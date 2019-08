Wer zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV und LIVE-STREAM? So wird der DFB-Pokal übertragen

Im DFB-Pokal muss der BVB gegen den KFC Uerdingen ran. Wir verraten Euch, wer das Duell in der 1. Runde live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

In der ersten DFB-Pokalrunde trifft Borussia Dortmund auf den KFC Uerdingen. Die Partie findet am Freitagabend um 20.45 Uhr statt und wird in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena ausgetragen.

Während sich der KFC Uerdingen schon mitten in der Saison der 3. Liga befindet und schon vier Spieltage hinter sich hat, dauert es bis zum Bundesliga-Start noch gut eine Woche. Dennoch ist bereit in guter Frühform. Im Supercup 2019 setzte sich die Mannschaft von Trainer Lucien Favre mit 2:0 gegen den FC Bayern München durch und sicherte sich den ersten Titel der Saison.

Uerdingen vs. Dortmund - Es ist auch das Wiedersehen mit seiner großen Liebe: Kevin Großkreutz steht seit Sommer 2018 in den Diensten der Krefelder, ist jedoch bekanntermaßen Ur-Dortmunder, schnürte jahrelang für den BVB die Fußballschuhe und gewann mit den Schwarz-Gelben zweimal die Deutsche Meisterschaft sowie einmal den .

Übersteht Borussia Dortmund die erste Runde? Oder gelingt dem KFC Uerdingen die große Überraschung? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer das Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Duell im DFB-Pokal in der Übersicht

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV?

Es ist das Highlight-Spiel am Freitagabend. Borussia Dortmund ist beim KFC Uerdingen zu Gast. Der viermalige DFB-Pokalsieger startet in die neue Pokalsaison. Kein Wunder, dass das Interesse der Zuschauer an dieser Partie nicht nur im Stadion, sondern auch vor den Bildschirmen riesig ist. Wir verraten Euch jetzt, wie Ihr die Partie live im TV verfolgen könnt.

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal in der Saison 2019/2020?

Es haben sich in dieser Saison drei Sender die Übertragungsrechte am DFB-Pokal gesichert - Sky, die ARD und Sport 1. Beginnen wir mit Sky: Der Bezahlsender überträgt alle 63 Spiele des Pokalwettbewerbs live sowie in voller Länge im Einzelspiel oder in der Konferenz.

Die ARD hat dagegen das Recht erworben, pro Saison neun Spiele live im Free-TV übertragen zu dürfen. Während Das Erste in der ersten und zweiten Pokalrunde jeweils ein Spiel live im Free-TV zeigt, überträgt der öffentlich-rechtliche Sender von der dritten Runde bis zum Halbfinale jeweils zwei Spiele. Zudem wird das Finale ebenfalls live im Free-TV-Programm der ARD zu sehen sein.

Die ARD und Sky sind "alte Hasen", wenn es um TV-Übertragungen des DFB-Pokals geht. Sport 1 ist dagegen neu im Geschäft. Der Sender überträgt insgesamt vier Pokalspiele in der Saison 2019/2020 live und in voller Länge im Free-TV - jeweils ein Spiel in der ersten Runde bis zum Viertelfinale.

DFB-Pokal: Sport 1 zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Free-TV

Neu dabei überträgt der Privatsender aus Ismaning bei München direkt das Highlight-Spiel am Freitagabend. Sport 1 zeigt KFC Uerdingen vs. Borussia Dortmund live und in voller Länge im Free-TV.

Bereits ab 18.30 Uhr beginnt Sport 1 mit einem DFB-Pokal Countdown. Wenn ab 20.45 Uhr der Ball in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena rollt, geht es rein in die Live-Übertragung. Für den ersten Pokalkracher schickt Sport 1 folgendes Team ins Rennen:

DFB-Pokal: Sky zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) live im Pay-TV

Der Bezahlsender aus Unterföhring bei München ist ebenfalls am Freitagabend live am Start. Sky zeigt / überträgt das Duell zwischen dem KFC Uerdingen und Borussia Dortmund live und in voller Länge im TV. Allerdings ist Sky ein Bezahlsender. Ihr könnt den BVB beim KFC Uerdingen nur live erleben, wenn Ihr im Besitz eines Sky-Abonnements seid, welches Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben müsst.

Uerdingen vs. Dortmund ist am Freitagabend allerdings nicht die einzige Partie im DFB-Pokal. Es bleibt Euch überlassen, ob Ihr das Duell live im Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgt. Entscheidet Ihr Euch für das Einzelspiel, beginnt die Übertragung um 20.30 Uhr mit einem kurzen Vorbericht. Ihr müsst für das Einzelspiel KFC Uerdingen vs. Borussia Dortmund Sky Sport 3 oder Sky Sport 3HD einschalten. Kommentiert wird das Duell von Marcus Lindemann.

Die Konferenzschaltung beginnt mit der Vorberichterstattung schon um 20.15 Uhr. Moderatorin Britta Hofmann führt durch die Sendung, während Kommentator Hansi Küpper KFC Uerdingen vs. Borussia Dortmund in der Konferenz übernimmt. Die Übertragung findet Ihr bei Sky Sport 2 und Sky Sport 2HD.

Alle Spiele der Freitagabend-Konferenz (20.45 Uhr) bei Sky im Überblick:

KFC Uerdingen vs. Borussia Dortmund

vs.

FC Ingolstadt 04 vs.

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM?

Neben den beiden Optionen im TV gibt es noch weitere Möglichkeiten, dass Duell zwischen dem KFC Uerdingen und Borussia Dortmund live zu verfolgen. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr alle Informationen zum Thema LIVE-STREAM.

DFB-Pokal: Sport 1 zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) im kostenlosen LIVE-STREAM

Wenn Ihr noch nicht im Besitz eines Sky-Abonnements seid und das Pokalduell zwischen Uerdingen und dem BVB kostenlos verfolgen wollt, seid Ihr bei Sport 1 genau richtig. Der Sender überträgt KFC Uerdingen vs. Borussia Dortmund in voller Länge im LIVE-STREAM unter www.sport1.de.

Der LIVE-STREAM bei Sport 1 ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ihr benötigt einzig eine stabile Internetverbindung, um den LIVE-STREAM in guter Qualität genießen zu können. Wollt Ihr Uerdingen vs. BVB lieber auf Euren mobilen Geräten schauen? Dann ladet Euch die kostenlose Sport1-App herunter (Google-Play-Store, iTunes-Store etc.) und startet den LIVE-STREAM.

DFB-Pokal: Sky Go zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund im LIVE-STREAM

Sky Go nennt sich der Online-Dienst des Bezahlsenders, auf welchem zahlreiche LIVE-STREAM zu finden sind - so auch dieser zu KFC Uerdingen vs. Borussia Dortmund. Sky Go überträgt das DFB-Pokalduell in voller Länge im LIVE-STREAM.

Doch auch de Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos, sondern erfordert ein vorab abgeschlossenes Sky-Abo. Seid Ihr im Besitz eines solchen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Sowohl das Einzelspiel Uerdingen vs. Dortmund als auch die Konferenz sind bei Sky Go im LIVE-STREAM verfügbar. Ladet Euch dazu einfach die kostenlose Sky-Go-App für Euren Laptop / Computer oder Euer Handy, Tablet etc. herunter:

DFB-Pokal: Sky Ticket zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund im LIVE-STREAM

Eine dritte Alternative, das Pokalduell am Freitagabend zu verfolgen, ist Sky Ticket. Auch mit Sky Ticket könnt Ihr KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM erleben.

Sky Ticket ist ein zusätzliches Angebot von Sky, mit welchem Ihr langfristige Vertragslaufzeiten beim Bezahlsender umgeht. Sky Ticket gibt es sowohl als Tagesticket (9,99 Euro) oder als Monatsticket (im ersten Monat 9,99, danach 29,99 Euro) für das Sportpaket. Mit diesem erlebt Ihr sowohl den DFB-Pokal sowie die 1. und 2. als auch zahlreiche andere Wettbewerbe im LIVE-STREAM.

Mehr Informationen zu Sky Ticket erfahrt Ihr auf der Website des Unternehmens.

Wer zeigt / überträgt KFC Uerdingen vs. BVB (Borussia Dortmund)? Die Übertragung des DFB-Pokals in der Übersicht