BVB: Dortmund scharf auf Roma-Stürmer Schick, Talent vor dem Absprung - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der BVB hat wohl Interesse an Patrik Schick von der Roma und ein Talent aus der eigenen Jugend steht vor dem Absprung. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Bei laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Mit dem Transfer von Mats Hummels sorgte der BVB zuletzt für eine Überraschung, doch neben dem 30-Jährigen sollen auch noch andere Spieler das Interesse des Bundesligisten auf sich gezogen haben.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Als weiterer möglicher Neuzugang wird offenbar der Tscheche Patrik Schick beobachtet. Auch den französischen U21-Nationalspieler Jeff Reine-Adelaide sollen die Schwarz-Gelben auf dem Zettel haben.

Mit Dario Scuderi hat sich derweil ein BVB-Talent dazu entschieden, seine Karriere nach einem Totalschaden im Knie zu beenden. Zudem steht ein weiterer Spieler aus der Jugend der Schwarz-Gelben vor dem Abgang.

Borussia Dortmund am Montag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

BVB: Die News der vergangenen Tage

BVB angeblich an Roma-Stürmer Patrik Schick interessiert

Borussia Dortmund hat offenbar noch nicht genug. Der deutsche Vizemeister plant wohl eine Fortsetzung seiner Transferoffensive und soll am tschechischen Nationalstürmer Patrik Schick interessiert sein. Das berichtet der kicker.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte zuletzt öffentlich über eine "Kreativlösung" für die Offensive nachgedacht - diese könnte nun Schick sein. Der 23-Jährige ist noch bis 2022 an gebunden und soll zunächst ausgeliehen werden.

BVB: 20-jähriges Talent vor dem Absprung

Informationen des türkischen Portals 61saat zufolge steht der ehemalige türkische U-Nationalspieler Hüseyin Bulut beim BVB vor dem Abgang. Demnach sollen gleich mehrere Klubs in den europäischen Topligen Interesse am Deutsch-Türken haben.

Unter anderem haben angeblich Twente Enschede, der SC Braga und der russiche FC Ural ein Auge auf Bulut geworfen. Der 20-Jährige hat bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2020.

Bulut könnte der nächste Spieler aus der BVB-Jugend sein, der die Schwarz-Gelben in diesem Sommer verlässt. Zuvor gingen mit Tobias Mißner (Wehen Wiesbaden), Enrique Pena Zauner ( ) und Robin Kehr ( ) gleich drei frisch gebackene U19-Meister in die zweite Liga.

Bulut lief in der abgelaufenen Saison neunmal für die zweite Mannschaft der Borussen in der Regionalliga auf und kam dabei auf drei Tore und zwei Vorlagen. Außerdem kam er in der gegen die und den zum Einsatz.

VIDEO - Heiko Herrlich: Brandt beim BVB? Mehr Erfolgsdruck!

Uli Hoeneß stichelt gegen BVB bei Kroos-Filmpremiere

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat schon Wochen vor Beginn der neuen Saison in der Bundesliga den Nervenkrieg gegen den mutmaßlichen Titelrivalen Borussia Dortmund mit ersten Sticheleien eröffnet. Bei der Premiere des Films "Kroos" über den früheren Münchner und ehemaligen Weltmeister Toni Kroos am Sonntag in Köln wollte Hoeneß die prominenten BVB-Zugänge für die kommende Spielzeit nicht grundsätzlich als Qualitätssteigerung bezeichnen.

"Der BVB hat viele Spieler gekauft", sagte der Bayern-Boss auf dem Roten Teppich über Dortmunds Transferoffensive mit den Verpflichtungen der Nationalspieler Nico Schulz und Julian Brandt sowie des Belgiers Thorgan Hazard und des bisherigen Münchner Innenverteidigers Mats Hummels und meinte weiter: "Ob er sich verstärkt hat, sehen wir im Laufe der Saison."

Premier-League-Trio scharf auf Dortmunds Bruun Larsen

Wie die englische Sun berichtet, sind mehrere Vereine aus der Premier League an Jacob Bruun Larsen interessiert. Mit Liverpool, und Arsenal kämpfen gleich drei Klubs um die Dienste des 20-Jährigen.

Bruun Larsen steht in Dortmund noch bis 2021 unter Vertrag. Der Offensivspieler absolvierte in der abgelaufenen Saison 30 Spiele für den BVB und wurde zudem in die dänische Nationalmannschaft berufen.

Nach Totalschaden im Knie: Dario Scuderi beendet Karriere

BVB-Talent Dario Scuderi hat im Alter von nur 21 Jahren seine Karriere beendet. Nach einer schweren Knieverletzung, bei der sowohl das Kreuzband und Außenband gerissen waren als auch der Meniskus beschädigt wurde, hat der Abwehrspieler entschieden, dass das Risiko einer erneuten Verletzung und damit verbundener bleibender Schäden zu groß ist.

Damals hatte Scuderi neun Operation über sich ergehen lassen und sogar eine Amputation seines Beines befürchten müssen. Stattdessen wird der 21-Jährige, der seit 2010 beim BVB unter Vertrag steht, dem Verein erhalten bleiben und eine Ausbildung in der Fußballschule anfangen.

BVB mit Interesse an französischem U21-Nationalspieler Reine-Adelaide

Auf der Suche nach weiteren Talenten soll Borussia Dortmund offenbar Jeff Reine-Adelaide von ins Visier genommen haben. Das berichtet die französische Tageszeitung Ouest-France.

Demnach soll Präsident Said Chabane dem französischen U21-Nationalspieler ein Preisschild in Höhe von 20 Millionen Euro umgehängt haben.

Reine-Adelaide steht bei Angers noch bis 2022 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Mittelfeldspieler 36 Ligue-1-Spiele für den französischen Verein, in denen ihm drei Tore und drei Vorlagen gelangen.