Supercup 2019 zwischen BVB und Bayern München: Alle News zum Duell zwischen Borussia Dortmund und FCB

Bayern München und sein ärgster Verfolger kämpfen um den ersten Titel der Saison. Alle News und Gerüchte rund um den Supercup.

Das erste Pflichtspiel der Saison wirft seine Schatten voraus und es ist ein echter Kracher: empfängt Double-Sieger Bayern München im Kampf um den Super Cup 2019 (ab 20 Uhr LIVE auf DAZN).

Die beiden besten Teams der vergangenen Bundesligasaison absolvieren jeweils eine starke Saisonvorbereitung. Der BVB gewann alle seine sechs Testspiele. Bayern München siegte unter anderem gegen Real Madrid, den AC Mailand und Fenerbahce Istanbul.

Eine Woche vor der ersten Runde im ist das Prestigeduell zwischen Schwarz-Gelben und Roten also die ultimative Standortbestimmung und ein echter Härtetest.

Der Supercup 2019: Alle News, Informationen und Gerüchte rund um das Duell zwischen BVB und FC Bayern gibt es hier!

Hitzfeld: "Wenn der BVB gewinnen sollte, wäre das ein Zeichen"

Für Ottmar Hitzfeld könnte der Ausgang des Supercups am Samstagabend durchaus Signalwirkung für die kommende Spielzeit haben. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund und Bayern München sagte der Münchner Abendzeitung über das Duell seiner Ex-Klubs im Signal Iduna Park: "Wenn Dortmund gewinnen sollte, wäre das ein Zeichen, dass der BVB die Bayern angreifen kann in dieser Saison."

Der 70-Jährige lobte außerdem "die neue Philosophie" des BVB, offensiv die Meisterschaft in der als Saisonziel auszugeben. Grund dazu gäbe es auch, denn: "Dortmund hat sich sehr gut verstärkt."

Hitzfeld schwärmte aber aber nicht nur von der Dortmunder Transferpolitik, sondern auch von der Arbeit von Bayern-Trainer Niko Kovac in der vergangenen Saison. "Niko kann eine Ära bei Bayern prägen, die Qualität dafür hat er. Von der Außendarstellung her ist er ein Sympathieträger. Und er hat seine eigene Philosophie. Wie er die Situation mit Robben und Ribery in der vergangenen Saison moderiert hat – das war Nikos Doktorarbeit, sein Meisterstück. Ich weiß genau, wie schwer es ist, Spieler zu trainieren, die vor dem Ende ihrer Karriere stehen. Das war herausragend von Niko", so der zweimalige Champions-League-Sieger.

FC Bayern: Transfer von Leroy Sane auf der Zielgeraden? Das ist der Stand der Dinge

Vor dem Supercup dominiert weiter der mögliche Transfer von Manchester Citys Leroy Sane die Schlagzeilen rund um den FC Bayern. Die Chancen der Roten auf die Verpflichtung des Nationalspielers sind zuletzt deutlich gestiegen.

Supercup 2019: BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München - alles zur Übertragung

Endlich ist es soweit: Im Supercup 2019 trifft Borussia Dortmund auf den FC Bayern München. Das Duell findet am Samstagabend um 20.30 Uhr im Signal-Iduna-Park statt.

Kovac über Hummels: "Er weiß, dass er im Fokus ist"

BVB-Neuzugänge Mateu Morey und Julian Brandt fallen im Supercup aus

Vizemeister Borussia Dortmund muss für den Supercup am Samstag gegen Doublegewinner Bayern München den nächsten Ausfall verkraften. Wie die Westfalen mitteilten, renkte sich Neuzugang Mateu Morey im Test gegen den FC St. Gallen (4:1) zum Abschluss des Trainingslagers in Bad Ragaz die Schulter aus.

Das 19 Jahre alte Abwehrtalent muss zwar nicht operiert werden, wird dem BVB aber dennoch wochenlang fehlen.Der Ausfall von Nationalspieler Julian Brandt stand bereits zuvor fest, der Mittelfeldspieler muss im Supercup mit Adduktorenproblemen passen. Hinter dem Einsatz der angeschlagenen Roman Bürki und Thorgan Hazard steht noch ein Fragezeichen.

Supercup: FC Bayern gegen ohne Serge Gnabry, aber mit Kingsley Coman

Der FC Bayern München verzichtet im Spiel um den Supercup am Samstag ( 20.30 Uhr live auf DAZN ) bei Borussia Dortmund auf Serge Gnabry. Der Nationalspieler laborierte in der Vorbereitung an Muskelbeschwerden.

"Serge fühlt sich besser, aber wir werden ihn nicht mitnehmen. Er hatte noch keine Kontinuität in den Trainingseinheiten. Wir wollen ihn so aufbauen, dass er im Pokalspiel einsatzfähig ist", sagte Trainer Niko Kovac am Freitag. In der ersten Runde des DFB-Pokals spielen die Münchner am 12. August bei Energie Cottbus.

Weltweites Interesse an deutschem Supercup der Bayern gegen den BVB

Das Duell um den deutschen Supercup zwischen Borussia Dortmund und Bayern München stößt weltweit auf großes Interesse. Die Begegnung am Samstag (20.30 Uhr) wird nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) in mehr als 200 der 211 FIFA-Mitgliedsländer übertragen.

Vor Ort sind TV-Teams aus Südamerika, , , , sowie dem Mittleren Osten. Die Supercup-Trophäe wird am Samstag von der dreimaligen Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch präsentiert. Die 35-Jährige ist Mitglied des Kuratoriums der DFL Stiftung.

BVB vs. FC Bayern im Supercup: Kehl rechnet nicht mit Pfiffen gegen Hummels

Lizenzspieler-Abteilungsleiter Sebastian Kehl von Borussia Dortmund rechnet beim Supercup am Samstag ( ab 20 Uhr live auf DAZN ) gegen Bayern München nicht mit Pfiffen gegen Rückkehrer Mats Hummels.

"Ich gehe fest davon aus, dass Mats nicht mit Pfiffen begleitet wird. Man spürt, dass sich 90 Prozent aller Fans über den Wechsel freuen. Den einen oder anderen wird Mats mit seiner Leistung überzeugen", sagte Kehl im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz.

BVB-Trainer Favre über den Supercup: Keine Mannschaft ist bereit