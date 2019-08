BVB: Raphael Guerreiro soll bleiben, Axel Witsel schwärmt von Jadon Sancho - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der BVB ist zwei Wochen vor dem Start in die neue Bundesligasaison in guter Frühform und Supercupsieger 2019. Alle BVB-News und Gerüchte.

Nach sechs Siegen in sechs Vorbereitungsspielen gewinnt auch den Supercup. Das 2:0 gegen Bayern München im Signal Iduna Park bedeutet den ersten Titel der jungen Saison.

Einer der stärksten Borussen gegen die Münchener war Raphael Guerreiro. Kein Wunder, dass Lucien Favre den begehrten Portugiesen halten möchte.

Viel Lob gab es außerdem von Axel Witsel für Jadon Sancho und von Hans-Joachim Watzke für Michael Zorc.

BVB-Trainer Lucien Favre über Raphael Guerreiro: "Er wird bleiben"

Lucien Favre, Trainer von Borussia Dortmund, hat nach dem Sieg im Supercup gegen Bayern München (2:0) Raphael Guerreiro gelobt und klargestellt, dass der Linksaußen auch in der kommenden Saison für den BVB auflaufen wird.

"Rapha ist ein sehr, sehr guter Spieler, sehr clever. Wir hoffen, dass er bleibt. Er wird bleiben", sagte Favre auf der Pressekonferenz nach dem ersten Pflichtspiel der neuen Spielzeit. Der Portugiese stand gegen den FCB in der Startformation und wurde nach 75 Minuten durch Achraf Hakimi ersetzt.

"Er hat sehr gut gespielt, er war ein wenig müde am Ende, das ist ganz normal. Er hat viel verteidigt, er ist viel gelaufen. Das zweite Tor ging von ihm aus, dieser Konter war sehr wichtig", erinnerte sich Favre an den vorentscheidenden Treffer, vor dem Guerreiro den Ball eroberte und den Torschützen Jadon Sancho stark in Szene setzte.

Die BVB-Stars nach dem 2:0 gegen Bayern München in der Einzelkritik

Borussia Dortmund kontert die Bayern aus und gewinnt den Supercup nach einer kollektiv überzeugenden Leistung. Das schlägt sich auch in den Noten nieder.

Hans-Joachim Watzke erklärt die frühen BVB-Transfers

"Wir müssen die Transfers ja früh tätigen, weil wir weniger Geld als die Bayern ausgeben können", sagte der bei DAZN mit Blick auf die schleppenden Transferaktivitäten der Münchner: "Diese Transfers, die wir zu einem so frühen Zeitpunkt getätigt haben, wären jetzt sicherlich teurer gewesen. Da gab es keine Alternative."

Unter anderem haben die Dortmunder für die neue Saison Julian Brandt von und Thorgan Hazard von verpflichtet. Später kam noch der Transfer von Rückkehrer Mats Hummels hinzu. "Michael Zorc hat das super gemacht. Wir sind mit den Einkäufen sehr zufrieden", lobte Watzke seinen Sportdirektor.

Joshua Kimmich über Tritt gegen Jadon Sancho: "War sauer, dass ich Gelb bekommen habe"

Bayern Münchens Verteidiger Joshua Kimmich hat im Hinblick auf den Tritt gegen Jadon Sancho beim Supercup-Duell gegen Borussia Dortmund (0:2) beteuert, dass es keine Absicht gewesen wäre. Selbst die Gelbe Karte hält der 24-Jährige für überzogen.

"Es war eine unglückliche Situation", sagte Kimmich anschließend im Gespräch mit DAZN und schob nach: "Ich wollte den Ball mit dem Fuß holen und er hat seinen Fuß reingestellt. Ich habe aber nicht nach ihm getreten und war sauer, dass ich die Gelbe Karte bekommen habe, denn das war nicht meine Absicht." Wenig später in der Mixed Zone ging er sogar noch weiter: "Wenn ich Rot gesehen hätte, dann hätte ich richtig getobt."

Kimmich hatte den BVB-Flügelspieler außerhalb des Spielfelds getreten und wurde dafür mit der Gelben Karte belangt. FCB-Trainer Niko Kovac stellte sich nach dem Spiel vor seinen Spieler. Er habe die Situation nicht gesehen, sagte er im ZDF , stellte aber klar: "Joshua macht so etwas nicht mit Absicht."

BVB-Star Axel Witsel: "Die Abwehrspieler der Bayern haben Angst vor Jadon Sancho"

Nach dem 2:0-Sieg im Supercup über Bayern München stand BVB-Mittelfeldspieler Axel Witsel in der Mixed Zone Rede und Antwort. Dabei äußerte er sich zum Spiel selbst, zum wieder mal bärenstarken Youngster Jadon Sancho und zur Konkurrenzsituation innerhalb des Teams nach der Verpflichtung von gleich vier gestandenen -Profis von Spitzenformat.

BVB-Trainer Favre nach dem Supercup: "Wollten unbedingt gewinnen"