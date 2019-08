BVB: Owomoyela und Dickel bestraft, Bürki übt Kritik am Videobeweis - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Während Owomoyela und Dickel für Kommentare beim Test gegen Udine bestraft werden, gibt es für Toprak wohl neues Interesse. Alle BVB-News.

Bei ist die Stimmung nach dem 2:0-Triumph gegen den FC Bayern im Supercup eigentlich prächtig, wird aber von einer unschönen Randnotiz gestört. Die Hauptakteure dabei: Ex-Profi Patrick Owomoyela und Stadionsprecher Norbert Dickel.

Indes will BVB-Trainer Lucien Favre Julian Weigl offenbar unbedingt halten, während Angreifer Maximilian Philipp wohl kurz vor einem Wechsel nach steht.

Außerdem: Julian Brandt nimmt Paco Alcacer auf den Arm, für Ömer Toprak gibt es angeblich neues Interesse von und Roman Bürki übt Kritik am Videobeweis.

Borussia Dortmund am Dienstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

BVB: Roman Bürki übt Kritik am Videobeweis

Torhüter Roman Bürki von Borussia Dortmund hat Kritik am Videobeweis geübt.

"Mit den neuen Techniken ist das Fußballspiel zwar heutzutage fairer geworden, ob es allerdings auch besser geworden ist, weiß ich nicht", sagte Bürki im Interview mit t-online.de.

Der Schweizer führte aus: "Der Fußball hat von der Euphorie gelebt. Wenn früher jemand ein Tor geschossen hat, haben die Fans gejubelt. Heute jubelst du und wirst dann wieder enttäuscht. Mein Eindruck ist: Der Jubel heute ist nicht mehr der gleiche wie vorher – früher hattest du diesen Wow-Effekt."

Wegen beleidigenden Kommentaren gegen Udine: BVB bestraft Owomoyela und Dickel

Borussia Dortmund hat Patrick Owomoyela und Norbert Dickel nach verbalen Entgleisungen bei der Übertragung eines Testspiels im Vereinsender bestraft. Die beiden früheren BVB-Profis waren mit ihrem Live-Kommentar im Spiel gegen Udinese Calcio am 27. Juli mehrfach negativ aufgefallen.

So bezeichneten der frühere Nationalspieler Owomoyela und Dickel, der beim BVB auch Stadionsprecher ist, italienische Spieler mehrfach als "Itaker" und machten sich über die Nachnamen der Dortmunder Gegenspieler lusitg. Owomoyela versuchte sich gar an einer Hitlerparodie. Der WDR hatte als erstes Medium über den Vorfall berichtet.

Borussia Dortmund: Lucien Favre will Julian Weigl wohl unbedingt halten

Vor einigen Monaten galt Julian Weigl beim BVB noch als Streichkandidat, nun spielt der Defensivmann in den Planungen von Trainer Lucien Favre aber wohl eine sehr wichtige Rolle. Das berichtet die Bild.

Demnach soll Favre den 23-Jährigen in einem vertraulichen Gespräch davon überzeugt haben, seinen Wechselwunsch ad acta zu legen und beim Vizemeister zu bleiben. Zudem plane er mit Weigl, der vergangene Saison oft in der Innenverteidigung aushalf, wieder als Sechser.

BVB: Sassuolo erneuert wohl Interesse an Ömer Toprak

Vergangenen Monat schien sich das Interesse des italienischen Erstligisten US Sassuolo an Borussia Dortmunds Verteidiger Ömer Toprak bereits zerschlagen zu haben. Nun gibt es aber angeblich neue Entwicklungen.

Laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio ist Toprak nämlich wieder verstärkt ins Visier von Sassuolo gerückt. Der Klub sei dabei zuversichtlich, einen Transfer des 30-Jährigen, der beim BVB nicht erste Wahl ist, demnächst zu finalisieren.

Bei BVB-Saisoneröffnung: Julian Brandt nimmt Paco Alcacer auf den Arm

Neuzugang Julian Brandt hat bei der offiziellen Saisoneröffnung von Borussia Dortmund für Lacher gesorgt. Sein Opfer: Paco Alcacer.

Über seine Integration im Team sagte der Nationalspieler: "Die Jungs haben mir das relativ einfach gemacht, haben mich sehr gut aufgenommen. Viele kannte ich schon, viele, die ich noch nicht kannte, waren sehr nett - außer Paco", witzelte Brandt und klopfte dem spanischen Angreifer dabei lachend auf die Schulter.

Nach Kimmich-Tritt: Dortmunds Jadon Sancho gibt Entwarnung

Borussia Dortmunds Jadon Sancho hat sich im Supercup gegen den (2:0) nicht schwerer verletzt. "Mein Fuß ist in Ordnung, alles gut", teilte der Flügelspieler gegenüber der Bild mit. Sancho war nach dem Foul von Joshua Kimmich in der zweiten Halbzeit mit bandagiertem Fuß aus der Kabine in Richtung Mannschaftsbus gehumpelt.

Das Vergehen von Kimmich bleibt somit in jeder Hinsicht ohne Folgen. Viele Zuschauer sahen in der Aktion des Bayern-Verteidigers eine Tätlichkeit, bestraft wurde der Bayer aber mit einer Gelben Karte. Am Seitenrand hatte Kimmich laut eigenen Aussagen den Ball schnell für einen Einwurf aufnehmen wollen, traf dabei aber Sancho am Sprunggelenk. Dieser musste wenig später vom Platz.

BVB: Maximilian Philipp wohl vor Wechsel zu Dynamo Moskau

Stürmer Maximilian Philipp von Borussia Dortmund steht offenbar vor einem Wechsel zu Dynamo Moskau. Die Russen sollen laut den Ruhr Nachrichten rund 18 Millionen Euro für den ehemaligen Freiburger auf den Tisch legen.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc bestätigte der Zeitung bereits, dass Philipp "für konkrete Gespräche vom Training freigestellt" wurde. Mit dem Transfer stechen die Moskauer gleich mehrere Bundesligisten aus. Zuletzt wurden unter anderem der VfL Wolfsburg, und als Interessenten ins Spiel gebracht.

Der 25-Jährige kam erst 2017 für rund 20 Millionen Euro vom zu Borussia Dortmund. In seinen zwei Jahren bei den Schwarz-Gelben erzielte der Angreifer elf Tore in 51 Einsätzen. Nach den Verpflichtungen von den Offensivkräften Julian Brandt und Thorgan Hazard stand Philipp bei den Westfalen zuletzt im Abseits.