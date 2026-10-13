BVB gibt Vertragsverlängerung von Niko Kovac bekannt: "Genießt eine hohe Akzeptanz"

Borussia Dortmund hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag von Cheftrainer Niko Kovac um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert.

Das gab der BVB am Dienstagvormittag offiziell bekannt. Mit Kovacs Bruder Robert und Filip Tapalovic wurden auch die beiden Co-Trainer weiter an den Verein gebunden.

"Mit Niko Kovac befinden wir uns seit seinem Amtsantritt vor etwas mehr als anderthalb Jahren auf einem sehr guten Weg. Er hat die Mannschaft konstant weiterentwickelt und genießt innerhalb unseres Klubs eine hohe Akzeptanz", sagte Lars Ricken, Geschäftsführer Sport beim BVB, zur Vertragsverlängerung des Trainerteams.

Wann hat Niko Kovac Borussia Dortmund übernommen?

Kovac (54) ist seit Februar 2025 BVB-Trainer und hat den damals wankenden Klub enorm stabilisiert. Von Platz elf aus führte er die Dortmunder noch in die Champions League, in der vergangenen Saison wurde der BVB Vizemeister. Nach der Niederlage im Supercup gegen Bayern München (1:2) gewann der BVB in dieser Saison dann sechs von sieben Pflichtspielen, vier davon in der Bundesliga. Die Serie endete am Freitag mit einem 2:2 gegen Werder Bremen, das den BVB die Tabellenführung kostete.

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"Niko Kovac hat eine große Identifikation mit dem BVB und passt nicht nur deshalb sehr gut zu unserem Klub. Die Geschlossenheit zwischen Niko, seinem Trainerteam und unserer sportlichen Führung ist enorm wohltuend", sagte Klubchef Carsten Cramer. Im SID-Interview hatte er von "unfassbar großer Wertschätzung" gesprochen.

Kovac saß bislang in 53 Bundesliga-Spielen auf der BVB-Bank, sein Punkteschnitt von 2,15 ist Vereinsrekord. "Wir haben eine klare Vorstellung davon, wie wir Fußball spielen, wie wir als Mannschaft auftreten und was es braucht, um unsere Ziele zu erreichen", sagte der Kroate. "Wir sehen großes Potenzial und sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit voller Überzeugung und großer Entschlossenheit noch viel erreichen können."