BVB, News und Gerüchte: Tigges erhält Profivertrag, Haaland zu teuer für Barca - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Steffen Tigges erhält beim BVB einen Profivertrag, während die Partie gegen Mönchengladbach im Free-TV kommt. Alle News zu Borussia Dortmund.

baut weiterhin auf junge Spieler: Steffen Tigges macht den nächsten Schritt und erhält einen Profivertrag. Teamkollege Erling Haaland wird derweil im Sommer nicht zum wechseln - aus einem ganz bestimmten Grund.

Sportdirektor Michael Zorc hat nach der Pleite bei (1:2) deutliche Kritik geübt, im Spiel am Freitag gegen muss eine Leistungssteigerung her. Die Partie wird sogar im Free-TV im ZDF übertragen.

BVB: Profivertrag für Steffen Tigges

Bundesligist Borussia Dortmund belohnt seinen Nachwuchsstürmer Steffen Tigges mit einem Profivertrag. Laut Vereinsmitteilung vom Donnerstag hat der 22-Jährige, der kurz vor der Winterpause in den A-Kader befördert worden war, beim BVB für dreieinhalb Jahre unterschrieben.

"Er hat in den vergangenen Monaten eine tolle sportliche Entwicklung genommen und verkörpert ein wirklich interessantes Stürmerprofil", sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Tigges war im 2019 vom zur U23 des BVB gekommen. Seit Jahresbeginn kam er auf drei Kurzeinsätze (kein Tor) in der Bundesliga.

BVB: Partie gegen Borussia Mönchengladbach im Free-TV

Borussia Mönchengladbach empfängt Borussia Dortmund am Freitag um 20.30 Uhr im Borussia Park. Die Partie wird ausnahmsweise im Free-TV übertragen.

Das ZDF zeigt das Spiel live und in voller Länge. Grund dafür ist der Rechtevertrag der Bundesliga, durch den der öffentlich-rechtliche Rundfunk das Auftaktspiel in die Rückrunde zeigen darf.

Außerdem bietet wie gewohnt DAZN eine Übertragung des Freitagsspiels an. Der Streamingdienst ist für die ersten 30 Tage kostenlos, anschließend kostet ein Abo entweder 119,99 Euro jährlich oder 11,99 Euro monatlich.

BVB-Stürmer Haaland zu teuer für Barcelona

BVB-Stürmer Erling Haaland dürfte bei so ziemlich jedem europäischem Topklub auf der Liste stehen - ein Transfer zum FC Barcelona im kommenden Sommer ist aber kein Thema, nachdem der Verein von großen finanziellen Probleme geplant wird.

Dies erklärte zumindest Victor Font, einer der Präsidentschaftskandidaten der Katalanen. "Die Situation ist, wie sie ist. Es es ist kein Geld da, um in diesem Sommer Spieler wie Mbappé oder Haaland zu holen", bestätigte er bei El Transistor.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc zählt Mannschaft an: "Nicht tolerierbar"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat nach der 1:2-Niederlage der Schwarzgelben Kritik an der Mannschaft geübt und Gedanken an die Meisterschaft als "Luftschlösser" bezeichnet. "Unsere Herausforderung ist es, uns für die zu qualifizieren", sagte er den Ruhr Nachrichten .

Vom Titel sei "ohnehin nie gesprochen" worden, stattdessen gehe es darum, "unsere wichtigen Hausaufgaben zu erledigen". Dabei zielte er darauf ab, die aktuelle Platzierung gegen Teams wie Wolfsburg und Mönchengladbach zu verteidigen. "Und das müssen wir am Freitagabend in Gladbach unbedingt zeigen."

