BVB: Raphael Guerreiro vor dem Abgang, auch Schürrle und Kagawa müssen wohl gehen - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Raphael Guerreiro steht beim BVB offenbar vor dem Abgang und zwei alte Bekannte kehren nach Dortmund zurück. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Bei laufen nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr die Planungen für die kommende Spielzeit. Letzter Transfer des BVB war Mats Hummels, der aus München zurückkehrt.

Während die Zugänge bei den Schwarz-Gelben scheinbar abgeschlossen sind, können gleich mehrere Spieler den Verein verlassen. So soll unter anderem Portugiese Raphael Guerreiro auf der Streichliste stehen.

Ebenfalls mit einem Abschied aus dem Signal Iduna Park in Verbindung gebracht wurden Shinji Kagawa und Andre Schürrle, die nach Leihen zum BVB zurückkehren. Neues gibt es indes zur Personalie Julian Weigl.

Borussia Dortmund am Donnerstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

BVB: Die News der vergangenen Tage

Raphael Guerreiro soll den BVB verlassen

Wie der Kicker berichtet, soll Raphael Guerreiro Borussia Dortmund noch in diesem Sommer verlassen. Die Borussen sollen für den portugiesischen Allrounder keinen Platz mehr im Kader haben.

Guerreiro ist auf der gesamten linken Außenbahn, sowie in der Mittelfeldzentrale einsetzbar. Nach den Transfers von Nico Schulz, Julian Brandt und Thorgan Hazard kann der Europameister von 2016 jedoch nicht gegen die neue Konkurrenz standhalten.

Der Vertrag des 25-Jährigen läuft nur noch ein Jahr bis 2020, danach könnte Guerreiro den BVB ablösefrei verlassen. Als möglicher Abnehmer wurde zuletzt der FC Barcelona ins Spiel gebracht.

BVB: Andre Schürrle und Shinji Kagawa bei Borussia Dortmund auf der Streichliste

Andre Schürrle und Shinji Kagawa stehen nach ihren abgelaufenen Leihen offenbar vor dem Ende beim BVB. Nach den Zugängen von Julian Brandt und Thorgan Hazard spielen sie offenbar keine Rolle mehr in der Planung der Borussen.

Schürrle kehrt nach einer Saison beim zum BVB zurück und besitzt noch einen Vertrag bis 2021. Mit den Londonern stieg er im vergangenen Jahr trotz guter Leistungen ab. Als möglicher Abnehmer werden , und gehandelt.

Shinji Kagawa: Wechsel nach oder Verbleib bei Besiktas?

Auch Shinji Kagawa war zuletzt ausgeliehen und konnte bei seinem Klub Besiktas überzeugen. Der Chef der Istanbuler Fikret Orman bestätigte bereits, den Japaner behalten zu wollen, doch Kagawa ziehe es wohl in . So sagte der Vereinsboss gegenüber BeIN Sports: "Nur wenn er einen Abnehmer in Spanien finden sollte, gehen wir getrennte Wege."

BVB: Michael Skibbe und Otto Addo kehren zurück

Michael Skibbe übernimmt zur neuen Saison die U19-Mannschaft von Borussia Dortmund. Außerdem kommt Otto Addo zurück zu den Schwarz-Gelben und soll dort als Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profis fungieren.

Skibbe übernimmt das Amt von Benjamin Hoffmann, der in der vergangenen Saison die U19 zur deutschen Meisterschaft führte. Er wird künftig die Jugendleitung für die U12 bis zur U16 übernehmen.

Michael Skibbe beim BVB: Rückkehr zu den Wurzeln

Für Skibbe ist der Wechsel in die Jugend des BVB eine Rückkehr zu den Wurzeln. Bereits 1989 startete der 53-Jährige als Nachwuchs-Koordinator beim BVB und wurde als Trainer der U19 zwischen 1994 und 1997 dreimal deutscher Meister.

Die letzte Anstellung des ehemaligen deutschen Nationaltrainers beim griechischen Verband endete im Oktober des vergangenen Jahres, seitdem war Skibbe vereinslos.

Bericht: Lucien Favre plant Systemänderung - Reservistenrolle für Mario Götze?

Trainer Lucien Favre will Borussia Dortmund in der kommenden Saison 2019/20 offenbar ein neues System einprägen und zu einem 4-1-4-1 wechseln. Dies berichtet die Sport Bild.

Demnach will der Schweizer mit dieser Formation die Stärken der Neuzugänge Julian Brandt und Thorgan Hazard besser ins Spiel bringen.

Die vier "offensiven" Mittelfeldplätze stünden nämlich Reus, Sancho, Brandt und Hazard zu, zudem könnte Paco Alcacer den Vorzug im Sturmzentrum erhalten. Die "falsche Neun" ist in diesem System weniger gefragt.

BVB - Transfer von Maximilian Philipp: verhandelt mit Borussia Dortmund

Zwischen den Bundesligisten VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund laufen die Verhandlungen wegen eines Transfers von Stürmer Maximilian Philipp. Dies berichtet der kicker und schreibt, die Gespräche seien "auf einem guten Weg".

Gerüchte um ein Interesse der Niedersachsen an Philipp waren in der vergangenen Woche aufgetaucht. Der Sportbuzzer hatte berichtet, Neu-VfL-Trainer Oliver Glasner habe sich bereits mit dem Angreifer ausgetauscht.