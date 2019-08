BVB: Zorc hofft auf "gute Lösung" bei Kagawa, Wiedersehen mit Kevin Großkreutz - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Für Shinji Kagawa sucht Borussia Dortmund weiter einen Abnehmer, im DFB-Pokal steht das Duell mit Uerdingen und Großkreutz an. Alle BVB-News.

Nach dem Supercup-Triumph gegen die Bayern geht die Saison für am Freitagabend dann so richtig los: In der ersten Runde des DFB-Pokals tritt der BVB beim KFC Uerdingen um Ex-Dortmunder und Kultprofi Kevin Großkreutz an.

Derweil sieht Lothar Matthäus das Team von Trainer Lucien Favre ob der besseren Breite im Kader im Vorteil gegenüber den Bayern und hinsichtlich der Zukunft von Shinji Kagawa hofft BVB-Manager Michael Zorc auf eine gute Lösung.

Borussia Dortmund am Freitag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Zukunft von Shinji Kagawa: BVB-Manager Zorc hofft auf "gute Lösung"

Bei Borussia Dortmund hat Mittelfeldspieler Shinji Kagawa unter Trainer Lucien Favre keine Zukunft mehr. Und einen neuen Verein hat der Japaner, der am liebsten nach wechseln würde, weiterhin nicht gefunden.

BVB-Manager Michael Zorc bot Kagawa zuletzt zwar an, mit den Profis ins Trainingslager nach Bad Ragaz zu fahren, der 30-Jährige lehnte aber ab und hält sich lieber bei der U23 der Dortmunder fit.

Ob der Zukunft Kagawas, der insgesamt sechseinhalb Jahre für den amtierenden Vizemeister spielte, sagte Zorc: "Wir hoffen, dass wir für alle Seiten noch eine gute Lösung finden."

Thomas Delaney: Darum ist Mats Hummels so wichtig für den BVB

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Thomas Delaney hat hervorgehoben, dass Neuzugang Mats Hummels vor allem ob seiner Konsequenz in der Defensive für den BVB extrem wertvoll werden könnte.

Im exklusiven Gespräch mit Goal und SPOX betonte Delaney: "Wenn wir unsere Top-Leistung abrufen, spielen wir sehr guten Fußball. Aber wir müssen noch stabiler werden. Die Leute wollen natürlich offensiven Fußball sehen und auch uns macht das Spaß. Aber wir hatten Probleme, zu Null zu spielen. Auch wenn wir insgesamt nicht viele Gegentore kassiert haben, müssen wir in dem Bereich noch konsequenter sein, um Meister zu werden. Was das angeht, ist Mats eine tolle Verstärkung."

BVB gegen Uerdingen: Wo läuft das DFB-Pokalspiel heute Abend live?

Am Freitagabend (20.45 Uhr) trifft Borussia Dortmund in der ersten Runde im auf den Drittligisten KFC Uerdingen um Ex-BVB-Profi Kevin Großkreutz.

BVB: Kevin Großkreutz für sechs Ligaspiele gesperrt, gegen Dortmund aber dabei

Der 2014er-Weltmeister Kevin Großkreutz vom Drittligisten KFC Uerdingen kann im DFB-Pokal am Freitag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) gegen seinen Ex-Klub und Vizemeister Borussia Dortmund spielen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Krefelder Profi wegen eines krass sportwidrigen Verhaltens in Form einer Tätlichkeit nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung zu einer Sperre von sechs Spielen, davon zwei auf Bewährung.

Die Sperre gilt allerdings nur für Spiele der , nicht im DFB-Pokal. Die Bewährung für die Spiele fünf und sechs gilt bis zum 30. Juni 2020. "Die Aktion war sehr unüberlegt. Mehr möchte ich dazu nicht mehr sagen. Wir wollen uns voll auf das Spiel am Freitag konzentrieren. Das wird ein geiles Spiel", sagte Großkreutz.

Titelkampf: Matthäus sieht einen Vorteil beim BVB

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich zum Titelkampf in der kommenden -Saison geäußert und sieht Borussia Dortmund dabei in einem Punkt klar im Vorteil gegenüber dem .

"Dass der BVB in der Breite besser aufgestellt ist, hat man beim Supercup anhand der Ersatzbank gesehen. Beim BVB saßen sieben oder acht namhafte Spieler auf der Bank, während bei Bayern viele Spieler aus der U23, U19 den Kader aufgefüllt haben“, erklärte Matthäus bei Sky.