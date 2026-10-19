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1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm

BVB-Boss Book macht ärgerliche Beobachtung bei der Verletzung von Konstantinos Karetsas

Bundesliga
Union Berlin - Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
K. Karetsas

Konstantinos Karetsas könnte dem BVB wochenlang fehlen. Laut Ole Book hätte es zu der verhängnisvollen Szene im Spiel bei Union gar nicht kommen dürfen.

War eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager schuld, dass es überhaupt zu der Szene kam, in der sich Borussia Dortmunds Offensivspieler Konstantinos Karetsas im Bundesligaspiel bei Union Berlin (0:0) am Samstag möglicherweise schwer verletzte?

"Dass der Gegner ihm da auf den Fuß tritt, ist unnötig, weil es davor eine Einwurf-Fehlentscheidung war. Und die ganze Situation gar nicht so kommen sollte", sagte Book nach der Partie laut RUHR24. "Hoffen wir, dass es nicht ganz so schlimm ist. Er fühlt sich gerade nicht gut."

Was Book meinen könnte: Unmittelbar vor dem Zweikampf zwischen Karetsas und Unions Rani Khedira, der zu der Verletzung führte, hatte es Einwurf für die Berliner gegeben, weil BVB-Linksverteidiger Daniel Svensson ein Zuspiel auf Julian Ryerson misslungen war und im Seitenaus landete. In der Ausführung seines Passes war Svensson vom Unioner Andras Schäfer allerdings geschubst worden, daraufhin zu Boden gegangen und konnte den Ball daher nicht mehr kontrolliert spielen.

Der Schwede beschwerte sich daraufhin auch kurz bei Schlager, möglicherweise sah auch Book hier ein Foul. Und dann hätte es eben statt Einwurf Union, aus dem wenige Sekunden später der Zweikampf Karetsas vs. Khedira entstand, Freistoß für Dortmund geben müssen.

Konstantinos Karetsas erleidet Sprunggelenksverletzung

Bedrängt von Khedira war Karetsas im eigenen Strafraum mit dem rechten Fuß weggeknickt. Der 18-jährige Grieche blieb daraufhin auf dem Rasen liegen, die Reaktion seiner Mitspieler war sehr besorgt. Erst wenige Minuten zuvor eingewechselt, musste Karetsas schließlich schon wieder vom Platz.

1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

"Es ist eine Sprunggelenksverletzung", sagte Book. Wie von den Ruhr Nachrichten veröffentlichte Fotos zeigen, musste Karetsas bei der Rückkehr nach Dortmund am späten Samstagabend auf Krücken gehen, der Zeitung zufolge droht dem griechischen Nationalspieler eine wochenlange Pause. Eine offizielle Diagnose seitens des BVB steht bis dato noch aus.

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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