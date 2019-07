BVB angeblich an Roma-Stürmer Patrik Schick interessiert

Der BVB hat seine Einkaufstour für die Offensive offenbar noch nicht abgeschlossen. Patrik Schick von der Roma soll im Dortmunder Fokus stehen.

hat offenbar noch nicht genug. Der deutsche Vizemeister plant wohl eine Fortsetzung seiner Transferoffensive und soll am tschechischen Nationalstürmer Patrik Schick interessiert sein. Das berichtet der kicker.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte zuletzt öffentlich über eine "Kreativlösung" für die Offensive nachgedacht - diese könnte nun Schick sein. Der 23-Jährige ist noch bis 2022 an gebunden und soll zunächst ausgeliehen werden.

Konkurrenz für BVB: Auch Lyon und Marseille wohl an Patrik Schick dran

Allerdings hält auch Schicks Ex-Klub Genua Transferrechte an dem spielstarken Angreifer, der in der abgelaufenen Saison in 32 Pflichtspielen für die Roma fünf Tore erzielte.

Konkurrenz könnte der Borussia aus erwachsen: Auch und sollen an Schick dran sein. Der BVB unterhält jedoch gute Kontakte zu dessen Berater. Pavel Paska brachte einst bereits Stars wie Tomas Rosicky oder Jan Koller nach Dortmund.