BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Verl: TV und LIVE-STREAM - wird das Testspiel heute live übertragen?

Der BVB trifft in der Vorbereitung auf den SC Verl. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Donnerstagabend (14. Juli 2022) ist der BVB (Borussia Dortmund) zu Gast beim SC Verl. Das Testspiel wird um 18:00 Uhr in der Sportclub-Arena in Verl angepfiffen.

Der BVB gewann zuletzt mit 2:0 im Testspiel gegen Dynamo Dresden, aber auch der SC Verl war mit 3:1 gegen den holländischen Club Heracles Almelo erfolgreich. Neben Verl bekommt es Dortmund in den weiteren Vorbereitungsspielen auch noch mit Valencia und dem FC Villareal zu tun. Ob sich der Favorit heute durchsetzen kann, oder ob dem SC Verl die Überraschung gelingt, erfahren wir dann ab 18:00 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

SC Verl vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung SC Verl vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Testspiel Anpfiff 14. Juli - 18:00 Uhr Spielort Sportclub-Arena (Verl)

SC Verl vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Wird das Spiel im TV übertragen?

Ja, für die Partie zwischen Verl und Dortmund gibt es eine TV-Übertragung, allerdings nur im Pay-TV. Verantwortlich für das Zeigen der Partie ist nämlich der Bezahlsender Sky. Dieser zeigt das Spiel exklusiv beim Sender Sky Sport News.

Sky Sport News war lange ohne ein kostenpflichtiges Abo zu sehen, mittlerweile ist dieser Sender allerdings auch wieder hinter einer Bezahlschranke bei Sky verschwunden. Ihr braucht also ein Abonnement, um jetzt zusehen zu können.

Sky bietet unterschiedliche Pakete an, die Ihr also Abo abschließen könnt und die Euch dann verschiedenste Inhalte des Pay-TV-Senders freischalten. Welche Pakete es jetzt gibt, welches Ihr genau braucht, um Verl vs. Dortmund sehen zu können und was das kostet, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr also über ein gültiges Sky-Abo verfügt, könnt Ihr einfach ab 17:45 Uhr die Vorberichterstattung bei Sky Sport News sehen, bevor dann um 18:00 Uhr die Partie angepfiffen wird.

Getty Images

SC Verl vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Das Spiel per LIVE-STREAM sehen

Neben der TV-Übertragung habt Ihr natürlich auch die Option das Spiel direkt per LIVE-STREAM zu verfolgen. Dafür stehen Euch sogar zwei verschiedene Möglichkeiten offen.

SC Verl vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go. Jeder, der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich einfach die Sky Go-App herunterladen und sich dort mit seinen Zugangsdaten anmelden.

Schon könnt Ihr das von Euch gebuchte Paket per LIVE-STREAM sehen. Alles was Ihr dann noch braucht ist natürlich ein internetfähiges Gerät, um den STREAM auch verfolgen zu können. Mehr Infos zu Sky Go findet Ihr noch einmal hier.

SC Verl vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Mit WOW den LIVE-STREAM verfolgen

WOW war früher unter dem Namen Sky Ticket bekannt und ermöglicht es Euch ebenfalls, die Partie zwischen Verl und Dortmund per STREAM zu sehen. Mit WOW-Live-Sport könnt Ihr für 29,99 Euro einen Monat lang alle Samstagsspiele der Bundesliga, sowie die Premier League und den DFB-Pokal verfolgen. Auch Verl vs. Dortmund könnt Ihr dort dann sehen.

Den Link zur Anmeldung bei WOW haben wir hier für Euch herausgesucht.

SC Verl vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch im Angebot. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

SC Verl vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.