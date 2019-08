BVB: Hazard spricht über Atletico-Interesse, Watzke schwärmt von Favre - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Thorgan Hazard bestätigt, dass er vor seinem Dortmund-Wechsel auch mit Atletico in Kontakt stand und Watzke schwärmt von Trainer Favre. Alle BVB-News.

Bei ist die Stimmung nach dem 2:0-Triumph gegen den FC Bayern im Supercup eigentlich prächtig, wird aber von einer unschönen Randnotiz gestört. Die Hauptakteure dabei: Ex-Profi Patrick Owomoyela und Stadionsprecher Norbert Dickel.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Indes verrät Thorgan Hazard, dass er während seiner Zeit in Gladbach auch mit in Kontakt stand. Innenverteidiger Ömer Toprak steht derweil beim BVB vor dem Abgang. Neben dem Serie-A-Klubs Sassuolo soll auch ein -Konkurrent auf der Interessentenliste für den Türken stehen.

Außerdem lobt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Trainer Lucien Favre. Der Schweizer startet mit dem BVB am Freitag mit dem Spiel gegen Uerdingen in den . Ex-Spieler Kevin Großkreutz könnte den Kracher womöglich aufgrund einer Tätlichkeit verpassen.

Borussia Dortmund am Mittwoch: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Hans-Joachim Watzke schwärmt von Lucien Favre

Vor der neuen Saison ist Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke angetan von der Arbeit seines Trainers Lucien Favre bei Borussia Dortmund. "Für mein Empfinden ist Lucien fachlich in der Bundesliga absolut top. Er hat unserer Mannschaft wieder eine klare Handschrift verpasst und es geschafft, wieder attraktiven Fußball spielen zu lassen", sagte der 60-Jährige der SportBild.

Dabei ist Watzke "sehr glücklich" mit den rhetorischen Fähigkeiten des Schweizers: "Wenn es darum geht, Inhalte zu vermitteln, ist Lucien sensationell gut." Vor allem die neuen Spieler seien "begeistert von der Akribie, mit der er vorgeht". Auch als Pädagoge schätzt der BVB-Boss Favre sehr: "Er legt großen Wert darauf, dass die Spieler seine Vorgaben nicht nur umsetzen, sondern auch verstehen."

Thorgan Hazard vom BVB: "Atletico wollte mich verpflichten"

Neuzugang Thorgan Hazard hat einen Kontakt mit Atletico Madrid vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund bestätigt. In einem Interview mit der SportBild verriet der Belgier, dass die Spanier während seiner Zeit bei bei ihm angefragt hatten.

"Es gab eine Zeit, als Atletico mich gerne verpflichten wollte", sagte Hazard über das Interesse der Madrilenen, stellte aber klar: "Es war damals nicht der richtige Moment." Bei der Entscheidung des Offensivmanns für den BVB sei ein Atletico-Wechsel jedoch bereits vom Tisch gewesen.

Demnach habe es "zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt gegeben". In Dortmund gefällt es Hazard bisher sehr gut. Dabei macht dem 25-Jährigen der gestiegene Druck nichts aus: "Natürlich spüre ich hier schon in den ersten Wochen mehr Druck, mehr internationales Interesse, erlebe einen größeren Konkurrenzkampf als in Gladbach. Aber genau das wollte ich."

Vor allem die Meisterambitionen der Schwarz-Gelben imponieren Hazard. "Für mich ist es langsam auch an der Zeit, Titel zu gewinnen. Der BVB ist ein Klub, der immer den Anspruch hat, zu gewinnen", so Hazard. Gleichzeitig gab er zu: "Wenn dein Titelkonkurrent Bayern München heißt, ist das natürlich nicht ganz so einfach."

BVB: Uerdingens Kevin Großkreutz für Pokalspiel gegen Borussia Dortmund nicht gesperrt

Der 2014er-Weltmeister Kevin Großkreutz vom Drittligisten KFC Uerdingen kann im DFB-Pokal am Freitag gegen seinen Ex-Klub und Vizemeister Borussia Dortmund spielen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Krefelder Profi wegen eines krass sportwidrigen Verhaltens in Form einer Tätlichkeit nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung zu einer Sperre von sechs Spielen, davon zwei auf Bewährung.

Die Sperre gilt allerdings nur für Spiele der , nicht im DFB-Pokal. Die Bewährung für die Spiele fünf und sechs gilt bis zum 30. Juni 2020. Großkreutz hatte seinem Gegenspieler Dimitri Imbongo Boele gegen Ende der ersten Halbzeit des Drittligaspiels bei der SG Sonnenhof Großaspach am vergangenen Samstag absichtlich von hinten gegen den Bereich des Fußes beziehungsweise der Wade getreten. Schiedsrichter Robert Hartmann (Wangen) hatte diese Szene nicht gesehen, weshalb der Kontrollausschuss nachträglich Anklage erheben konnte.

Das Urteil ist rechtskräftig, da der Spieler und der Verein zugestimmt haben.

BVB: plant angeblich Transfer von Ömer Toprak

Bundesligist Werder Bremen wirbt um Abwehrspieler Ömer Toprak von Supercupsieger Borussia Dortmund. Dies berichtet der kicker. Demnach seien die Bremer auf Toprak umgeschwenkt, weil der anvisierte Transfer des U21-Nationalspielers Benjamin Henrichs (AS Monaco) wohl nicht zu realisieren ist.

Toprak soll also der Bremer Innenverteidigung auf Anhieb Stabilität geben, heißt es. Der eigentlich für das Zentrum eingeplante Marco Friedl werde dagegen als Allrounder auf beiden Außenverteidigerpositionen gebraucht – was eigentlich Henrichs zugedacht war.

Dortmunds Verantwortliche sollen daher bereit sein, den ehemaligen Leverkusener abzugeben. Problematisch ist dabei sein hohes Gehalt. Daran hake der Transfer an die Weser aktuell noch. Und es gibt auch einen Mitbewerber: Gerüchte über ein Interesse des italienischen Erstligisten US Sassuolo stimmen laut kicker.

BVB: Owomoyela und Dickel erhalten Denkpause

Norbert Dickel und Ex-Nationalspieler Patrick Owomoyela haben nach ihrem geschmacklosen Auftritt beim Testspiel von Vizemeister Borussia Dortmund gegen Udinese Calcio (4:1) eine Denkpause erhalten.

Das Duo wird in den nächsten Wochen keine Spiele mehr im BVB-Netradio kommentieren. Einen entsprechenden Bericht der Bild bestätigte der Klub am Dienstag auf SID-Anfrage.