsphase nicht mehr herausgeschlagen zu haben. Nach dem frühen Rückstand kam der BVB langsam besser in die Partie, konnte nach dem Doppelschlag von Haaland sogar in Führung gehen. Aber ausgerechnet in diese starke Phase der Gäste erzielte Gladbach den erneuten Ausgleich. Die Partie ist vor allem durch attraktiven Offensivfußball und sehr anfällige Abwehrreihen geprägt. Von weiteren Treffer ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszugehen.

Der Ballbesitz ist mit 49:51 Prozent fast ausgeglichen, bei den Abschlüssen können die Dortmunder (10:6) einen leichten Vorteil für sich verbuchen. Auffällig ist, wie fair die Partie, bei der viel auf dem Spiel steht, geführt wird. Bisher gab es erst neun Fouls.

Eines muss man allerdings auch festhalten: Aus dem Spiel heraus sind die Dortmunder eindeutig das gefährlichere Team. Und das sage ich nicht nur, weil beide Treffer der Fohlen unmittelbar nach Standards fielen.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' + 3' Guerreiro hämmert den Ball in die Mauer. Chance vertan. Danach wirds im Mittelfeld chaotisch mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten.

45' + 2' Und die erste Hälfte ist immer noch nicht vorbei. Can steckt auf Bellingham durch, der für Reus prallen lässt, der wird knapp vor der Strafraumgrenze abgeräumt. Gute Freistoßposition für die Gäste.

45' Wieder die Gäste. Freistoß aus dem zentralen Mittelfeld, Plea nimmt den Ball im Strafraum mit der Brust an, bekommt ihn dann allerdings nicht so unter Kontrolle, dass er sofort schießen kann. Schließlich begräbt Bürki die Kugel unter sich.

44' Auf der Gegenseite hat Neuhaus die Führung auf dem Fuß, als eine Hereingabe von der rechten Seite zentral vor dem Strafraum bei ihm landet. Sein Schlenzer aus 18 Metern geht knapp am Tor vorbei. Die Partie bleibt ausgesprochen unterhaltsam.

43' Das gibts auch: Haaland lässt eine 100-prozentige Chance liegen. Bei einem Zuspiel von der Strafraumgrenze schlägt er über den Ball. Sachen gibts.

42' Brandt baut auf , Reus geht wieder bis zum Strafraum, diesmal steckt er für Guerreiro durch, der aber den Ball nicht mehr richtig vor der Grundlinie erwischt. Dennoch. Gladbach lässt Lücken.

39' RIESENCHANCE für den BVB nach einem Konter. Brandt treibt den Ball durchs Zentrum, spielt links raus auf Reus, der - am Strafraum angekommen - verzögert, bis Sancho aus dem rechten Halbfeld nachgestoßen ist. Der Pass ist perfekt, ein paar Schritte kann Sancho auch noch machen, bevor er scharf und flach abzieht. Hauchzart streicht der Ball am langen Pfosten vorbei.

38' Über die Effizienz beider Teams kann man sich wahrlich nicht beschweren. Wäre jetzt mal Zeit für eine offene Phase mit Aktionen auf beiden Seiten.

37' Dieser Freistoß zum 2:2 war übrigens die erste Offensivaktion der Gladbacher seit dem 1:1-Ausgleichstreffer in der 22. Minute.

35' Dieser Ausgleichstreffer hatte sich genauso wenig angekündigt wie der erste Dortmunder Treffer. Das endet hier noch 5:5.

TOOOR! BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Borussia Dortmund 2:2 | Torschütze: Elvedi

32' Stindl spielt den Ball scharf am der Mauer vorbei aufs rechte Eck - das Torwarteck -, Bürki ist dran, lässt den Ball nach vorne prallen. Und dort steht nur Elvedi, der locker abstaubt. Die BVB-Verteidigung, scheints, hatte die Situation nach der Parade von Bürki schon abgehakt.

TOOOR! Borussia Mönchengladbach - BORUSSIA DORTMUND 1:2 | Torschütze: Haaland

28' Unfassbar. Was ist denn auf einmal mit dem BVB los? Reus läuft von rechts an. Querpass auf Sancho, der auf Bellingham weiterleitet. Sancho geht in die Spitze, Bellingham spielt aus der Drehung einen Traumpass auf seinen Landsmann. Der legt vor dem Torraum quer. Und Haaland trifft aus der Drehung. Die Gladbacher Verteidigung in der Rolle von Statisten.

25' Das kommt jetzt aber schon ziemlich überraschend, sagen Sie sich vielleicht. Haben Sie völlig recht.

TOOOR! Borussia Mönchengladbach - BORUSSIA DORTMUND 1:1 | Torschütze: Haaland

22' Guerreiro läuft mit Tempo auf den Strafraum zu und findet Sancho. Der spielt dann aus recht zentraler Position einen grandiosen Pass auf Haaland, genau zwischen die beiden Verteidiger, der Norweger gerät eigentlich zu weit nach links vom Tor, aber mit viel Gefühl kann er Sommer dennoch überwinden.

20' Vor allem im Mittelfeld wird die Partie jetzt umkämpfter. Das liegt auch daran, dass beide Teams wenig Raum zur Entfaltung bekommen. Da hat jeder immer sofort einen Gegenspieler auf dem Fuß stehen.

17' Nach dem ersten gegebenen Gegentreffer scheint es jetzt aber sowas wie eine Reaktion bei den Gästen zu geben. Die werden etwas aktiver. Das ist aber nach der großen Passivität der Anfangsphase auch nicht sonderlich schwer. Gescheiterte Dribblings von Haaland und Sancho waren immerhin schon zu sehen.

15' Man muss es so hart sagen nach einer Viertelstunde, der BVB findet bisher nicht statt.

14' Diesmal findet der Treffer seine Anerkennung. Es ist dies praktisch auch die offizielle Bestätigung eines famosen Starts der Fohlen in die Partie. Und eines unterirdischen Auftritts der anderen Mannschaft, die wir hier aus Höflichkeit verschweigen.

TOOOR! BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - Borussia Dortmund 1:0 | Torschütze: Elvedi

11' Halbfeldfreistoß Jonas Hofmann von der rechten Seite. Nico Elvedi läuft ein und verlängert die Hereingabe mit dem Kopf ins rechte untere Eck. Roman Bürki hat keine Chance einzugreifen. Wieder ist der VAR gefragt.

9' Ja, der BVB wirkt verunsichert. Und die Gladbacher reagieren darauf mit extrem hohem Pressing. Vernünftig. Hätte ich auch vorgeschlagen.

8' Zwei Pässe später ist die Kugel allerdings wieder beim Dortmunder Keeper.

8' Abschlag Bürki. BALL JENSEITS DER MITTELLINIE.

7' Aber so ganz schockbefreit wirken die Gäste in den folgenden Szenen nicht. Viel Ballbesitz für die Fohlen, die in allen Belangen gedankenschneller wirken. Dortmund verliert den Ball zu schnell, kommt bisher noch nicht über die Mittellinie. Und jetzt die nächste Prüfung für Bürki. Von der Strafraumgrenze hält Hofmann flach drauf, Bürki taucht ab und lenkt den Ball um den linken Pfosten.

5' Das war eine Szene, in der die Gäste eigentlich den Ball schon sicher hatten und sich spielerisch aus der Defensive arbeiten wollten. Doch die Gladbacher gingen sofort ins Gegenpressing. Glück für den BVB, dass dabei Hofmann ein bisschen zu forsch zu Werke ging. So wird es eben nur ein Warnschuss.

4' Gräfe begibt sich zur Seitenlinie, schaut sich die Szene noch einmal an und nimmt den Treffer zurück.

1' Prima Start der Schwarz-Gelben. Hofmann mit der Balleroberung an der Strafraumgrenze gegen Bellingham, in einer Art und Weise, dass man da sonst auch schon mal einen Pfiff hören würde, sofort geht der Ball zu Neuhaus, der aus dem Strafraum schießt, der Ball wird abgefälscht ... und landet in den Maschen. Gräfe lässt zunächst laufen, der VAR schaltet sich jedoch ein.

Borussia Mönchengladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt im Borussia-Park. Los geht's

Vor Beginn | Sondern vor allem auch an den erratischen Auftritten der Westfalen. Eine Niederlage gegen Köln(!), ein Remis gegen Mainz. Im ein alles andere als überzeugender Auftritt gegen Braunschweig. Zwei starke Partien gegen Wolfsburg und Leipzig, aber dann wieder der bescheidene Auftritt gegen Bayer. So eine richtig klare Linie lässt sich da kaum erkennen.

Vor Beginn | Und dennoch kommt man nicht umhin, die Gastgeber heute fast sogar in der Favoritenrolle zu sehen. Das liegt nicht nur an der Form der Gladbacher, die seit fünf Spielen ungeschlagen sind - lediglich gegen den VfB gab es ein Remis, alle anderen Spiele konnten gewonnen werden, nicht zuletzt die Partie gegen die Bayern.

Vor Beginn | Gegen keine Mannschaft lief es für die Gladbacher in den letzten Jahren schlechter als gegen die Schwarz-Gelben. Aus den letzten zwölf Ligaspielen holten die Gladbacher so wenig Punkte, dass sich das am besten durch den Gefrierpunkt von Wasser symbolisieren lässt. Angstgegner wäre das Stichwort, dass das Verhältnis der Dortmunder zu Gladbach wohl am besten ausdrücken könnte.

Vor Beginn | Beim BVB ist Can nach seiner Gelbsperre zurück, er ersetzt den gelbgesperrten Delaney. Für Meunier (Bank) beginnt Morey auf der rechten Abwehrseite - der erste Startelfeinsatz für den Spanier in diesem Jahr. Für Guerreiro ist es übrigens das 100. Bundesligaspiel.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der zur Begegnung des 18. Spieltages zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Zakaria, Hofmann - Stindl, Plea

Borussia Dortmund setzt auf folgende Aufstellung:

Bürki - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Bellingham - Sancho, Reus, Brandt - Haaland

Thomas Meunier sitzt erstmals in einem BL-Spiel zu Beginn auf der Bank, alle 14 Spiele bestritt er von Beginn an, vom 10. bis 12. Spieltag fehlte er verletzt.

100. BL-Spiel für Raphael Guerreiro.

Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Borussia Mönchengladbach trifft zum 98. Mal in der Bundesliga auf Borussia Dortmund. Nur gegen den FC Bayern (50-mal in 104 Spielen) verloren die Fohlen öfter als gegen den BVB (40-mal).

Borussia Dortmund hat die letzten 11 Bundesligaspiele gegen Borussia Mönchengladbach alle gewonnen. Dies ist Gladbachs längste Niederlagenserie in der BL gegen 1 Verein und die zweitlängste Siegesserie des BVB (12 gegen Freiburg).

Borussia Dortmund ist seit 16 Spielen zum Rückrundenstart der Bundesliga ungeschlagen (10 Siege, 6 Remis). Länger blieb zuvor zum BL-Rückrundenstart nur Schalke 04 ungeschlagen (18 Spiele zwischen 1987 und 2008).

Borussia Mönchengladbach beendete die Bundesliga-Hinrunde mit nur 3 Niederlagen, so wenige waren es letztmals 1994/95. Die 28 Hinrunden-Punkte unterbot man allerdings letztmals vor 4 Jahren (17 in der Saison 2016/17).

Seit dem 0-3 in Dortmund zum Saisonstart traf Borussia Mönchengladbach in 16 Bundesliga-Spielen in Folge – innerhalb einer Saison gelang das zuletzt 1990/91, eine längere Trefferserie gar 1985/86 (damals 22 Spiele in Folge).

Borussia Mönchengladbach traf in jedem der letzten 24 Bundesliga-Heimspiele – eine solche Serie war zuvor letztmals von 1983 bis 1984 gelungen (damals sogar in 30 Heimspielen in Folge).

Borussia Dortmund beendete die Bundesliga-Hinrunde mit 6 Niederlagen, so viele waren es letztmals 2014/15 (sogar 10), als der BVB nach Hinrundenende auf dem vorletzten Platz stand und am Ende als Siebter nur die EL-Quali erreichte.

Borussia Dortmund traf in jedem der letzten 23 Pflichtspiele – innerhalb einer Saison hatte der BVB im Profifußball nur ein einziges Mal eine längere Trefferserie: 1963/64 traf die Borussia in jedem der ersten 24 Pflichtspiele nach Bundesliga-Gründung.

Dortmunds Marco Reus benötigte in der Bundesliga-Hinrunde 362 Minuten pro Tor – nie zuvor brauchte er in einer BL-Hinrunde so viele Minuten pro Treffer. Seine aktuell 5 torlosen BL-Spiele in Folge überbot er im BVB-Trikot nur im Frühjahr 2015 (damals sogar 7).

Dortmunds Marco Reus sammelte in 13 Bundesliga-Spielen gegen Borussia Mönchengladbach 14 Torbeteiligungen (9 Tore, 5 Assists) – im BVB-Trikot sammelte er gegen kein anderes Team so viele Torbeteiligungen wie gegen seinen Ex-Verein.

Gladbach vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Vor Rückrundenauftakt: Zorc giftig - Unruhe in Gladbach

Nach der Pleite in Leverkusen hat Trainer Edin Terzic bei Borussia Dortmund die Mentalitätsfrage gestellt. Eine Antwort soll seine Mannschaft beim Lieblingsgegner Borussia Mönchengladbach geben.

Michael Zorc wurde richtig giftig. Trotz der vom eigenen Trainer Edin Terzic gestellten Mentalitätsfrage und wiederholter unnötiger Niederlagen empfand der Sportdirektor den von einem Journalisten genutzten Begriff "hoffnungsloser Fall" für Borussia Dortmund als "Frechheit für eine Mannschaft, die in den letzten zwei Jahren relativ deutlich Vizemeister geworden ist". Ob angemessen oder nicht, die Stimmung beim BVB ist vor dem kniffligen Rückrundenstart bei Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) gereizt.

Die Titelchance ist angesichts von zehn Punkten Rückstand auf Serienmeister Bayern München fast schon wieder dahin, die Konkurrenz sitzt dem Tabellenvierten hingegen dicht im Nacken. Gladbach könnte mit einem Sieg vorbeiziehen. Dementsprechend ist die Gemütslage. "Wir können es sonst auch ganz sein lassen mit Kritik, wenn es so ausufert. Natürlich gibt es gewisse Verhaltensweisen, die sich wiederholen. Das muss besser werden, daran arbeiten wir", sagte Zorc, der einräumte, "dass wir in der Liga einige Punkte unseren Vorstellungen hinterherhinken."

Da kommt der Lieblingsgegner zur rechten Zeit. Zwölf Pflichtspielsiege in Folge feierte der BVB gegen Gladbach zuletzt. Terzic nahm die Profis nach den enttäuschenden Ergebnissen gegen Mainz (1:1) und in Leverkusen (1:2) in die Pflicht. "Wir haben das noch mal ausführlich besprochen und waren uns einig, dass das so nicht weitergeht", sagte er über die erste Halbzeit in Leverkusen und fügte an: "Wir erwarten, dass die Spieler dann auch am Freitag anders auftreten."

Darauf sind die Gladbacher trotz des Corona-Wirbels um Breel Embolo vorbereitet. "Wir können ein Ausrufezeichen setzen. Wir können und wollen uns oben festsetzen", sagte Trainer Marco Rose vor dem Duell mit einem "Spitzenteam" und "direkten Konkurrenten".

Florian Neuhaus setzt auf eine leichte Verunsicherung beim Gegner. "Dortmund hat zuletzt zwei Spiele in Folge nicht gewonnen, das ist sicherlich ungewohnt für die Mannschaft. Wir wollen diese Situation ausnutzen", sagte der Nationalspieler und forderte wie schon bei den Heimsiegen gegen Leipzig und München einen "mutigen Auftritt", denn "Dortmund mag es gar nicht, wenn das gegnerische Team den Ball hat".

Bei den in diesem Jahr in vier Spielen noch unbesiegten Gladbachern (drei Siege) herrscht aber Unruhe. Embolos von der Polizei angenommene Teilnahme an einer in Corona-Zeiten illegalen Party lenkt von den sportlichen Zielen ab. Dennoch kehrt der Schweizer Stürmer ebenso wie Marcus Thuram (Rotsperre nach Spuckattacke) in den Kader zurück. "Für uns gibt es keinen neuen Sachstand. Das Thema ist eines für Breels Anwälte. Für uns ist klar, dass er im Kader ist", sagte Rose.

Allerdings hat eine Person aus dem Umfeld des 23-Jährigen offenbar versucht, den Corona-Eklat mit einer Spende aus der Welt zu schaffen. Aus "dem befreundeten Umfeld von Breel Embolo" sei eine "Kontaktaufnahme" zum Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU) erfolgt, bestätigte Pressesprecherin Silke Lenz dem SID. Der Bekannte von Embolo wollte einen Termin bei Kufen erhalten, um eine Summe für einen karitativen Zweck zu spenden. "Das ist angesprochen worden", sagte Lenz. Es habe aber "kein Treffen stattgefunden" und es stehe auch "kein Treffen an".

Ob schon ein Treffen zwischen den BVB-Verantwortlichen und Rose stattgefunden hat, ist unklar. "Ich möchte mich nicht zu Spekulationen äußern", sagte der 44-Jährige. Rose steht bei den Dortmundern nach der Trennung von Lucien Favre weit oben auf dem Wunschzettel. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2022, er enthält aber eine Ausstiegsklausel.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Gladbach und dem BVB:

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer - Zakaria, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Plea

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer - Zakaria, Neuhaus - Hofmann, Stindl, Plea Dortmund: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can - Sancho, Reus, Brandt - Haaland

Quelle: SID

