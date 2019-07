BVB: Auch Reus gibt BL-Titel als Saisonziel aus, BVB verriegelt Trainingszentrum - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Marco Reus will in diesem Jahr den Meistertitel gewinnen. Zudem gestaltet der Vizemeister sein Trainingsgelände um. Alle News und Gerüchte zum BVB.

hat in der kommenden Saison 2019/20 Großes vor. Der BVB will den angreifen und sich nach langer Durststrecke wieder mal die deutsche Meisterschaft krallen.

Hans-Joachim Watzke hatte dieses Ziel vor kurzem ausgegeben, nun bestätigte auch Marco Reus dieses Vorhaben.

Transfertechnisch haben die Dortmunder bereits zugeschlagen. Mats Hummels räumte kürzlich seinen Spind in München. Weil der Innenverteidiger anheuert, steht Abdou Diallo möglicherweise vor dem Absprung. Außerdem tritt Felix Passlack erneut ein Gastspiel an - diesmal in den Niederlanden. Außerdem: Shinji Kagawa und Andre Schürrle dürfen sich einen neuen Verein suchen.

Neben neuen Spielern investiert der Klub auch in die Sicherheit seiner Stars. Rund 20 Millionen Euro fließen demnach in den Umbau des Trainingsgeländes.

Für 20 Millionen Euro: BVB verriegelt sein Trainingsgelände

Bundesligist Borussia Dortmund investiert in diesem Sommer rund 20 Millionen Euro für die Absicherung des vereinseigenen Trainingsgeländes.

Der Vizemeister der abgelaufenen Saison wird in den kommenden drei Jahren an seinem Profi-, Amateur- und Nachwuchs-Trakt feilen und das Gelände in Sachen Schutz der Stars besser machen.

Zu den Neuerungen zählen unter anderem, dass die Geschäftsstelle Sport in den Hochsicherheitstrakt nach Brackel umzieht. Demnach werden Michael Zorc und Sebastian Kehl künftig direkt neben den Trainingsplätzen ihr Büro haben.

Hans-Joachim Watzke begründete die Maßnahme im Gespräch mit der Bild: "Die Verlegung der Geschäftsstelle Sport raus nach Brackel ist schon sehr hilfreich. Die Wege zwischen allen Beteiligten sind dann viel kürzer."

Angriff auf die Bayern: Auch BVB-Kapitän Reus gibt Titelziel vor

Kapitän Marco Reus kann mit dem von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ausgerufenen Titelziel für Borussia Dortmund sehr gut leben.

"Es sollte immer das Ziel sein, den Wettbewerb zu gewinnen, an dem man teilnimmt. Nach der vergangenen Saison und unseren Neuverpflichtungen diesen Sommer macht ein anderes Saisonziel meiner Meinung nach gar keinen Sinn", sagte der 30 Jahre alte Nationalspieler der Sport Bild.

BVB stellt Andre Schürrle und Shinji Kagawa wohl vom Trainingsauftakt frei

Borussia Dortmund hat offenbar seine beiden von einer Leihe ins Ausland zurückgekehrten Spieler Andre Schürrle und Shinji Kagawa vom Trainingsauftakt am Mittwoch freigestellt. Das berichtet der kicker am Dienstag.

Demzufolge plant der Klub mit dem Duo nicht mehr. Schürrle (Vertrag bis 2021) und Kagawa (Vertrag bis 2020) können sich neue Klubs suchen, während der zuletzt an Celticverliehene Jeremy Toljan zumindest beim Trainingsauftakt am Mittwoch anwesend sein wird.

BVB verleiht Felix Passlack an niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard

Bundesligist Borussia Dortmund hat den von zurückgekehrten Rechtsverteidiger Felix Passlack erneut verliehen. Der 21-Jährige spielt die kommende Saison für den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard.

In Norwich hatte Passlack beim Aufstieg in die Premier League einen einzigen Einsatz über sechs Minuten in der . Zuvor war der Außenverteidiger eigentlich für zwei Jahre an die TSG Hoffenheim ausgeliehen, die Kraichgauer beendeten das Gastspiel aber bereits nach einer Saison, in der Passlack vor allem bei der Regionalligamannschaft zum Einsatz kam.

Der gebürtige Bottroper spielte seit 2012 in der Jugend des BVB und gewann mit der U17 und der U19 der Schwarz-Gelben jeweils zwei Meisterschaften. Im Profibereich konnte er sich seit seinem Debüt bei den Borussen im Jahr 2017 jedoch nicht durchsetzen. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2021.

Abdou Diallo möchte BVB offenbar verlassen

Innenverteidiger Abdou Diallo möchte Borussia Dortmund angeblich in diesem Sommer verlassen. Wie Sky berichtet, soll der Berater des Franzosen dem BVB bereits seinen Wechsel-Wunsch mitgeteilt haben.

Als möglicher Abnehmer für den 23-Jährigen steht neben englischen und weiteren französischen Klubs vor allem im Raum. Der französische Meister sucht nach der Absage von Ajax-Juwel Matthijs de Ligt weiter nach einer Verstärkung für seine Abwehrzentrale.

Nach der Verpflichtung von Mats Hummels muss sich Diallo beim BVB in der neuen Saison gegen starke Konkurrenz durchsetzen, doch seine Transfer-Absichten standen wohl bereits vor der Rückkehr des Weltmeisters von 2014 fest. Ob der BVB den Youngster ziehen lassen will, ist nicht bekannt.