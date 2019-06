BVB-News und Gerüchte: Arsenal wohl scharf auf Borussia Dortmunds Zagadou

Der FC Arsenal ist wohl an Dan-Axel Zagadou dran und Stürmertalent Besong hat das Angebot der U23 offenbar abgelehnt. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Nach der Rückkehr von Mats Hummels muss noch einen Defensivakteur abgeben. Nun hat der wohl ein Auge auf Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou geworfen.

Neben dem französischen U20-Nationalspieler könnten auch einige weitere Spieler noch abgegeben werden und auch die Zugänge sind noch nicht abgeschlossen.

U19-Held Paul-Philipp Besong wird den Verein indes entgegen der Erwartungen verlassen und nicht zur U23 stoßen.

Borussia Dortmund am Dienstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Borussia Dortmund: FC Arsenal hat Interesse an Dan-Axel Zagadou

Nach Informationen von France Football hat der FC Arsenal ein Auge auf Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou von Borussia Dortmund geworfen. Der Vertrag des Franzosen beim BVB läuft noch bis 2022.

Unter Lucien Favre kam Zagadou in der abgelaufenen Saison häufiger zum Einsatz als noch unter seinen Vorgängern, musste aber zum Saisonendspurt der großen Anstrengung Tribut zollen. Arsenal wird sich also ins Zeug müssen, um den 20-Jährigen nach Nordlondon zu lotsen.

Nach der Rückkehr von Mats Hummels vom FC Bayern sind die Borussen in der Abwehr sehr breit aufgestellt und werden noch Defensivspieler abgeben. Dies bestätigte Sportdirektor Michael Zorc zuletzt gegenüber den Ruhr Nachrichten. "Uns ist bewusst, dass wir ein Überangebot an Abwehrspielern haben", so der 56-Jährige.

Aus beim BVB: Talent Paul-Philipp Besong will nicht zu Borussia Dortmunds U23

Der Verein sei zuvor optimistisch gewesen, den 18-Jährigen für die eigene U23 zu verpflichten. Noch vor einer Woche hatte U23-Trainer Ingo Preuß von "sehr, sehr guten" Verhandlungen mit Besong und dessen Beraterteam gesprochen.

Keine Rückkehr zum BVB: Ilkay Gündogan verlängert wohl bei

Nationalspieler Ilkay Gündogan, der in den letzten Wochen vermehrt mit einer Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, wird wohl bei Manchester City bleiben. Wie die Sun berichtet, soll der 28-Jährige grünes Licht für eine Verlängerung seines 2020 auslaufenden Vertrags gegeben haben.

"Ilkay will bleiben und einen neuen Vertrag. Er hat uns eine ganze Weile zappeln gelassen", wird eine nicht näher genannte vereinsnahe Quelle zitiert. Der englische Meister sei nun "zunehmend optimistisch", dass Gündogan bleibe: "Pep liebt ihn und er ist sehr wichtig."

Umfrage: Jeder dritte Bayern-Fan bereut den Hummels-Transfer zum BVB

Jeder dritte Anhänger des deutschen Rekordmeisters Bayern München bedauert den Abschied von Ex-Nationalspieler Mats Hummels in Richtung Borussia Dortmund. Genau 35,9 Prozent der Bayern-Fans stehen der Rückkehr Hummels zum BVB negativ gegenüber.

Dies ergab eine repräsentative Befragung des Instituts Civey im Auftrag des Nachrichtenportals t-online.de . Nur 20,9 Prozent begrüßen den Abgang des Weltmeisters von 2014. Ganz anders verhält es sich bei den Fans der Borussia. 54,9 Prozent freuen sich über den Wechsel des 30 Jahre alten Innenverteidigers, 19,6 Prozent bewerten den Transfer negativ.

BVB-Neuzugang Nico Schulz schwärmt von Marco Reus

Neuzugang Nico Schulz hat im Mitgliedermagazin von Borussia Dortmund über Marco Reus gesprochen und den BVB-Kapitän in den höchsten Tönen gelobt. "Reus ist einer der besten Spieler, mit denen ich je zusammengespielt habe", betonte der 26-Jährige, der hinzufügte: "Er ist eine Persönlichkeit auf und neben dem Platz."

Zudem sprach Schulz über seinen Wechsel nach Dortmund. Als BVB-Sportdirektor Michael Zorc den Kontakt zu ihm gesucht habe, habe er nicht lange nachdenken müssen: "Das muss ich machen", dachte der Linksverteidiger: "Zu einem Titelanwärter, zu so einer starken Mannschaft wechseln zu können – da gab es nichts weiter zu überlegen.“

Bericht: BVB und drei andere Klubs buhlen um Lukebakio

Die beiden Bundesligisten Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach sowie die Ligue-1-Topklubs Olympique Lyon und OSC Lille bemühen sich um die Verpflichtung von Düsseldorf-Angreifer Dodi Lukebakio. Das berichtet die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws.

Demnach fordert der , der Lukebakio offiziell noch bis 30. Juni an die Fortuna verliehen hat, 20 Millionen Euro Ablöse für den 21-Jährigen. Für welchen Klub aus dem Quartett dieser sich letztlich entscheidet, hänge vor allem von der Stammplatz-Perspektive ab.