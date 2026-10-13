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NIKO KOVAC BORUSSIA DORTMUNDGetty Images
Oliver Maywurm

BVB gibt Vertragsverlängerung von Niko Kovac bekannt: "Genießt eine hohe Akzeptanz"

Bundesliga
N. Kovac
Borussia Dortmund

Der BVB setzt langfristig auf Niko Kovac, der Cheftrainer blickt zuversichtlich in die Zukunft der Borussia.

Borussia Dortmund hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag von Cheftrainer Niko Kovac um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert.

Das gab der BVB am Dienstagvormittag offiziell bekannt. Mit Kovacs Bruder Robert und Filip Tapalovic wurden auch die beiden Co-Trainer weiter an den Verein gebunden.

"Mit Niko Kovac befinden wir uns seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als anderthalb Jahren auf einem sehr guten Weg. Er hat die Mannschaft konstant weiterentwickelt und genießt innerhalb unseres Klubs eine hohe Akzeptanz", sagte Lars Ricken, Geschäftsführer Sport beim BVB, zur Vertragsverlängerung des Trainerteams.

Wann hat Niko Kovac Borussia Dortmund übernommen?

Kovac (54) ist seit Februar 2025 BVB-Trainer und hat den damals wankenden Klub enorm stabilisiert. Von Platz elf aus führte er die Dortmunder noch in die Champions League, in der vergangenen Saison wurde der BVB Vizemeister. Nach der Niederlage im Supercup gegen Bayern München (1:2) gewann der BVB in dieser Saison dann sechs von sieben Pflichtspielen, vier davon in der Bundesliga. Die Serie endete am Freitag mit einem 2:2 gegen Werder Bremen, das den BVB die Tabellenführung kostete.

kovacGetty Images

"Niko Kovac hat eine große Identifikation mit dem BVB und passt nicht nur deshalb sehr gut zu unserem Klub. Die Geschlossenheit zwischen Niko, seinem Trainerteam und unserer sportlichen Führung ist enorm wohltuend", sagte Klubchef Carsten Cramer. Im SID-Interview hatte er von "unfassbar großer Wertschätzung" gesprochen.

Kovac saß bislang in 53 Bundesliga-Spielen auf der BVB-Bank, sein Punkteschnitt von 2,15 ist Vereinsrekord. "Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir Fußball spielen, wie wir als Mannschaft auftreten und was es braucht, um unsere Ziele zu erreichen", sagte der Kroate. "Wir sehen großes Potenzial und sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit voller Überzeugung und großer Entschlossenheit noch viel erreichen können."

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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