BVB-Auswärtstrikot 2019/20: Borussia Dortmund als 'Men of Steel'

BVB-Fans warteten gespannt auf das neue Auswärtstrikot der Borussia. Nun präsentierten die Dortmunder ihr neues Jersey für 2019/20.

Bundesligist wird in der kommenden Saison auswärts in einem grauen Look auflaufen. Der BVB präsentierte dazu am Freitag das neue Auswärtstrikot für die Spielzeit 2019/20.

Das Design ist dabei inspiriert vom Stahl, der die Stadt Dortmund seit Mitte des 19. Jahrhunderts für über ein Jahrhundert lang geprägt hat - so lautet der Slogan des neuen Shirts auch 'Men of Steel'.

Neues BVB-Trikot: "Für immer Borussia Dortmund"

Als Hommage an den Stahl dominieren die Farben Schwarz, Grau und Silber das Trikot. Die breiten Längsstreifen sind in Schwarz gehalten, dazwischen ist eine schwarz-graue Grafik zu sehen.

Die Logos von Puma und Evonik sowie die beiden Formstreifen auf den Schultern sind in auffälligem Silber gehalten. Einzig gelber Farbtupfer: das Vereinswappen auf der Brust. Besonderes Detail ist der "Für immer Borussia Dortmund" Aufdruck im Nacken.

Das Trikot ist ab dem 12. Juli 2019 käuflich zu erwerben. Der Preis dafür liegt bei 84,95 Euro.