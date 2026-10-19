War eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager schuld, dass es überhaupt zu der Szene kam, in der sich Borussia Dortmunds Offensivspieler Konstantinos Karetsas im Bundesligaspiel bei Union Berlin (0:0) am Samstag möglicherweise schwer verletzte?

"Dass der Gegner ihm da auf den Fuß tritt, ist unnötig, weil es davor eine Einwurf-Fehlentscheidung war. Und die ganze Situation gar nicht so kommen sollte", sagte Book nach der Partie laut RUHR24. "Hoffen wir, dass es nicht ganz so schlimm ist. Er fühlt sich gerade nicht gut."

Was Book meinen könnte: Unmittelbar vor dem Zweikampf zwischen Karetsas und Unions Rani Khedira, der zu der Verletzung führte, hatte es Einwurf für die Berliner gegeben, weil BVB-Linksverteidiger Daniel Svensson ein Zuspiel auf Julian Ryerson misslungen war und im Seitenaus landete. In der Ausführung seines Passes war Svensson vom Unioner Andras Schäfer allerdings geschubst worden, daraufhin zu Boden gegangen und konnte den Ball daher nicht mehr kontrolliert spielen.

Der Schwede beschwerte sich daraufhin auch kurz bei Schlager, möglicherweise sah auch Book hier ein Foul. Und dann hätte es eben statt Einwurf Union, aus dem wenige Sekunden später der Zweikampf Karetsas vs. Khedira entstand, Freistoß für Dortmund geben müssen.

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Konstantinos Karetsas erleidet Sprunggelenksverletzung

Bedrängt von Khedira war Karetsas im eigenen Strafraum mit dem rechten Fuß weggeknickt. Der 18-jährige Grieche blieb daraufhin auf dem Rasen liegen, die Reaktion seiner Mitspieler war sehr besorgt. Erst wenige Minuten zuvor eingewechselt, musste Karetsas schließlich schon wieder vom Platz.

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"Es ist eine Sprunggelenksverletzung", sagte Book. Wie von den Ruhr Nachrichten veröffentlichte Fotos zeigen, musste Karetsas bei der Rückkehr nach Dortmund am späten Samstagabend auf Krücken gehen, der Zeitung zufolge droht dem griechischen Nationalspieler eine wochenlange Pause. Eine offizielle Diagnose seitens des BVB steht bis dato noch aus.