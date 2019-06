BVB: Zorc beobachtet wohl Ianis Hagi, Felix Passlack spricht über seine Zukunft - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund beobachtet wohl den Rumänen Ianis Hagi und Felix Passlack spricht über seine Zukunft. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Bei laufen nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr die Planungen für die kommende Spielzeit. Letzter Transfer des BVB war Mats Hummels, der aus München zurückkehrt.

Als weiterer möglicher Neuzugang wird offenbar der Rumäne Ianis Hagi beobachtet. Der zuletzt verliehene Felix Passlack äußert sich zu seiner Zukunft in Dortmund und die Gerüchte um Dan-Axel Zagadou scheinen kein Ende zu nehmen.

Borussia Dortmund am Freitag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Borussia Dortmund wohl an Rumänien-Talent Ianis Hagi dran

Bundesligist Borussia Dortmund beobachtet laut Informationen des rumänischen Senders Pro TV Rumäniens Junioren-Nationalspieler Ianis Hagi. Sportdirektor Michael Zorc sei beim Halbfinale der U21-EM gegen Deutschland vor Ort gewesen, um ein Auge auf den Sohn von Legende Gheorghe Hagi zu werfen.

Ianis Hagi, der eine starke Endrunde in spielte, steht aktuell in seiner Heimat beim FC Viitorul bis 2023 unter Vertrag.

David Wagner: Ex-BVB-Trainer Klopp gab Segen für Schalke-Wechsel

: FC Bayern und Borussia Dortmund im Free-TV zu sehen

Die Erstrundenspiele im DFB-Pokal von Titelverteidiger Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund werden jeweils live im Free-TV übertragen. Das Gastspiel der Bayern beim Nordost-Regionalligisten Energie Cottbus wird am 12. August live in der ARD zu sehen sein (20.45 Uhr).

Der BVB ist bereits drei Tage früher zum Auftakt der Pokalrunde in Düsseldorf gegen Drittligist KFC Uerdingen gefordert (20.45 Uhr), Sport1 überträgt ebenfalls live aus Düsseldorf. Dies und die exakte Terminierung der weiteren 30 Duelle gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Alle Spiele im DFB-Pokal werden vom Pay-TV-Sender Sky live übertragen.

Dan-Axel Zagadou vom BVB und die Wechselgerüchte um Arsenal: Geht’s auch mal normal?

Dan-Axel Zagadou ist kürzlich 20 Jahre jung geworden und geht in seine dritte Saison bei Borussia Dortmund. Seine bisherige BVB-Zeit gleicht einer Achterbahnfahrt - der Transfer von Mats Hummels erhöht seine Chancen auf einen Stammplatz nicht.

Wie also geht es mit dem jungen Franzosen weiter, um den es Spekulationen gibt und an dem der Interesse zeigen soll.

BVB: Frauen-Nationalspielerin Lina Magull enttäuscht von Borussia Dortmund

Die gebürtige Dortmunderin Lina Magull ist enttäuscht, dass der BVB keine Frauen-Mannschaft stellt. Im Interview mit der FAZ meint Magull, es gebe "so viel Potenzial im Ruhrpott und in Dortmund. Da könnte man mit dem BVB wirklich was bewegen."

Sie ergänzte: "Viele gute Spielerinnen haben schon gesagt, dass sie sofort für den BVB spielen würden.“ Magull spielt seit einem Jahr beim .

BVB: Felix Passlack im Interview über seine Zukunft in Dortmund

Felix Passlack gewann 2015 die Fritz-Walter-Medaille in Gold in der Altersklasse U17, debütierte unter Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund in und und ist der jüngste deutsche Torschütze in der Königsklasse. Zuletzt verlieh ihn der BVB an die TSG und .

BVB: Torwart Eric Oelschlägel verlängert bis 2020

Vizemeister Borussia Dortmund hat den auslaufenden Vertrag mit Torhüter Eric Oelschlägel um ein Jahr verlängert. Der 23-Jährige ist hinter Stammkeeper Roman Bürki und Marwin Hitz die Nummer drei im Kasten des BVB.

Oelschlägel kam in der vergangenen Saison zu einem Einsatz für die Profimannschaft, konnte das Achtelfinal-Aus der Westfalen im DFB-Pokal gegen allerdings nicht verhindern.

✍️ Eric #Oelschlägel hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund um ein Jahr verlängert. pic.twitter.com/CfARltcAoF — Borussia Dortmund (@BVB) 27. Juni 2019

Der gebürtige Sachse war 2018 von der zweiten Mannschaft der Bremer nach Dortmund gewechselt. Oelschlägel gewann 2016 mit der deutschen Olympiamannschaft in Rio die Silbermedaille. Der Schlussmann stand zunächst auf Abruf im Kader, wurde aber vor dem Finale gegen für den verletzten Kapitän Leon Goretzka nachnominiert.