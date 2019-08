BVB – Thomas Delaney lobt Christian Pulisic: "Kenne nicht viele Spieler, die sich von drei Gegnern befreien wie er"

Christian Pulisic ist nicht mehr da. Das freut Thomas Delaney nicht wirklich. Trotzdem ist er mit den BVB-Transferaktivitäten sehr zufrieden.

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Thomas Delaney ist kurz vor dem Start in die neue Saison sehr zufrieden mit der Transferperiode des -Vizemeisters. Das betonte der Däne im Gespräch mitund SPOX . "Die neuen Spieler haben sich sehr gut eingefügt. Viele von ihnen kannten die Bundesliga, und wir kannten sie. Das hilft natürlich. Es hat Spaß gemacht, sie in unserer Gruppe aufzunehmen", erklärte Delaney.

Den stärkeren Konkurrenzkampf im Kader von Lucien Favre begrüßte er, sei man in der vergangenen Spielzeit schließlich "gut, aber nicht gut genug" gewesen: "Natürlich ist es schön, wenn man jede Woche spielt. Aber wir brauchen diese Konkurrenzsituation. Sie bringt neue Energie und neue Eigenschaften. Schließlich wollen wir uns verbessern."

BVB: Thomas Delaney lobt Chelsea-Neuzugang Christian Pulisic

Während der BVB unter anderem mit Mats Hummels ("Allein seine Präsenz ist riesig"), Julian Brandt und Nico Schulz namhafte Spieler geholt hat, verließ mit Christian Pulisic ein hochveranlagter Angreifer den Signal Iduna Park. Der US-Nationalspieler wechselte für mehr als 60 Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea.

Mit einem weinenden Auge blickte Delaney dann aber doch auf den Abgang des 20-Jährigen: "Christian ist ein fantastischer Spieler, der es bei uns sehr gut gemacht hat. Das letzte halbe Jahr war schwierig, da er schon bei Chelsea unterschrieben hatte. Wir werden ihn vermissen, denn er hat den X-Factor. Ich kenne jedenfalls nicht viele Spieler, die sich von drei Gegenspielern befreien können wie er." Deshalb sei er auch "ziemlich sicher", dass Pulisic bei den Blues einschlagen wird.

Nachdem der BVB in der vergangenen Saison lange Kurs auf den Meistertitel gehalten hatte, wurde er auf der Zielgeraden noch vom FC Bayern abgefangen. Für die 2019/20 ist die Schale das erklärte Ziel.

Delaney: Mats Hummels für den BVB "eine tolle Verstärkung"

Damit der große Wurf gelingt, muss laut Delaney vor allem eine Sache besser werden: "Wenn wir unsere Top-Leistung abrufen, spielen wir sehr guten Fußball. Aber wir müssen noch stabiler werden. Die Leute wollen natürlich offensiven Fußball sehen und auch uns macht das Spaß. Aber wir hatten Probleme, zu Null zu spielen. Auch wenn wir insgesamt nicht viele Gegentore kassiert haben, müssen wir in dem Bereich noch konsequenter sein, um Meister zu werden. Was das angeht, ist Mats eine tolle Verstärkung."

Auch in der hat der ehemalige Bremer hohe Ziele. Das Aus gegen den späteren Finalisten im Achtelfinale wurmt Delaney immer noch. Vor allem wegen des Verlaufs des Hinspiels, als die Schwarz-Gelben bei den Spurs trotz guter erster Halbzeit mit 0:3 verloren.

"Wir waren nicht glücklich mit unserem Abschneiden in Europa", sagte Delaney. "Innerhalb von 20 Minuten haben wir in London alles verspielt. Auch da wollen wir in der neuen Saison einen Schritt nach vorne machen."