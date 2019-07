BVB: Abdou Diallo bittet wohl um Freigabe, Reyna und Fink verstärken Jugend - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Abdou Diallo hat den BVB angeblich um eine Freigabe gebeten und die Borussen verpflichten zwei Jugendspieler. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Bei laufen die Planungen für die neue Saison auf Hochtouren. Mit dem Transfer von Mats Hummels sorgte der BVB zuletzt für eine Überraschung, doch neben dem 30-Jährigen sollen auch noch andere Spieler das Interesse des Bundesligisten auf sich gezogen haben.

Als weiterer möglicher Neuzugang wird offenbar der Tscheche Patrik Schick beobachtet. Doch auch Schalke 04 soll den Angreifer der Roma auf dem Zettel haben.

Währenddessen haben die Schwarz-Gelben zwei Jugendspieler verpflichtet. Mit Abdou Diallo möchte hingegen ein Talent den BVB bereits nach einem Jahr wieder verlassen.

Borussia Dortmund am Dienstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

BVB: Die News der vergangenen Tage

Abdou Diallo möchte BVB offenbar verlassen

Innenverteidiger Abdou Diallo möchte Borussia Dortmund angeblich in diesem Sommer verlassen. Wie Sky berichtet, soll der Berater des Franzosen dem BVB bereits seinen Wechsel-Wunsch mitgeteilt haben.

Als möglicher Abnehmer für den 23-Jährigen steht neben englischen und weiteren französischen Klubs vor allem im Raum. Der französische Meister sucht nach der Absage von Ajax-Juwel Matthijs de Ligt weiter nach einer Verstärkung für seine Abwehrzentrale.

Nach der Verpflichtung von Mats Hummels muss sich Diallo beim BVB in der neuen Saison gegen starke Konkurrenz durchsetzen, doch seine Transfer-Absichten standen wohl bereits vor der Rückkehr des Weltmeisters von 2014 fest. Ob der BVB den Youngster ziehen lassen will, ist nicht bekannt.

BVB: Bradler Fink und Giovanni Reyna verstärken U19 und U17

Borussia Dortmund hat die beiden Jugendspieler Giovanni Reyna und Bradley Fink verpflichtet. Das gaben die Schwarz-Gelben am Montag bekannt.

Reyna kommt aus der Akademie des New York City FC und wird die von Michael Skibbe trainierte U19 des BVB verstärken. Er ist der Sohn des ehemaligen -Profis Claudio Reyna.

Bradley Fink kommt vom FC Luzern in die U17 der Borussia. In der macht er in der abgelaufenen Spielzeit mit 40 Toren für die U16 von Luzern auf sich aufmerksam.

Nachwuchs-Koordinator Lars Ricken zeigte sich erfreut über die beiden Neuzugänge. "Zahlreiche europäische Top-Klubs wollten diese beiden Spieler verpflichten. Wir sind sehr froh, dass sie sich für Borussia Dortmund entschieden haben. Der BVB ist überzeugt davon, dass diese Transfers eine große Perspektive haben", so der 42-Jährige.

BVB: Barca-Talent Motrey kommt ablösefrei

Borussia Dortmund hat Abwehrtalent Mateu Morey vom FC Barcelona verpflichtet. Wie der BVB am Montagnachmittag offiziell bekanntgab, erhält der 19-Jährige einen Fünfjahresvertrag bis 2024.

BVB verleiht Burnic ein weiteres Jahr an Dresden

Borussia Dortmund verleiht Mittelfeldspieler Dzenis Burnic (21) für eine weitere Saison an den Zweitligisten . Zuvor hatte der Vizemeister den Kontrakt vorzeitig bis 30. Juni 2021 verlängert.

BVB angeblich an Roma-Stürmer Patrik Schick interessiert

Borussia Dortmund hat offenbar noch nicht genug. Der deutsche Vizemeister plant wohl eine Fortsetzung seiner Transferoffensive und soll am tschechischen Nationalstürmer Patrik Schick interessiert sein. Das berichtet der kicker.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte zuletzt öffentlich über eine "Kreativlösung" für die Offensive nachgedacht - diese könnte nun Schick sein. Der 23-Jährige ist noch bis 2022 an gebunden und soll zunächst ausgeliehen werden.

Wie die Bild-Zeitung berichtet soll mittlerweile auch der in das Rennen um Schick eingestiegen sein. Dortmund soll aber durch eine Anfrage an den Tschechen vor zwei Jahren in gutem Kontakt mit seinem Berater stehen und somit im Vorteil sein.