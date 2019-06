BVB: Dortmund legt Schmerzgrenze für möglichen Weigl-Abgang fest, BVB-Talent Besong geht - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Juwel Besong verlässt den Verein gen Nürnberg. Zudem will Lucien Favre Julian Weigl halten - trotz des Hummels-Coups. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Bei laufen nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr die Planungen für die kommende Spielzeit. Letzter Transfer des BVB war Mats Hummels, der aus München zurückkehrt.

Einen Abgang muss der BVB an diesem Mittwoch verkraften: U19-Held Paul-Philipp Besong wird den Verein verlassen und nicht zur U23 stoßen. Er wechselt zu -Absteiger .

Ebenfalls mit einem Abschied aus dem Signal Iduna Park in Verbindung gebracht wurde bereits am Dienstag Dan-Axel Zagadou, an dem der offenbar Interesse zeigt. Neues gibt es zur Personalie Julian Weigl.

Borussia Dortmund am Mittwoch: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

BVB: Die News der vergangenen Tage

Borussia Dortmund will Julian Weigl wohl halten - Schmerzgrenze bei 30 Millionen Euro

Auch wenn der BVB bereits fast 130 Millionen Euro für neue Stars ausgegeben hat, so will Trainer Lucien Favre Defensiv-Allrounder Julian Weigl im Signal Iduna Park halten. Das berichtet die Sport Bild .

Demnach ist der Mittelfeldspieler eine zuverlässige Alternative für Favre, was die Position des Innenverteidigers und das defensive Mittelfeld angeht.

Nach Informationen der Sport Bild liegt die Schmerzgrenze bei einem immer noch möglichen Verkauf des Ex-Löwen bei 30 Millionen Euro. Ein Transfer ins Ausland gilt als wahrscheinlich.

Im Sommer 2018 und im Winter wurde Weigl bereits bei PSG um Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel und dem FC Arsenal gehandelt. Ein Transfer wurde ihm jedoch verweigert.

Bericht: Lucien Favre plant Systemänderung - Reservistenrolle für Mario Götze?

Trainer Lucien Favre will Borussia Dortmund in der kommenden Saison 2019/20 offenbar ein neues System einprägen und zu einem 4-1-4-1 wechseln. Dies berichtet die Sport Bild.

Demnach will der Schweizer mit dieser Formation die Stärken der Neuzugänge Julian Brandt und Thorgan Hazard besser ins Spiel bringen.

Die vier "offensiven" Mittelfeldplätze stünden nämlich Reus, Sancho, Brandt und Hazard zu, zudem könnte Paco Alcacer den Vorzug im Sturmzentrum erhalten. Die "falsche Neun" ist in diesem System weniger gefragt.

BVB: Talent Paul-Philipp Besong verlässt Borussia Dortmund

Stürmertalent Paul-Philipp Besong hat sich gegen die U23-Auswahl von Borussia Dortmund entschieden und wechselt stattdessen zum 1. FC Nürnberg. Dies bestätigte der Club am Mittwoch.

"Wir sind froh, dass wir ihn von einer Zukunft beim Club überzeugen konnten. Wir sehen in ihm durchaus das Potential, dass er schon in der laufenden Saison den Sprung in die Profimannschaft schaffen kann", so der Nürnberger Sportvorstand Robert Palikuca.

BVB - Transfer von Maximilian Philipp: verhandelt mit Borussia Dortmund

Zwischen den Bundesligisten VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund laufen die Verhandlungen wegen eines Transfers von Stürmer Maximilian Philipp. Dies berichtet der kicker und schreibt, die Gespräche seien "auf einem guten Weg".

Gerüchte um ein Interesse der Niedersachsen an Philipp waren in der vergangenen Woche aufgetaucht. Der Sportbuzzer hatte berichtet, Neu-VfL-Trainer Oliver Glasner habe sich bereits mit dem Angreifer ausgetauscht.

Umfrage: Jeder dritte Bayern-Fan bereut den Hummels-Transfer zum BVB

Jeder dritte Anhänger des deutschen Rekordmeisters Bayern München bedauert den Abschied von Ex-Nationalspieler Mats Hummels in Richtung Borussia Dortmund. Genau 35,9 Prozent der Bayern-Fans stehen der Rückkehr Hummels zum BVB negativ gegenüber.

Dies ergab eine repräsentative Befragung des Instituts Civey im Auftrag des Nachrichtenportals t-online.de . Nur 20,9 Prozent begrüßen den Abgang des Weltmeisters von 2014. Ganz anders verhält es sich bei den Fans der Borussia. 54,9 Prozent freuen sich über den Wechsel des 30 Jahre alten Innenverteidigers, 19,6 Prozent bewerten den Transfer negativ.